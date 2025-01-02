БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
2063 відвідувача онлайн
Новини
25 612 14
Китай (2050) оборона (468) США (4633)

Китай заблокував постачання товарів подвійного призначення найбільшим виробникам зброї у США

Китай заборонив поставки товарів подвійного призначення 28 американським компаніям

Міністерство торгівлі Китаю оголосило про заборону поставок товарів подвійного призначення 28 оборонним компаніям США.

Про це повідомляє South China Morning Post, передає Інтерфакс-Україна.

"З метою забезпечити національну безпеку та інтереси влада вжила цих заходів на основі закону про експортний контроль і регулювання експорту товарів подвійного призначення", – сказано в заяві відомства.

У Мінторзі Китаю уточнили, що на цей крок влада пішла, зокрема в рамках дотримання контролю за нерозповсюдженням ядерної зброї.

Серед фірм, які потрапили під торговельні обмеження, є General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence.

Окрім того, Мінторг Китаю оприлюднив ще одну заяву, згідно з якою десятки зарубіжних оборонних компаній занесено до списків ненадійних контрагентів у зв'язку з продажами озброєнь владі Тайваню.

На початку грудня стало відомо, що Китай планує обмежити експорт компонентів для дронів.

Перед тим повідомлялося, що США збираються ввести нові обмеження на поставки вдосконалених напівпровідникових мікросхем та інструментів для виготовлення чипів 140 компаніям Китаю з метою запобігання їх використанню на шкоду нацбезпеці США.

До того влада Китаю оголосила про запровадження з 1 грудня експортного контролю за постачанням продукції, яка може бути використана у військовій промисловості. Це сталося після того, як США оголосили про санкції проти десятків китайських компаній за поставки Росії такої продукції, зокрема компонентів для безпілотників.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+17
Зато оркам в Елабугу поставляет комплектующие к дроном сверх графика и китайские корабли рвут кабеля на Балтике.Надеюсь Трамп выполнит свою мечту и завалит экономику Китая.
показати весь коментар
02.01.2025 16:20
+17
і шо Маск?
Мовчить?
Сі не тиран і диктатор, і взагалі хороший дядя?
показати весь коментар
02.01.2025 16:26
+9
Гра в одні ворота, США дальше поставляє всі товари, які б не мали поставлятись в Китай ті ж нові чіпи NVIDIA, поставляють обладнання для виробницвта ******** процесорів.
показати весь коментар
02.01.2025 16:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зато оркам в Елабугу поставляет комплектующие к дроном сверх графика и китайские корабли рвут кабеля на Балтике.Надеюсь Трамп выполнит свою мечту и завалит экономику Китая.
показати весь коментар
02.01.2025 16:20 Відповісти
Маскаль йому не дозволить. Він же прокитайський , так Трампу і сказав: «я китаєць».
показати весь коментар
02.01.2025 20:57 Відповісти
і шо Маск?
Мовчить?
Сі не тиран і диктатор, і взагалі хороший дядя?
показати весь коментар
02.01.2025 16:26 Відповісти
Там таке потужне китайське лоббі, що Маск взагалі не їх рівень, буде виступати випадково десь потоне на відпочинку.

Американські банки інвестували в китайські компанії триліони долларів і тому до цього часу ринок повністю відкритий для них.
показати весь коментар
02.01.2025 16:45 Відповісти
А причому тут взагалі Маск і що він, на вашу думку, повинен робити?
І так, на відміну від багатьох, він дуже багато робить, а не базікає.
показати весь коментар
02.01.2025 17:27 Відповісти
Що саме він робить?
Не пишіть дурні.
Він вітрина
показати весь коментар
02.01.2025 17:43 Відповісти
Я не почув відповіді на своє запитання.

На ваше запитання.
Основні досягнення Ілона Маска

SpaceX (2002)

Заснував компанію для зниження витрат на космічні подорожі та колонізацію Марса.Перший приватний підприємець, який відправив ракету на орбіту і доставив вантажі до Міжнародної космічної станції (МКС).Успішно розробив багаторазові ракети Falcon 9 і Falcon Heavy.Запустив космічний корабель Crew Dragon із астронавтами на борту.

Tesla, Inc. (2004)

Приєднався до Tesla як інвестор і пізніше став її генеральним директором.Прискорив розвиток електромобілів, зробивши їх популярними у всьому світі.Випустив серії Model S, Model 3, Model X і Model Y.Розвиває технології автономного керування та енергозберігаючі рішення (Powerwall, Solar Roof).

Starlink (2020)

Проєкт із надання глобального супутникового інтернету.Має на меті забезпечити швидкісний інтернет у важкодоступних місцях по всьому світу, включаючи зони конфліктів.Надані термінали Starlink підтримували зв'язок в Україні під час війни.

Neuralink (2016)

Компанія, що працює над розробкою імплантів для взаємодії мозку з комп'ютерами.Мета - лікування неврологічних захворювань та розширення людських можливостей.

The Boring Company (2016)

Заснована для вирішення проблем дорожнього трафіку шляхом будівництва підземних тунелів для транспорту.Впровадила концепцію системи Hyperloop.

OpenAI (2015)

Співзасновник організації, яка займається розвитком штучного інтелекту для суспільного блага.Допомога УкраїніМаск надав Україні термінали Starlink для забезпечення зв'язку в критичних умовах під час російського вторгнення у 2022 році.Його підтримка допомогла українським військовим, лікарям та волонтерам підтримувати зв'язок в умовах зруйнованої інфраструктури.

Ілон Маск є одним із найвпливовіших людей **********, чий внесок у науку та технології змінює світ.
показати весь коментар
02.01.2025 17:48 Відповісти
в США плохо с охраной здоровья и безопасности. Особенно это касается компаний, которыми руководят люди вроде Илона Маска, который идеологический противник идеи государственного контроля за соблюдением норм здравоохранения https://habr.com/ru/companies/kts/articles/757482/
показати весь коментар
02.01.2025 19:06 Відповісти
маск - покидьок, а не людина. не можна таким владу давати https://habr.com/ru/companies/getmeit/articles/596767/
показати весь коментар
02.01.2025 19:05 Відповісти
Китайці ретельно прораховують ризики та можливі наслідки.
Значить, відчувають силу, та роблять це, щоб Штати з ними домовлялись…
показати весь коментар
02.01.2025 16:34 Відповісти
Я не здивуюсь якщо маск порадив саме так зробити.
Він обожнює пу і сі. Це його кумири.
Дехто з західних аналітиків вважає, що маск більш за все хоче помститися всьому західному світу і найбільше США, за втрату власної батьківщини - ПАР та відміну сегрегації.
Я можу цілком з цим погодитись.
показати весь коментар
02.01.2025 16:39 Відповісти
то логічно було б виїїати з клятих сша в пар, не?? типова поведінка москаля, любити свої ***ня на відстані
показати весь коментар
02.01.2025 20:44 Відповісти
Гра в одні ворота, США дальше поставляє всі товари, які б не мали поставлятись в Китай ті ж нові чіпи NVIDIA, поставляють обладнання для виробницвта ******** процесорів.
показати весь коментар
02.01.2025 16:43 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 