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Мінагрополітики (1327) сховище (53) урожай (510)

В Україні планують запустити програму будівництва овочесховищ, – Мінагрополітики

В Україні планують запустити програму будівництва овочесховищ

Для зберігання врожаю у кожній області України необхідно будувати овочесховища, які вміщатимуть мінімум 10-20 тис. тонн продукції.

Про це у ефірі єдиного телемарафону заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, передає AgroPortal.

За його словами, наразі Україна перейшла від статичних програм до динамічних, тож на цей рік у бюджет закладено 1 млрд грн на підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. Зокрема, у програму переробки буде включено будівництво овочесховищ.

"Картоплесховищ й овочесховищ нам потрібно в кожній області по кілька потужних локацій, де буде мінімум 10-20 тис. тонн зберігання в кожному районі та біля обласних центрів", – наголосив Коваль.

Міністр додав, що у 2025 році необхідно запустити програму щодо овочесховищ. Наразі міжнародні партнери підтримують дрібних і малих фермерів, однак Мінагрополітики активно просить їх включити до програм і створення овочесховищ, а також переробку овочів.

Як повідомлялося, Україна має дуже високі показники післязбиральних втрат плодоовочевої продукції – вони можуть сягати 40-60%. Причиною цього є відсутність належним чином обладнаних сховищ.

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Топ коментарі
+18
будувати за державний кошт, аби потім збанкрутувати та віддати "добрим" хлопакам за пару гривень у володіння?...
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02.01.2025 10:27
+13
А де ділися ті що були...
В кожному обласному центрі такі були,в юнацтві працювали на них.
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02.01.2025 10:32
+13
Якийсь лять радянській союз... Якщо підприємствам потрібні сховища - вони їх будують САМІ! Без втручання держави. В нашому випадку люба ініціатива де присутні хоч якісь гроші - апріорі корупційна.
Чим менше держави в житті українця - тим краще буде то життя.
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02.01.2025 11:12
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будувати за державний кошт, аби потім збанкрутувати та віддати "добрим" хлопакам за пару гривень у володіння?...
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02.01.2025 10:27 Відповісти
Велике сховищницьтво
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02.01.2025 10:32 Відповісти
А де ділися ті що були...
В кожному обласному центрі такі були,в юнацтві працювали на них.
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02.01.2025 10:32 Відповісти
миші з'їли ....
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02.01.2025 10:42 Відповісти
✌️🐁🐀😄
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02.01.2025 12:29 Відповісти
дебільне на дебільнішому серед цих сук не нашого наріту і тільки й знають давай будувати за державний кошт.
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02.01.2025 10:44 Відповісти
З такими податками та цінами на електроенергію, дешевше буде зберігати овочі в Польші, або Молдові! Скоро імпортна картопля та інші овочі, вирощені в Туреччині, Євросоюзі, або в пустелях Єгипту, будуть дешевше українських!
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02.01.2025 10:58 Відповісти
Огірки вже дешевші. В півтора рази. Правда, ні ті, ні ті їсти не рекомендую. На смак - лайно.
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02.01.2025 11:49 Відповісти
Якийсь лять радянській союз... Якщо підприємствам потрібні сховища - вони їх будують САМІ! Без втручання держави. В нашому випадку люба ініціатива де присутні хоч якісь гроші - апріорі корупційна.
Чим менше держави в житті українця - тим краще буде то життя.
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02.01.2025 11:12 Відповісти
А яка вам ініціатива люба? Ініціатива- це жіноче ім'я чи все ж мали на увазі будь-яка?
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02.01.2025 11:17 Відповісти
Жаль, що відсотків 90 цього не розуміють.
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02.01.2025 12:27 Відповісти
це для стратегічного резерву їдла.
Пс. через те, що їдло псується частина буде постійно продаваться і на її місце купляться нова.
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02.01.2025 14:46 Відповісти
А коли гіперлуп побудують?
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02.01.2025 11:14 Відповісти
Щось стара пісня, а де поділися ти овощесховища, що урочисто відкривали. Вже приватизували "свої люди"?
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02.01.2025 11:40 Відповісти
Деякі, які будувались за радянських часів, прихватизували, на їхньому місці збудували ЖК,ТРЦ,
а тепер овочесховища хочуть будувати за наш рахунок!
Приватизацію потрібно зупиняти, звісно, якщо ще щось залишилось
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02.01.2025 12:20 Відповісти
Я не кажу за овощесховища радянськіх часів. Років 10-12 тому кричали з кожного ящика про нові сховища. Азаров особисто відкривав їх. Ще й потім будували.
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02.01.2025 13:27 Відповісти
Якраз ця ідея є одним з стовпів паганої економіки України. Для прискорення розвитку потрібно все продати, а що не продасться те зруйнувати.
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02.01.2025 14:49 Відповісти
100% совок в головах ціх крадіїв
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02.01.2025 12:04 Відповісти
За гроші бюджету будувати приватникам овощесховища- це круто. А чому тільки овощесховаща, давайте за державний кошт будувати вибраним приватникам що завгодно. Можна і приватні квартири навіть
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02.01.2025 12:35 Відповісти
За союзу справді були в кожному місті величезні овочесховища обладнані, зокрема споживспілки. Також школи всі мали підземні бомбосховища із аварійним виходом за 15-20 метрів від головного. Так що не все що було за совка апріорі погане. Це не стосується лампасів.
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02.01.2025 12:46 Відповісти
овочеві та бази бакалєя,хто дозволяв приватизувати?
Найшли ефективних власників?
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02.01.2025 12:52 Відповісти
Ідея хороша - як частина інфраструктури "державного резерву", але - не за державні кошти і не у державній власності. Бо я ще пам'ятаю завали гнилі, які ми (школярі) щовесни розгрібали в радянських овочесховищах.
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02.01.2025 12:55 Відповісти
Те що зелена влада почала думати про схрони мені подобається. Скоро буде, хто не схоронився, той сам винен.
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02.01.2025 13:03 Відповісти
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02.01.2025 15:44 Відповісти
в сумах було овочехраніліще
Де було НА 9.5 ТИС ТОН СХОВИЩ З ОХОЛОДЖЕННЯМ
І 12-13 ТИС ТОН БЕЗ ОХОЛОДЖЕННЯ
І ЩО З НИМИ ЗРОБИЛИ ПОЦІКАВТЕСЬ
ОВОЧЕВА БАЗА ЗАЙМАЛА 7,4 Е ,ПОЛО ДВА РОЗГРУЗООЧНИХ
ЗАЛІЗНИЧНИХ ПІДЇЗДИ
ФАЙНІ ХОЗЯЇ РОЗВАЛИЛИ
ЧІМ БІЛЬША БАЗА ТИМ ДЕШЕВШЕ ХРАНИТЬ
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02.01.2025 15:20 Відповісти
Ну все - картопля буде по 100 грн.
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02.01.2025 15:33 Відповісти
Поки все не просрали, поверніть гроші тер.громадам, їпанати зелені! Ваша дурість вже фонтаном хлеще.
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03.01.2025 00:26 Відповісти

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