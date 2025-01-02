Керівника головного інституту експертиз Рувіна позбавили посади. У його родини знаходили багатомільйонні статки (оновлено)

Міністерство юстиції не продовжило контракт з директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександром Рувіним.

31 грудня 2024 року сплив термін його контракту і його не продовжили, повідомили у пресслужбі Мін’юсту.

Замість Рувіна виконуючим обов’язки директора КНДІСЕ з 1 січня призначили Максима Кисельова, сьогодні його представили колективу інституту. До цього Кисельов з 2019 року працював директором Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції.

Раніше журналісти проєкту "Схеми" повідомляли, що Міністерство юстиції може не продовжити контракт з директором КНДІСЕ Олександром Рувіним, якщо підтвердяться дані про його друге громадянство.

Як з’ясували журналісти, Рувін перед отриманням допуску до державної таємниці від СБУ, вказав у анкеті, що має ізраїльське громадянство. Сам Рувін на запитання про іноземне громадянство спочатку стверджував, що "його давно вже немає", а потім розповідав, що в нього "його і не особливо було", назвавши це посвідкою на постійне проживання.

У цій же анкеті Рувін зазначав, що ізраїльське громадянство має його дружина, діти та батьки.

Що відомо про майно і кримінальні справи родини Олександра Рувіна

Як повідомлялося, на початку липня НАБУ повідомило про підозру пасинку Рувіна Назару Шептицькому та його спільнику Олегу Гаталяку у справі про "торгівлю" посадами у Державній митній службі України. За даними слідства, підозрювані пропонували керівництву Держмитслужби $1 млн за призначення своєї людини на посаду керівника Львівської митниці, ще $500 тис. та $200 тис. – за посади очільників Волинської і Чернівецької митниці відповідно.

Нагадаємо, у 2021 році у Назара Шептицького та його вітчима Олександра Рувіна журналісти знайшли нерухомість та автомобілі вартістю десятки мільйонів гривень.

Зокрема, Назар Шептицький на той час мав у власності та користуванні дорогу нерухомість та велику кількість люксових автівок, які були не співмірні з його офіційними доходами. Наприклад Range Rover вартістю близько 3,5 мільйонів гривень, квартиру в ЖК "Французький квартал" орієнтовною вартістю $150 тисяч, квартиру у ЖК "Липська вежа" у центрі Києва, оренда якої вартувала $8 тисяч на місяць.

Також упродовж кількох років Шептицького помічали на автівках, записаних на сторонніх людей, які виписували на пасинка Рувіна довіреності. Серед них – Mercedes-Benz G 63 AMG, два Toyota Land Cruiser 200, а також Aston Martin DB9. Орієнтовна сукупна вартість автівок складала 9 мільйонів гривень.

Сам Рувін та його дружина також мешкали у елітній нерухомості та користувалися коштовними автівками, проте директор КНДІСЕ заперечував, що це майно належить його родині.

Нагадаємо, КНДІСЕ – одна з 27 експертних установ Міністерства юстиції. Інститут проводить судові експертизи та експертні дослідження з різних напрямків, від звичних технічних – до військових експертиз. За останні роки деякі експертизи викликали публічні скандали: спроба впізнати підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета за ходою, позитивні висновки щодо обґрунтованості та законності формули "Роттердам+", спроба Рувіна відкликати експертизу у справі ексголови ДФС Романа Насірова тощо.

Олександр Рувін очолює КНДІСЕ з 2011 року. Влітку 2021 року Міністерство юстиції, якому підпорядкований інститут, спробувало звільнити Рувіна, проте не змогло.