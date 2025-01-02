Євро знизився щодо долара до мінімуму з 2022 року

Євро впав на 0,4% до $1,0314, що є найнижчим рівнем з листопада 2022 року.

Як пише Bloomberg, із кінця вересня європейська валюта знизилася на 8%, тоді вона торгувалася вище за $1,12, передає Forbes.

Зазначається, що євро впав через побоювання, що експортно-орієнтовані економіки регіону постраждають від торгових мит США, і сподівань, що Європейський центральний банк знизить відсоткові ставки агресивніше, ніж Федеральний резерв США.

Політична невизначеність у найбільших економіках блоку також посилила тиск. Експерти прогнозують сповзання євро до паритету з доларом США чи навіть нижче цього року.

Востаннє цей ключовий психологічний поріг було подолано у 2022 році, після того, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну спровокувало енергетичну кризу в Європі та спровокувало побоювання рецесії.

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Американська валюта зросла після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді. ФРС почала цикл зниження ставок у вересні з різкого зниження на півпункту, але з того часу побоювання з приводу ринку праці пішли на спад, а економічні перспективи покращилися.