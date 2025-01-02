Китай заблокував постачання товарів подвійного призначення найбільшим виробникам зброї у США

Міністерство торгівлі Китаю оголосило про заборону поставок товарів подвійного призначення 28 оборонним компаніям США.

Про це повідомляє South China Morning Post, передає Інтерфакс-Україна.

"З метою забезпечити національну безпеку та інтереси влада вжила цих заходів на основі закону про експортний контроль і регулювання експорту товарів подвійного призначення", – сказано в заяві відомства.

У Мінторзі Китаю уточнили, що на цей крок влада пішла, зокрема в рамках дотримання контролю за нерозповсюдженням ядерної зброї.

Серед фірм, які потрапили під торговельні обмеження, є General Dynamics, Boeing Defence, Space & Security, Lockheed Martin Corporation, Raytheon Missiles & Defence.

Окрім того, Мінторг Китаю оприлюднив ще одну заяву, згідно з якою десятки зарубіжних оборонних компаній занесено до списків ненадійних контрагентів у зв'язку з продажами озброєнь владі Тайваню.

На початку грудня стало відомо, що Китай планує обмежити експорт компонентів для дронів.

Перед тим повідомлялося, що США збираються ввести нові обмеження на поставки вдосконалених напівпровідникових мікросхем та інструментів для виготовлення чипів 140 компаніям Китаю з метою запобігання їх використанню на шкоду нацбезпеці США.

До того влада Китаю оголосила про запровадження з 1 грудня експортного контролю за постачанням продукції, яка може бути використана у військовій промисловості. Це сталося після того, як США оголосили про санкції проти десятків китайських компаній за поставки Росії такої продукції, зокрема компонентів для безпілотників.