Гральний бізнес за минулий рік сплатив 17 мільярдів податків. Це у 83 рази більше, ніж до війни. ІНФОГРАФІКА

Гральний бізнес за 2024 рік сплатив до бюджету України 17 млрд грн податків.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Сплачено в 2021 – 204,8 млн грн, у 2022 – 730,9 млн грн. А за весь 2024 рік – 17 млрд. Від таких показників навіть північне сяйво тьмяніє", – зазначив Гетманцев.

Він також додав, що наразі учасники ринку продовжують чинити опір детінізації і деякі з них все ще не понесли відповідальність за завдані державі збитки.

"Бенефіціари тіні на ринку чинять супротив. І навіть до цього часу за млрд збитки державі не всі понесли відповідальність" – зауважив Гетманцев.

Як повідомлялося, на початку грудня минулого року Верховна Рада проголосувала за ліквідацію Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей та обмеження реклами азартних ігор.

Компанії, які легально займаються організацією грального бізнесу, у 2023 році отримали 53 млрд грн доходу від своєї діяльності та 6,9 млрд грн чистого прибутку.

Йдеться про компанії, що мають ліцензії на діяльність фізичних та онлайн-казино, букмекерського бізнесу та організацію ігор в покер на гроші (без урахування окремих ліцензій на зали гральних автоматів).