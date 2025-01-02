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казино (115) податки (2328) азартні ігри (168) Гетманцев Данило (440)

Гральний бізнес за минулий рік сплатив 17 мільярдів податків. Це у 83 рази більше, ніж до війни. ІНФОГРАФІКА

Гральний бізнес за минулий рік сплатив 17 мільярдів податків

Гральний бізнес за 2024 рік сплатив до бюджету України 17 млрд грн податків.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Сплачено в 2021 – 204,8 млн грн, у 2022 – 730,9 млн грн. А за весь 2024 рік – 17 млрд. Від таких показників навіть північне сяйво тьмяніє", – зазначив Гетманцев.

Він також додав, що наразі учасники ринку продовжують чинити опір детінізації і деякі з них все ще не понесли відповідальність за завдані державі збитки.

"Бенефіціари тіні на ринку чинять супротив. І навіть до цього часу за млрд збитки державі не всі понесли відповідальність" – зауважив Гетманцев.

Податки грального бізнесу

Як повідомлялося, на початку грудня минулого року Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та обмеження реклами азартних ігор.

Компанії, які легально займаються організацією грального бізнесу, у 2023 році отримали 53 млрд грн доходу від своєї діяльності та 6,9 млрд грн чистого прибутку.

Йдеться про компанії, що мають ліцензії на діяльність фізичних та онлайн-казино, букмекерського бізнесу та організацію ігор в покер на гроші (без урахування окремих ліцензій на зали гральних автоматів).

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блд... це не заздрість... але на що ж витрачають люди гроші під час війни... аби цей бізнес отримував такі прибутки (і то ще не все показано)...
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02.01.2025 16:34 Відповісти
ну, як варіант - якісь схеми відмивання...
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02.01.2025 16:36 Відповісти
Який же ж він хароший та блаародний, цей гральний бізнес!
(сякається розчулено)
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02.01.2025 16:39 Відповісти
А зелені офшори скільки сплатили?
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02.01.2025 16:46 Відповісти
От же ж бляха. Палити шкідливо для здоровья, а просрати гроші у казино - ні.
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02.01.2025 17:04 Відповісти
Хто грає?В основному військові,і в основному ті різного роду "гринкевичі",які на війні заробили легкі гроші.Я розумію військових,вони життя ставлять на кон,для них гроші то лише папірці,але пам"ятаймо,що ігрова залежність то хвороба яка лікується важче ніж наркотична залежність.І у Гєтманцева тьмяніє в очах не від тих сімнадцяти мільярдів що прийшли в бюджет,а від тих мільярдів які йому прийшли відкатими в кишеню...або напряму просто з рулетки...
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02.01.2025 17:31 Відповісти
От прочитали в новині «..у 83 рази більше, ніж до війни» і ніби от вона переможенька. А насправді гральний бізнес, який кришують «слуги» просто менше платив податки.
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02.01.2025 17:36 Відповісти
Ура, це перемога! А чому цей недоумок не називає, скільки цими шулерами виведено валютних коштів за кордон? Не секрет, що тут добре заробляють кацапи, які врешті решт фінансують цими грошима війну.
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02.01.2025 17:50 Відповісти

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