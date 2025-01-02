Гривня знову опустилася нижче позначки 42 грн/$: Нацбанк встановив офіційний курс на п’ятницю
Курс гривні перебуває поблизу історичного мінімуму щодо долара США наприкінці тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 3 січня 2025 року, на рівні 42,0385 грн/$, порівняно із 41,9725 грн/$ у четвер. У понеділок, 30 грудня, він оновив історичний мінімум, опустившись до 42,0390 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 23 копійки – до 43,3753 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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