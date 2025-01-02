В Україні планують запустити програму будівництва овочесховищ, – Мінагрополітики

Для зберігання врожаю у кожній області України необхідно будувати овочесховища, які вміщатимуть мінімум 10-20 тис. тонн продукції.

Про це у ефірі єдиного телемарафону заявив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, передає AgroPortal.

За його словами, наразі Україна перейшла від статичних програм до динамічних, тож на цей рік у бюджет закладено 1 млрд грн на підтримку розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції. Зокрема, у програму переробки буде включено будівництво овочесховищ.

"Картоплесховищ й овочесховищ нам потрібно в кожній області по кілька потужних локацій, де буде мінімум 10-20 тис. тонн зберігання в кожному районі та біля обласних центрів", – наголосив Коваль.

Міністр додав, що у 2025 році необхідно запустити програму щодо овочесховищ. Наразі міжнародні партнери підтримують дрібних і малих фермерів, однак Мінагрополітики активно просить їх включити до програм і створення овочесховищ, а також переробку овочів.

Як повідомлялося, Україна має дуже високі показники післязбиральних втрат плодоовочевої продукції – вони можуть сягати 40-60%. Причиною цього є відсутність належним чином обладнаних сховищ.