Мінімальна зарплата у Польщі перевищила українську у 6 разів

Із 1 січня 2025 року мінімальна зарплата у Польщі зросла на 366 злотих – до 4666 злотих або $1 132 за поточним курсом на місяць брутто (до вирахування податків).

Також зросла мінімальна погодинна ставка оплати праці: з 28 злотих і 10 грошів до 30 злотих і 50 грошів на годину, повідомляє Польське радіо.

Для порівняння, мінімальна зарплата в Україні становить 8000 гривень на місяць або $190 за поточним курсом НБУ (після сплати 18% ПДФО та 5% військового збору працівник отримає "на руки" 6 160 грн).

Загалом за останні два роки мінімальна заробітна плата у Польщі підвищувалась двічі щороку. З 1 січня 2024 року вона становила 4242 злотих, а з 1 липня – 4300 злотих. У 2023 році відповідно – 3490 злотих з 1 січня та 3600 злотих з 1 липня.

Як повідомлялося, з березня мінімальна пенсія в Польщі зросте з поточних 1780,96 злотих брутто на місяць (1620,67 злотих нетто, тобто скільки пенсіонери отримують на руки) до 1884,61 злотих брутто (1715 злотих нетто).

У перерахунку за поточним курсом у гривні, польський пенсіонер отримуватиме мінімальну пенсію еквівалентну 17 551 грн. В Україні розмір мінімальної пенсії становить 3370 грн на місяць для людей з достатньою кількістю років стажу та 2725 грн – з недостатнім стажем.

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Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко пояснював, що держбюджет України на 2025 рік не передбачає підвищення соціальних стандартів, оскільки країна не має такої можливості.

Нагадаємо, основні соціальні показники у законі "Про державний бюджет України на 2025 рік" уряд залишив без змін:

мінімальна зарплата – 8000 грн або 48 грн у погодинному вимірі;

прожитковий мінімум (загальний) – 2920 грн;

прожитковий мінімум (для працездатних осіб) – 3028 грн;

прожитковий мінімум (для осіб, які втратили працездатність) – 2361 грн.

Зарплати вчителів також залишаться на рівні 2024 року, "незважаючи на скорочення чисельності учнів". Водночас середня зарплата в 2025 році має зрости з 20 581 грн до 24 389 грн на місяць.