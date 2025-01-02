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Польща (2385) мінімальна зарплата (135) зарплата (1094)

Мінімальна зарплата у Польщі перевищила українську у 6 разів

злоті,злотий

Із 1 січня 2025 року мінімальна зарплата у Польщі зросла на 366 злотих – до 4666 злотих або $1 132 за поточним курсом на місяць брутто (до вирахування податків).

Також зросла мінімальна погодинна ставка оплати праці: з 28 злотих і 10 грошів до 30 злотих і 50 грошів на годину, повідомляє Польське радіо.

Для порівняння, мінімальна зарплата в Україні становить 8000 гривень на місяць або $190 за поточним курсом НБУ (після сплати 18% ПДФО та 5% військового збору працівник отримає "на руки" 6 160 грн).

Загалом за останні два роки мінімальна заробітна плата у Польщі підвищувалась двічі щороку. З 1 січня 2024 року вона становила 4242 злотих, а з 1 липня – 4300 злотих. У 2023 році відповідно – 3490 злотих з 1 січня та 3600 злотих з 1 липня.

Як повідомлялося, з березня мінімальна пенсія в Польщі зросте з поточних 1780,96 злотих брутто на місяць (1620,67 злотих нетто, тобто скільки пенсіонери отримують на руки) до 1884,61 злотих брутто (1715 злотих нетто).

У перерахунку за поточним курсом у гривні, польський пенсіонер отримуватиме мінімальну пенсію еквівалентну 17 551 грн. В Україні розмір мінімальної пенсії становить 3370 грн на місяць для людей з достатньою кількістю років стажу та 2725 грн – з недостатнім стажем.

Читайте також: Середня зарплата держслужбовців зросла до 62 тисяч гривень. Де отримують найбільше?

Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко пояснював, що держбюджет України на 2025 рік не передбачає підвищення соціальних стандартів, оскільки країна не має такої можливості.

Нагадаємо, основні соціальні показники у законі "Про державний бюджет України на 2025 рік" уряд залишив без змін:

  • мінімальна зарплата – 8000 грн або 48 грн у погодинному вимірі;
  • прожитковий мінімум (загальний) – 2920 грн;
  • прожитковий мінімум (для працездатних осіб) – 3028 грн;
  • прожитковий мінімум (для осіб, які втратили працездатність) – 2361 грн.

Зарплати вчителів також залишаться на рівні 2024 року, "незважаючи на скорочення чисельності учнів". Водночас середня зарплата в 2025 році має зрости з 20 581 грн до 24 389 грн на місяць.

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Топ коментарі
+30
Українські пани стєснітєльно розводять руками:
- Панімаєте, мужики - самім бабкі очєнь нужни!
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02.01.2025 16:41
+28
Результат голосування за гречку за рос мову і за всілякий непотріб.
Який розум в українців такий і результат.
А поляки обирали владу, яка будували країну.
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02.01.2025 16:54
+21
А в нас тільки ціни та податки бадьоро зростають..
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02.01.2025 16:50
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у поляків нація, а у нас половина манкуртів
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02.01.2025 20:39 Відповісти
В 2016 році хтось підвищив зарплатню і пенсію суддям, звідки пішло та поїхало: держава, нажаль,перетворилася на таку,що мінімальна зарплата рахується тільки для іншого сорту споживачів бюджету ,а про бізнес то таке саме. Віримо і підтримуємо країну нашу: вона зможе збудувати і правову і соціальну державу, де поділ людей на сорти втратиться. Ми маємо збудувати на руїні війни велику Україну!!!
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02.01.2025 16:57 Відповісти
і хто ж це міг в 2016 році підвищити зарплату і пенсію суддям ?

чисто технічно хто мав таку можливість ?
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02.01.2025 17:13 Відповісти
Ха-ха. А золотий батон вони хоч раз бачили? Лузери
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02.01.2025 16:59 Відповісти
Потрібно для порівняння оцінювати і споживчий кошик .
А це залежить від цін на товари першої необхідності ,
потрібно привести які в Польщі ,а які в Україні .
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02.01.2025 17:01 Відповісти
Товари в них дешевші, це правда...
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02.01.2025 17:11 Відповісти
Ціни такі самі, на дещо дешевші. Житло і комуналка дорожчі. І невеличкий нюанс, в Польщі працюють закони, а не хто багатший той правий
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02.01.2025 19:00 Відповісти
в Польщі працюють закони????😂
запізнився на поїзд інерсіті через скасування авіарейса через форс мажор. Іду в касу сдавати білет. Мені кажуть, ви його брали онлайн. Онлайн і сдавайте. Пишу в пкп інтерсіті, місяць чекаю відповіді. Відповідь, ми не повернемо вам кошти (а це 1000 грн), бо вам треба було звернутися в касу і поставити відмітку про спізнення. Чекайте, нешанові, я там був і мене послали.
Ваша проблема, ги ги.
Хай горять у пеклі, скоти з такими "законами".
В Україні я без проблем компенсував якусь вартість квитка від укрзалізниці (всього їм найкращого!). Я вже не кажу про кляту польську залізницю, де жодного разу!! Жодного!!! жоден потяг не прийшов вчасно! ото закони...ото країна...хай Бог милує
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02.01.2025 20:35 Відповісти
Мены укрзалізниця, гроші так і не повернула...
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02.01.2025 23:55 Відповісти
В цих в сраних поїздах PKP щей сидять, сплять в проходах, і я не разу не приїхав вчасно. Наша Укрзалізниця це для поляків як казка. І це не зважаючи на те що в УЗ крадуть там різні лєщенкі як перед смертю.
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03.01.2025 03:47 Відповісти
і це про мене історія 😰. Чекаю на потяг. Його тупо відміняють. Наступний через 1,5 години. І в нього забиваются всі з "мого" потягу, і + ті хто по розкладу. В результаті я 3 години їхав сидячи на чемодані в коридорі де яблоку не було де впасти, і якщо комусь треба було пройти, то через тебе переступали. І ціна квитка була не маленька при такому бомжатнику. Отака країна із "законами"!
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03.01.2025 17:08 Відповісти
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03.01.2025 08:46 Відповісти
З огляду на те, що у Львові повно польських магазинів (тобто власники їздять до Польщі, там закуповуються, і 90-100% асортименту цей товар становить), то за цінами на продукти та побутові товари як мінімум такі самі.
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03.01.2025 05:59 Відповісти
Ми за них такіє радиє
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02.01.2025 17:02 Відповісти
Так в нас феодалізм, кріпацтво і все в цьому дусі.
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02.01.2025 17:03 Відповісти
Зате, у нас, інваліди можуть працювати прокурорами...
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02.01.2025 17:03 Відповісти
Там не так, за 30 років сформувались династії прокурорські, судові, інші, а ці захворювання вони спадкові, тому там усі інваліди з дитинства...
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02.01.2025 17:15 Відповісти
та то просто в польщі всим зарплату злотИми платять, а українцям в Україні грОшами ))
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02.01.2025 17:04 Відповісти
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03.01.2025 08:47 Відповісти
Так це ви порівняли велику частину нашого населення з вашим. Зате зарплатня нашіх слуг випереджають ваших у багато разів. А якщо врахувати, середній прожитковий мінімум, то завдяки зарплатам наших слуг, середня зарплата у нас така. А представляєте яка би вона була, якби наші слуги і інші доходи вказали
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02.01.2025 17:09 Відповісти
Цікаво, а зарплати чиновників перевищила чи ні?
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02.01.2025 17:23 Відповісти
когда-то туда утюги с кофемолкам возили))))
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02.01.2025 17:23 Відповісти
У 2005му українці жили в 5 разів заможніше, ніж зараз. Але у 2010му противсіхи з усього розмаху гепнули Україну об стіну і сталось те, що сталось.
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02.01.2025 17:23 Відповісти
В 2019 му повторили. У нас на жаль останні 30 років як на хвилях - Кравчук вгору, Кучма вниз, і т. д.
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02.01.2025 17:50 Відповісти
Щирі чиновники- держиморди в вишиванках дбають про добробут населення.
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02.01.2025 17:28 Відповісти
Когда страной управляют демагоги-армавирщики,а не экономисты,тогда шоу стает важнее показателей благосостояния.
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02.01.2025 17:31 Відповісти
у 90-х роках на найменшу зарплатню поляк міг купити 10 пар джинсів..а у нас людина 1 пару джинсів на місяць.
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02.01.2025 17:45 Відповісти
Невже? В 90-х, поляки були бідні, як жебраки на паперті. Пам'ятаю, в Херсон приїздили і вигрібали ВСЕ!
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02.01.2025 23:58 Відповісти
Ну щонайменше, значить, не бідні, якщо могли дозволити доїхати до Херсона, щоб там усе скупити. Товарний дефіцит просто був
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03.01.2025 06:02 Відповісти
Товарний дефіцит - це не бідність?
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03.01.2025 07:42 Відповісти
Бідність - це брак грошей. А товарний дефіцит - це брак асортименту, який можна купити за гроші
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03.01.2025 11:10 Відповісти
А інфляція в 55%, то ознака добробуту...
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03.01.2025 13:29 Відповісти
https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%20%D0%B2%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D1%96 Де немає оголошень "Робота в Польщі". А в Польщі є оголошення "Робота в Україні".
Ну, і по іншим пунктам обіцянок Зє:

"Я розповім вам про Україну своєї мрії…

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%94%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8 Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%94%D0%B5%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%B4%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D1%96%D0%BC'%D1%97%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%82 Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%20%D1%96%20%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%BF Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%86%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%8F Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83 Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.

https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%96%20%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96 Де дороги є, а дурнів - немає.
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02.01.2025 17:57 Відповісти
Зате наші чиновники отримують найбільшу зарплату в Європі, не кажучи вже про те, що вони ще й беруть хабарі.
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02.01.2025 18:17 Відповісти
ОПа сміється з вас, лохи, яки повірили цьому. Вони у себе в ОПі точно знають, що все це жалюгідне польське ІПСО. ОПешних менеджерів хрін на цьому проведешь, вони ж не лохи.
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02.01.2025 19:16 Відповісти
$4000 зряплати зебільським кріпакам-вчителям виявилися значно дрібнішіми.... та какая разніца - майже увесь лохторат Зєлі за кордоном на валютних пособіях... як понаобирали зеленського лайна та і живемо тепер..
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02.01.2025 19:20 Відповісти
Ну що все про гроши та гроши! Гроши далеко не все! Тим більш - паперові! Вони - не справжні!
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02.01.2025 20:17 Відповісти
Поляки, я вклоняюсь вам.
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02.01.2025 20:51 Відповісти
У поляків державою керують поляки, а у нас жиди.
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02.01.2025 21:44 Відповісти
І хто повернеться в Україну? Прості роботяги? Яких додавлюють податками та тарифами?
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02.01.2025 22:41 Відповісти
Зеленского на них нет.
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02.01.2025 22:55 Відповісти
я читаю ващі дописи, шановні, і не можу зрозуміти куди 73% поділисі. Ну хто з вас, таких розумних, за Зе проголосував?
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02.01.2025 23:33 Відповісти
Точно не я. Я на вибори не ходив.
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02.01.2025 23:45 Відповісти
А чого?
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03.01.2025 09:42 Відповісти
Спитайте на "українській правді"
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03.01.2025 00:40 Відповісти
Прості люди форуму цензора не розуміють з якою метою вкинута ця новина. Завтра Гетьманцев скаже, що пора піднімати мінімальну зарплату в Україні. А значить піднімуться не зарплати, бо мінімальні і так практично ніхто не отримує, а піднімуться реальні податки, які платить бізнес. А значить або піднімуться ціни, або якісь товари перестануть виробляти, якщо по нових цінах їх не захочуть купувати. Бізнес - це не благодійність. Ніхто в збиток працювати не буде.
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03.01.2025 01:57 Відповісти
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03.01.2025 02:29 Відповісти
Питають де 73% поділись.? А вони ухиляються у Німців від войни і звідти умнічають за податки
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03.01.2025 03:54 Відповісти
По данным ООН порог нищеты- 5 $ в сутки.
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03.01.2025 08:27 Відповісти
Там і ПДВ на харчі менший - 0,0%, якщо не помиляюсь...
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03.01.2025 08:34 Відповісти
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03.01.2025 08:45 Відповісти
Це ще що. Польща то таке. От в Білорусі мінімалка на наші 9 400 - оце цікаво)
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03.01.2025 12:37 Відповісти
Це Україна і ця низість чинуш - вічна...
З пенсією дурять (тільки через суд), з зарплатнею на війні дурять... кілька разів вже жалів, що повернувся з Європи на цю територію щось захищати....
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03.01.2025 12:44 Відповісти
Люди благодарны очень. Прямо всей душой.
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03.01.2025 17:29 Відповісти
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