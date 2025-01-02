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Мінфін (2879) чиновник (83) зарплата (1094)

Середня зарплата держслужбовців зросла до 62 тисяч гривень. Де отримують найбільше?

Середня зарплата держслужбовців зросла до 62 тисяч гривень. Де отримують найбільше?

Середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у листопаді 2024 року зросла до 61,95 тис. грн, порівняно з 57,5 тис. грн у жовтні. Водночас ще в січні середня зарплата чиновників становила 38,6 тис. грн. Середній посадовий оклад становить 22,6 тис. грн.

Про це свідчать дані Мінфіну, отримані від державних органів влади за листопад 2024 року.

Найбільші зарплати отримують в Антимонопольному комітеті України. У середньому її працівники отримують 118,7 тис. грн.

На другому місці – Міністерство юстиції. Там, середня заробітна плата становить 100,5 тис. грн.Трійцю лідерів замикає Центральна виборча комісія, де в середньому платять 97,2 тис. грн.

Зарплати чиновників у листопаді

Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів. Із початку року 70% зарплати держслужбовця становлять оклад, і лише 30% – премії.

Також з 1 січня 2024 року уряд вирішив скоротити кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.

За оцінками Мінфіну, нова система оплати праці та скорочення вакансій дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх на потреби безпеки й оборони.

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Топ коментарі
+34
Номенклатура дуже відірвалась від рівня реального життя громадян.
Приклад: мінімальна пенсія 2600.
Тепер рахуєм: 62000: 2600=23,8, або 62000-2600=59400
Себто, середній чиновник отримує за місяць на 59400 більше за "мінімалку".
Де ще є таке в іншій країні?
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02.01.2025 10:22
+25
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02.01.2025 10:38
+19
На Заході посадовці максимально отримають 8 мінімальних окладів. В Іспанії посадовці в парламенті (кортесах) одержують 1,4 середнього оклада по країні.
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02.01.2025 10:45
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Номенклатура дуже відірвалась від рівня реального життя громадян.
Приклад: мінімальна пенсія 2600.
Тепер рахуєм: 62000: 2600=23,8, або 62000-2600=59400
Себто, середній чиновник отримує за місяць на 59400 більше за "мінімалку".
Де ще є таке в іншій країні?
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02.01.2025 10:22 Відповісти
...і таке, в якій кількості у нас нарощуються державні структури, чиновники, "потужні менеджери" і корупція.
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02.01.2025 10:42 Відповісти
Люди благодарны очень. Прямо всей душой.
Від мудрого наріда за поржать по приколу для слуг народа !
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02.01.2025 11:19 Відповісти
На Заході посадовці максимально отримають 8 мінімальних окладів. В Іспанії посадовці в парламенті (кортесах) одержують 1,4 середнього оклада по країні.
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02.01.2025 10:45 Відповісти
держморди пахають аж до інвалідності, особливо вкалують на даний момент антимонополісти та представники Центральної виборчої конвульсії...
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02.01.2025 10:30 Відповісти
Дехто з них вже в 30 років - "інваліди умствєнного труда".
Бідолашні
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02.01.2025 10:33 Відповісти
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02.01.2025 10:38 Відповісти
Я теж в Центральну виборчу комісію хочу! Вірніше, їхню зарплату...
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02.01.2025 10:40 Відповісти
Ти не вмієш правильно рахувать.
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02.01.2025 10:56 Відповісти
велика зп там у керівника замів і начальників, а потім розбивають типа середню на всіх і ніби велика у всіх, а по факту тільки начальник і зами
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03.01.2025 06:57 Відповісти
Влада- це ракова пухлина України!
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02.01.2025 10:54 Відповісти
а манархия - ваша мать порядка (С)
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02.01.2025 13:20 Відповісти
******** шапіто. Хлопці в ЗСУ менше отримують...
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02.01.2025 10:54 Відповісти
Так. В ЗСУ менше отримують. Повна неадекватність. Як держслужбовець може отримувати набагато більше, ніж військовий? Це абсурд. Невже всі ці люди реально такі рідкісні спеціалісти?
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02.01.2025 12:01 Відповісти
Нє пісдеть. Більше.
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02.01.2025 14:53 Відповісти
А зараз скажіть мені про ріст пенсії, тільки не у держслужбовців, вона в них зростає також автоматично
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02.01.2025 11:04 Відповісти
Ну в березні грн. 100 накинуть, можливо!
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02.01.2025 11:05 Відповісти
Потужна потужність. І це без премій.
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02.01.2025 11:07 Відповісти
І без інвалідських пенсій по 100 тисяч
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02.01.2025 12:40 Відповісти
На другій лінії оборони менші виплати у солдат. А центральна виборча комісія наприклад отримує по 100 к. в місяць. Штат більше 200 чоловік. Тобто вибори і не намічаються але на зарплати це ніяк не впливає. Ха ха ха.
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02.01.2025 11:27 Відповісти
а ви хотіли б щоб вони доганялись хабарями?
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02.01.2025 14:55 Відповісти
Так я б хотів щоб вони доганялись хабарями і їх за це саджали би у в'язницю з конфіскацією майна усієї родини. Ха ха ха.
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02.01.2025 17:55 Відповісти
?!! Боюсь спитати, а скільки вам років? Таке вже було в 90-х. Поспитайте у старших шо було і чим все закінчилось.
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02.01.2025 18:37 Відповісти
Мені вже достатньо років щоб згадувати про те що відбувалося у 90. У держслужбовців були справедливо малі зарплати. Тому що ефективність їхньої праці дорівнювала нулю. Але разом з тим ЖОДЕН посадовець не отримав реального строку у в'язниці. А я хочу низьких зарплат для посадовців, так як ефективності в їхній праці я не бачу, і разом з тим реальну конфіскацію майна у них і їхніх родин. Тобто хочу гіршого становища для них ніж це було у дев'яностих. Держслужба це покликання, а не гроші. Хто хоче великі гроші нехай іде у бізнес. Ха ха ха.
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03.01.2025 04:52 Відповісти
Зато у військового 20 тисяч.
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02.01.2025 11:49 Відповісти
А ви за них вмирайте! Когнитивний диссонанс!
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02.01.2025 11:49 Відповісти
Прикольно, ти їбашиш на трьох роботах щоб хочаб 70к в місяць виходило, а тут челіки які нічорта не роблять по 100к отримують ще і всі як один з бронью і полюбас можливістю виїжджати закордон коли завгодно.
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02.01.2025 12:00 Відповісти
Аааа.... Камуністи атакують)))
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02.01.2025 14:57 Відповісти
Гекть багатих! Всю владу бідним!
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02.01.2025 16:08 Відповісти
І ще раз яку функцію виконує антимонопольний комітет і центральна виборча комісія зараз ? Де результати їх роботи ? Чи ти просто бот тупий ?
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03.01.2025 10:00 Відповісти
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08.01.2025 11:35 Відповісти
Серйозно ? Ну скажи мені яку функцію в цій країні виконує центральна виборча комісія ? Мабудь дуже багато працює кожного дня? Антимонопольний комітет походу теж ?
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03.01.2025 09:59 Відповісти
Це дууууже цікава тема. Прості спіціалісти рівня району отримують чистими по 10-15 тис. грн. І це з врахуванням вислуги років, рангів. І так, керівництво навіть в районних адміністраціях мають не погану заробітну плату. Це не важко перевірити, декларації відкриті. Області адміністрації по суті так само. Спеціалісти отримують на багато менше чим керівництво. Але ж рахують в середньому Та сама фігня і в органах місцевого самоврядування. Чим багатша громада, тим типу фонд оплати праці кращий. Але знову ж таки, спеціалісти фігню отримують порівняно з керівництвом. А от профільні міністерства, служби і т.д. і т.п. то зовсям інша історія... От я наприклад не розумію чим зараз взагалі займається Центральна виборча комісія і яким чином їм затвердили такий фонд оплати праці???
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02.01.2025 12:17 Відповісти
Оце правильно!!!
Не даремно кажуть, що собак перед полюванням не годують.
А ось ЦВК потрібно підгодовувати, щоб раз на чотири роки вони "дали результат".
Підрахуйки.
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02.01.2025 12:31 Відповісти
что характерно, в других секторах, кто действительно приносит деньги в бюджет зарплаты не поднялись а у бездельников, которых если уволить и ни кто отсутствия не заметит с кого-то йуха полезли зарплаты вверх
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02.01.2025 12:33 Відповісти
А ви думали, на УССР натягнули вишиванку, і на цьому все? 😉
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02.01.2025 12:53 Відповісти
Чи мала частина території окупована,ВИЇХАЛО скільки людей!!!
А державний апарат все приростає!
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02.01.2025 12:56 Відповісти
і тут військові після поранення з 600 гнр.виплат думають за що вони воювали.
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02.01.2025 13:41 Відповісти
третій рядок.
а навіщо ось уся та свора в Центральній виборчій комісії сидить та по 100 тищ отримує, якщо виборів то і не має? Мобілізувати до початку виборів
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02.01.2025 13:49 Відповісти
Все це чиновницьке шобло запакувати в баржі, а люки в баржах заварити і відправити в океан і хай собі там вільно дрейфують. Такі повідомлення тільки визивають злість і огиду.
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02.01.2025 13:51 Відповісти
"Середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у листопаді 2024 року зросла ..."
А чому забули співробітників місцевих органі влади ?
Ось приклад . Зарплата керуючого справами міськвиконкому (місто 30 000 населення) - 100 000 грн на місяць (в середньому за 2023 рік). А 130 000 у секретаря міськради (місто 30 000 населення ) не хочете ?
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02.01.2025 14:00 Відповісти
совсем ахренели!!!
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02.01.2025 14:08 Відповісти
іпануца. Мене з з/п 21000 гнн. обкладають податками щоб собі отримувати по 100К. Це потужно. Десь не там ми повернули....
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02.01.2025 15:04 Відповісти
не іпануца. Радійте що в Вас ця зарплата взагалі є та маєте можливість працювати. Бо це зараз не всі можуть.
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02.01.2025 16:09 Відповісти
радіти тут нічому. А за роботу скажу так. Її хватає. Нам потрібні люди тільки щось черги не видно. Бо то ж працювати треба...
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02.01.2025 17:13 Відповісти
Радіти є чому. Ще й як.
Ви чудово знаєте чому черги не видно.
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02.01.2025 17:16 Відповісти
та тому, що оті тисячі під*рів з зарплатами в 100к заброньовані від усіх негараздів. а у нас на 4 комбайни 1,5 комбайнери... і т.д.
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02.01.2025 17:19 Відповісти
Я кажу про те, що не йдуть працювати, не тому що ледачі.
Я б пішов. Будь яка зарплатня краща, ніж голодному сидіти.
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02.01.2025 17:21 Відповісти
Народ поттрібно довести зубожіння,щоб так думали,як ти пишеш.
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02.01.2025 22:48 Відповісти
Ну ось. Є місця де можна гарно заробити.
А проклятий Urs відправляє тільки до війська.
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02.01.2025 16:11 Відповісти
Цікаво за яку таку надмірну працю члени ЦВК отримують таку чималеньку зарплатню коли виборів вже немає п'ять років і в якомусь осяжному майбутньому не буде?
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02.01.2025 19:11 Відповісти
і податки виросли, для деяких фопів в рази. тільки не кажить, що ці події не пов'язані.
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02.01.2025 19:59 Відповісти
Жирують як в останній раз на гроші які дають в кредит та як допомогу західні держави і Японія. Не факт що це сподобається країнам донорам. Без допомоги будуть усі жити так як це буває коли є війна. Зараз іноземна допомога є далеко більше 50% бюджету.
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02.01.2025 23:56 Відповісти
https://x.com/leusenko1



https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1


https://x.com/leusenko1/status/1874907482746962302

Чиновничій режим збудовано. Калька путінізму ЗЕ=Z Якщо під час війни чиновники отримують більше солдатів, то цю війну влада вже злила ворогу. І не забуваємо: середня, це коли фахівці ЦНАПів отримують 18 тис, а хто сидить на дерибані і розпилюванні 118 тис, а дехто і пів мільйона.
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03.01.2025 11:22 Відповісти

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