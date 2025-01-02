В Україні планують запустити програму будівництва овочесховищ, – Мінагрополітики
Для зберігання врожаю у кожній області України необхідно будувати овочесховища, які вміщатимуть мінімум 10-20 тис. тонн продукції.
Про це у ефірі єдиного телемарафону заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, передає AgroPortal.
За його словами, наразі Україна перейшла від статичних програм до динамічних, тож на цей рік у бюджет закладено 1 млрд грн на підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. Зокрема, у програму переробки буде включено будівництво овочесховищ.
"Картоплесховищ й овочесховищ нам потрібно в кожній області по кілька потужних локацій, де буде мінімум 10-20 тис. тонн зберігання в кожному районі та біля обласних центрів", – наголосив Коваль.
Міністр додав, що у 2025 році необхідно запустити програму щодо овочесховищ. Наразі міжнародні партнери підтримують дрібних і малих фермерів, однак Мінагрополітики активно просить їх включити до програм і створення овочесховищ, а також переробку овочів.
Як повідомлялося, Україна має дуже високі показники післязбиральних втрат плодоовочевої продукції – вони можуть сягати 40-60%. Причиною цього є відсутність належним чином обладнаних сховищ.
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В кожному обласному центрі такі були,в юнацтві працювали на них.
Чим менше держави в житті українця - тим краще буде то життя.
Пс. через те, що їдло псується частина буде постійно продаваться і на її місце купляться нова.
а тепер овочесховища хочуть будувати за наш рахунок!
Приватизацію потрібно зупиняти, звісно, якщо ще щось залишилось
Найшли ефективних власників?
Де було НА 9.5 ТИС ТОН СХОВИЩ З ОХОЛОДЖЕННЯМ
І 12-13 ТИС ТОН БЕЗ ОХОЛОДЖЕННЯ
І ЩО З НИМИ ЗРОБИЛИ ПОЦІКАВТЕСЬ
ОВОЧЕВА БАЗА ЗАЙМАЛА 7,4 Е ,ПОЛО ДВА РОЗГРУЗООЧНИХ
ЗАЛІЗНИЧНИХ ПІДЇЗДИ
ФАЙНІ ХОЗЯЇ РОЗВАЛИЛИ
ЧІМ БІЛЬША БАЗА ТИМ ДЕШЕВШЕ ХРАНИТЬ