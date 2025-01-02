Китай заблокував постачання товарів подвійного призначення найбільшим виробникам зброї у США
Міністерство торгівлі Китаю оголосило про заборону поставок товарів подвійного призначення 28 оборонним компаніям США.
Про це повідомляє South China Morning Post, передає Інтерфакс-Україна.
"З метою забезпечити національну безпеку та інтереси влада вжила цих заходів на основі закону про експортний контроль і регулювання експорту товарів подвійного призначення", – сказано в заяві відомства.
У Мінторзі Китаю уточнили, що на цей крок влада пішла, зокрема в рамках дотримання контролю за нерозповсюдженням ядерної зброї.
Серед фірм, які потрапили під торговельні обмеження, є General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence.
Окрім того, Мінторг Китаю оприлюднив ще одну заяву, згідно з якою десятки зарубіжних оборонних компаній занесено до списків ненадійних контрагентів у зв'язку з продажами озброєнь владі Тайваню.
На початку грудня стало відомо, що Китай планує обмежити експорт компонентів для дронів.
Перед тим повідомлялося, що США збираються ввести нові обмеження на поставки вдосконалених напівпровідникових мікросхем та інструментів для виготовлення чипів 140 компаніям Китаю з метою запобігання їх використанню на шкоду нацбезпеці США.
До того влада Китаю оголосила про запровадження з 1 грудня експортного контролю за постачанням продукції, яка може бути використана у військовій промисловості. Це сталося після того, як США оголосили про санкції проти десятків китайських компаній за поставки Росії такої продукції, зокрема компонентів для безпілотників.
Будь ласка, зачекайте...
Мовчить?
Сі не тиран і диктатор, і взагалі хороший дядя?
Американські банки інвестували в китайські компанії триліони долларів і тому до цього часу ринок повністю відкритий для них.
І так, на відміну від багатьох, він дуже багато робить, а не базікає.
Не пишіть дурні.
Він вітрина
На ваше запитання.
Основні досягнення Ілона Маска
SpaceX (2002)
Заснував компанію для зниження витрат на космічні подорожі та колонізацію Марса.Перший приватний підприємець, який відправив ракету на орбіту і доставив вантажі до Міжнародної космічної станції (МКС).Успішно розробив багаторазові ракети Falcon 9 і Falcon Heavy.Запустив космічний корабель Crew Dragon із астронавтами на борту.
Tesla, Inc. (2004)
Приєднався до Tesla як інвестор і пізніше став її генеральним директором.Прискорив розвиток електромобілів, зробивши їх популярними у всьому світі.Випустив серії Model S, Model 3, Model X і Model Y.Розвиває технології автономного керування та енергозберігаючі рішення (Powerwall, Solar Roof).
Starlink (2020)
Проєкт із надання глобального супутникового інтернету.Має на меті забезпечити швидкісний інтернет у важкодоступних місцях по всьому світу, включаючи зони конфліктів.Надані термінали Starlink підтримували зв'язок в Україні під час війни.
Neuralink (2016)
Компанія, що працює над розробкою імплантів для взаємодії мозку з комп'ютерами.Мета - лікування неврологічних захворювань та розширення людських можливостей.
The Boring Company (2016)
Заснована для вирішення проблем дорожнього трафіку шляхом будівництва підземних тунелів для транспорту.Впровадила концепцію системи Hyperloop.
OpenAI (2015)
Співзасновник організації, яка займається розвитком штучного інтелекту для суспільного блага.Допомога УкраїніМаск надав Україні термінали Starlink для забезпечення зв'язку в критичних умовах під час російського вторгнення у 2022 році.Його підтримка допомогла українським військовим, лікарям та волонтерам підтримувати зв'язок в умовах зруйнованої інфраструктури.
Ілон Маск є одним із найвпливовіших людей **********, чий внесок у науку та технології змінює світ.
Значить, відчувають силу, та роблять це, щоб Штати з ними домовлялись…
Він обожнює пу і сі. Це його кумири.
Дехто з західних аналітиків вважає, що маск більш за все хоче помститися всьому західному світу і найбільше США, за втрату власної батьківщини - ПАР та відміну сегрегації.
Я можу цілком з цим погодитись.