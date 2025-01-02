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Гривня знову опустилася нижче позначки 42 грн/$: Нацбанк встановив офіційний курс на п’ятницю

валюта

Курс гривні перебуває поблизу історичного мінімуму щодо долара США наприкінці тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 3 січня 2025 року, на рівні 42,0385 грн/$, порівняно із 41,9725 грн/$ у четвер. У понеділок, 30 грудня, він оновив історичний мінімум, опустившись до 42,0390 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 23 копійки – до 43,3753 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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02.01.2025 16:16 Відповісти
так ближче до кінця лютого знову качнуть до закладених в бюджет 45...
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02.01.2025 16:20 Відповісти
Внешний долг Украины должен быть списан, и тогда увидите, какой курс будет!
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02.01.2025 16:24 Відповісти
знов історичне досягнення зевладних злодюг
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02.01.2025 16:24 Відповісти
у серйозної валютної пари (гривня/рубль) - заздрісна синхронність ..... "савПАДЄНІЄ"? да - "савПАДЄНІЄ"!
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02.01.2025 16:40 Відповісти
Слідкувати за новинами про курс гривні так само цікаво, як слідкувати за тим, як сохне фарба!
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02.01.2025 16:52 Відповісти

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