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Мін’юст (604) відставка (203) Рувін (4) КНДІСЕ (2)

Керівника головного інституту експертиз Рувіна позбавили посади. У його родини знаходили багатомільйонні статки (оновлено)

рувін

Міністерство юстиції не продовжило контракт з директором Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) Олександром Рувіним.

31 грудня 2024 року сплив термін його контракту і його не продовжили, повідомили у пресслужбі Мін’юсту.

Замість Рувіна виконуючим обов’язки директора КНДІСЕ з 1 січня призначили Максима Кисельова, сьогодні його представили колективу інституту. До цього Кисельов з 2019 року працював директором Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції.

Раніше журналісти проєкту "Схеми" повідомляли, що Міністерство юстиції може не продовжити контракт з директором КНДІСЕ Олександром Рувіним, якщо підтвердяться дані про його друге громадянство.

Як з’ясували журналісти, Рувін перед отриманням допуску до державної таємниці від СБУ, вказав у анкеті, що має ізраїльське громадянство. Сам Рувін на запитання про іноземне громадянство спочатку стверджував, що "його давно вже немає", а потім розповідав, що в нього "його і не особливо було", назвавши це посвідкою на постійне проживання.

У цій же анкеті Рувін зазначав, що ізраїльське громадянство має його дружина, діти та батьки.

Що відомо про майно і кримінальні справи родини Олександра Рувіна

Як повідомлялося, на початку липня НАБУ повідомило про підозру пасинку Рувіна Назару Шептицькому та його спільнику Олегу Гаталяку у справі про "торгівлю" посадами у Державній митній службі України. За даними слідства, підозрювані пропонували керівництву Держмитслужби $1 млн за призначення своєї людини на посаду керівника Львівської митниці, ще $500 тис. та $200 тис. – за посади очільників Волинської і Чернівецької митниці відповідно.

Нагадаємо, у 2021 році у Назара Шептицького та його вітчима Олександра Рувіна журналісти знайшли нерухомість та автомобілі вартістю десятки мільйонів гривень.

Зокрема, Назар Шептицький на той час мав у власності та користуванні дорогу нерухомість та велику кількість люксових автівок, які були не співмірні з його офіційними доходами. Наприклад Range Rover вартістю близько 3,5 мільйонів гривень, квартиру в ЖК "Французький квартал" орієнтовною вартістю $150 тисяч, квартиру у ЖК "Липська вежа" у центрі Києва, оренда якої вартувала $8 тисяч на місяць.

Також упродовж кількох років Шептицького помічали на автівках, записаних на сторонніх людей, які виписували на пасинка Рувіна довіреності. Серед них – Mercedes-Benz G 63 AMG, два Toyota Land Cruiser 200, а також Aston Martin DB9. Орієнтовна сукупна вартість автівок складала 9 мільйонів гривень.

Сам Рувін та його дружина також мешкали у елітній нерухомості та користувалися коштовними автівками, проте директор КНДІСЕ заперечував, що це майно належить його родині.

Нагадаємо, КНДІСЕ – одна з 27 експертних установ Міністерства юстиції. Інститут проводить судові експертизи та експертні дослідження з різних напрямків, від звичних технічних – до військових експертиз. За останні роки деякі експертизи викликали публічні скандали: спроба впізнати підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета за ходою, позитивні висновки щодо обґрунтованості та законності формули "Роттердам+", спроба Рувіна відкликати експертизу у справі ексголови ДФС Романа Насірова тощо.

Олександр Рувін очолює КНДІСЕ з 2011 року. Влітку 2021 року Міністерство юстиції, якому підпорядкований інститут, спробувало звільнити Рувіна, проте не змогло. 

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Топ коментарі
+25
Вже якось і не дивно за таких швондерів ...а потім Ізраель розказує шо в Україні процвітає антісемітизм ...трохи задовбує такий підхід...як грабувати Україну це норм. а як вказати шо це погано ,то це антісімітізм ... добре влаштувалися ,звикли ще з часів привласнення фараонства ....
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02.01.2025 20:14
+10
ТаВиШо, тільки дізнались?
Прокуратура запідозрила у контрабанді фірму дружини Рувіна, лідируючу по експрес-доставці через «Бориспіль»
07.11.2018
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02.01.2025 20:27
+8
Засидівся на "хлібно-ікорній" посаді, час поступитися "новому літсу". Хоча і "літсо" не таке вже й нове...
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02.01.2025 20:16
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Астанавітєсь, нарешті!
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02.01.2025 18:59 Відповісти
Схоже що самбірський комполка комбат РХБЗ не зміг виконати дегазацію, дезінфекцію і ... Ну ви мене зрозуміли!
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02.01.2025 20:17 Відповісти
Рувін - ВСЬО.....
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02.01.2025 20:10 Відповісти
звільнили і всьо?

а сидіти нє ?

.
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02.01.2025 21:42 Відповісти
спочатку обнулити - конфіскувати!
Потім - в СІЗО під заставу (те що в городі прикопав)
Сидіти не буде! ...хто ж його посадить - він же памятник...
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02.01.2025 22:19 Відповісти
а у нього і громадянства то і не було особливо, він вже на родінє прєдков кістки гріє.
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02.01.2025 22:24 Відповісти
Вже якось і не дивно за таких швондерів ...а потім Ізраель розказує шо в Україні процвітає антісемітизм ...трохи задовбує такий підхід...як грабувати Україну це норм. а як вказати шо це погано ,то це антісімітізм ... добре влаштувалися ,звикли ще з часів привласнення фараонства ....
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02.01.2025 20:14 Відповісти
Жиди і євреї дві різні національності. У нас багато євреїв, але є і жиди. Євреї працюють, жиди крадуть і наживаються. Так що Ізраїль може не переживати, жиди точно поїдуть до них.
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02.01.2025 22:14 Відповісти
ти ще скажи, що геї і 3,!4дараси це різне.
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02.01.2025 22:25 Відповісти
Тобі відніше
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02.01.2025 22:38 Відповісти
а ти дослідник калу? бо я в сортах лайна не розбираюсь.
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02.01.2025 23:14 Відповісти
Однозначно, що геї і 3,!4дараси це різне.
- Фіма, а ви знаєте, що наш Моня підарас? -
- Шо, борг не повертає? -
- - Та ні, в хорошому сенсі цього слова! -
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03.01.2025 07:40 Відповісти
Засидівся на "хлібно-ікорній" посаді, час поступитися "новому літсу". Хоча і "літсо" не таке вже й нове...
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02.01.2025 20:16 Відповісти
Все прогнило - чому ми бідні - бо дурні - чому дурні! - бо бідні
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02.01.2025 20:25 Відповісти
але все одно проголосуємо за євреїв.
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02.01.2025 21:24 Відповісти
чому ми бідні - бо дурні - чому дурні! - бо бідні дУрні
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02.01.2025 22:01 Відповісти
ТаВиШо, тільки дізнались?
Прокуратура запідозрила у контрабанді фірму дружини Рувіна, лідируючу по експрес-доставці через «Бориспіль»
07.11.2018
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02.01.2025 20:27 Відповісти
Рувін, Рувін....хм...
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02.01.2025 20:27 Відповісти
Іван, Маріє...хм ... 😨
Чим прізвище утворене від єврейського імені Реувен відрізняється від прізвища утвореного від єврейського ж імені Іван?
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02.01.2025 20:48 Відповісти
таки всякі іванофи нічим не відрізняються. але цей рувін мудак не тому що єврей, а тому що мудак, національність до того що людина лайно відношення немає.
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02.01.2025 22:28 Відповісти
Україномовний справжній патріот-українець
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02.01.2025 20:48 Відповісти
До цього Кисельов з 2019 року працював директором Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції. Джерело: https://biz.censor.net/n3528161
Хтось повірить, що цей керманич чесний???? Хто хоч раз стикався з ДВС, не повірить
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02.01.2025 21:05 Відповісти
рувіна замінить кісєльофф, а українцям що з того.
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02.01.2025 22:30 Відповісти
https://www.dsnews.ua/politics/chinovnik-millioner-za-gosudarstvennye-sredstva-podchinennyy-malyuski-deklariruet-ezhemesyachno-bolee-polumilliona-griven-zarplaty-13052024-501150
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02.01.2025 22:30 Відповісти
"Рувін перед отриманням допуску до державної таємниці від СБУ, вказав у анкеті, що має ізраїльське громадянство. Сам Рувін на запитання про іноземне громадянство спочатку стверджував, що "його давно вже немає", а потім розповідав, що в нього "його і не особливо було", назвавши це посвідкою на постійне проживання.

У цій же анкеті Рувін зазначав, що ізраїльське громадянство має його дружина, діти та батьки.

Джерело: https://biz.censor.net/n3528161
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02.01.2025 21:09 Відповісти
Як грести бабло лопатами в Україні, то рувіни роблять це дуже завзято, а як поважати закони України, то чхали вони на них ...
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02.01.2025 21:12 Відповісти
чкщо їм дозволяють це робити, то чому б їм це не робити.
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02.01.2025 22:31 Відповісти
Він ще на замовлення Порткова проводив експертизу стратегічного розгортання ЗСУ, сам собі ліцензію виписав. І вищий клас швондерства -поліграф двох затятих шахраїв Агрогниди та говорящей жопи Бені по розводу ще одного шахрая на зарє рождєнія гопоти.
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02.01.2025 21:17 Відповісти
Багатолітній багатодесятилітній мегакорупціонер.
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02.01.2025 21:22 Відповісти
Скільки ж воно горя наробило Українському народу своїми махінаціями і мародерством , а тепер с беться безнаказано .
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02.01.2025 21:26 Відповісти
Сам жив і другим давав,там вся контора така,за правильну "бумажку плата" відповідно до статті УК
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02.01.2025 23:43 Відповісти
А посидіти йому і його синку ні? Недоторкані? А тоді дивуємся, шо народ звалює в СЗЧ, бо не хоче за Рувінів крадіїв воювати.
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02.01.2025 21:52 Відповісти
А ми ще мріємо про ЄС і НАТО , корупція ж в Україні майже переможена (за словами гаранта)
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02.01.2025 22:06 Відповісти
Яке справедливе покарання-звільнення з посади з виплатами. Браво,влада! Навіть бравіссімо! А на біс ви повторюєте такі покарання практично щоденно. Крадіть,хлопці,діліться-і буде вам щастя.
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02.01.2025 22:09 Відповісти
Так скільки доль ще він зламав, своїми експертизами
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02.01.2025 22:23 Відповісти
Накрав, пора і честь знати, звільни місце іншому, а сам доживай забезпечену старість в Ізраїлі. А ми тут тебе лаятимемо ще пару років.
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02.01.2025 22:20 Відповісти
Замана з тим рувіним судиться вже років з 5. Виявили, що коли той рувін служив в Самборі в 90 роках то намалював собі статус УБД за "розмінування", а потім у пресі писав, що служив 2 роки в Афганістані і брав активну участь у боях весь час перебуваючи в Самборі . Підроблене посвідчення, підроблені пільги, підроблені його висновки. Його не знімати треба, а за грати....
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02.01.2025 23:43 Відповісти
Які страшні покарання в Україні! !!!
Звільнили і все.
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03.01.2025 00:05 Відповісти
Цікаво кого той прищ підготував на своє місце ?
Не буде майбутнього у нас якщо не буде системи відповідальності!!!
А ви кажете Сингапур якийсь!
Нам би до рівня Румунії. Бо польський варіант вже виглядає як абсолютно радикальний прорив!
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03.01.2025 02:01 Відповісти
"Влітку 2021 року Мінюст спробувало, але не змогло звільнити Рувіна."
Чому? Хто заважал?
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03.01.2025 05:50 Відповісти
Здесь воруют, а живут за границей. Какие реформы???((((( какая борьба с коррупцией??? Их уже надо отстреливать
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03.01.2025 08:40 Відповісти
Назаробляв - дай наступному заробити
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03.01.2025 10:04 Відповісти
Довгожитель. Входить до тієї влади, яка не змінюється на виборах.
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03.01.2025 11:13 Відповісти
Який прогрес,чи може,щастя для українців. Жида проміняли на москаля. Так як з призедентами. Запамятайте,від перестановки доданків цих національностей,сума не зміниться. України не було і не буде. Мається на увазі, у владі. Можливо, років через 100.
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03.01.2025 14:51 Відповісти

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