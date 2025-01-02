Мінімальна зарплата у Польщі перевищила українську у 6 разів
Із 1 січня 2025 року мінімальна зарплата у Польщі зросла на 366 злотих – до 4666 злотих або $1 132 за поточним курсом на місяць брутто (до вирахування податків).
Також зросла мінімальна погодинна ставка оплати праці: з 28 злотих і 10 грошів до 30 злотих і 50 грошів на годину, повідомляє Польське радіо.
Для порівняння, мінімальна зарплата в Україні становить 8000 гривень на місяць або $190 за поточним курсом НБУ (після сплати 18% ПДФО та 5% військового збору працівник отримає "на руки" 6 160 грн).
Загалом за останні два роки мінімальна заробітна плата у Польщі підвищувалась двічі щороку. З 1 січня 2024 року вона становила 4242 злотих, а з 1 липня – 4300 злотих. У 2023 році відповідно – 3490 злотих з 1 січня та 3600 злотих з 1 липня.
Як повідомлялося, з березня мінімальна пенсія в Польщі зросте з поточних 1780,96 злотих брутто на місяць (1620,67 злотих нетто, тобто скільки пенсіонери отримують на руки) до 1884,61 злотих брутто (1715 злотих нетто).
У перерахунку за поточним курсом у гривні, польський пенсіонер отримуватиме мінімальну пенсію еквівалентну 17 551 грн. В Україні розмір мінімальної пенсії становить 3370 грн на місяць для людей з достатньою кількістю років стажу та 2725 грн – з недостатнім стажем.
Нагадаємо, раніше міністр фінансів Сергій Марченко пояснював, що держбюджет України на 2025 рік не передбачає підвищення соціальних стандартів, оскільки країна не має такої можливості.
Нагадаємо, основні соціальні показники у законі "Про державний бюджет України на 2025 рік" уряд залишив без змін:
- мінімальна зарплата – 8000 грн або 48 грн у погодинному вимірі;
- прожитковий мінімум (загальний) – 2920 грн;
- прожитковий мінімум (для працездатних осіб) – 3028 грн;
- прожитковий мінімум (для осіб, які втратили працездатність) – 2361 грн.
Зарплати вчителів також залишаться на рівні 2024 року, "незважаючи на скорочення чисельності учнів". Водночас середня зарплата в 2025 році має зрости з 20 581 грн до 24 389 грн на місяць.
Будь ласка, зачекайте...
чисто технічно хто мав таку можливість ?
А це залежить від цін на товари першої необхідності ,
потрібно привести які в Польщі ,а які в Україні .
запізнився на поїзд інерсіті через скасування авіарейса через форс мажор. Іду в касу сдавати білет. Мені кажуть, ви його брали онлайн. Онлайн і сдавайте. Пишу в пкп інтерсіті, місяць чекаю відповіді. Відповідь, ми не повернемо вам кошти (а це 1000 грн), бо вам треба було звернутися в касу і поставити відмітку про спізнення. Чекайте, нешанові, я там був і мене послали.
Ваша проблема, ги ги.
Хай горять у пеклі, скоти з такими "законами".
В Україні я без проблем компенсував якусь вартість квитка від укрзалізниці (всього їм найкращого!). Я вже не кажу про кляту польську залізницю, де жодного разу!! Жодного!!! жоден потяг не прийшов вчасно! ото закони...ото країна...хай Бог милує
Ну, і по іншим пунктам обіцянок Зє:
"Я розповім вам про Україну своєї мрії…
https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%94%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5%20%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B8 Україну, де стріляють лише салюти на весіллях та днях народження.
https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%94%D0%B5%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81 Україну, де відкрити бізнес можна за годину, отримати закордонний паспорт - за 15 хвилин, а проголосувати на виборах - за одну секунду, в Інтернеті.
https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%B4%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D1%96%D0%BC'%D1%97%20%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%20%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%96%D1%82 Де в молодої сім'ї є один клопіт - обрати квартиру в місті чи заміський будинок.
https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%96%20%D1%96%20%D0%B2%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%BF Де лікарі та вчителі отримують реальну заробітну плату, а корупціонери - реальні строки.
https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C Де недоторканими є Карпатські ліси, а не депутати.
https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%B1%D0%B0%D0%B1%D1%86%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D1%8F Де бабця отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунку за комуналку.
https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%83 Де підставою призначення на посаду є розум, освіта, талант і совість, а не те, що разом хрестили дітей.
https://www.chesno.org/post/3992/#%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%20%D1%96%20%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%96 Де дороги є, а дурнів - немає.
З пенсією дурять (тільки через суд), з зарплатнею на війні дурять... кілька разів вже жалів, що повернувся з Європи на цю територію щось захищати....