Середня зарплата держслужбовців зросла до 62 тисяч гривень. Де отримують найбільше?
Середня зарплата співробітників державних органів влади центрального рівня у листопаді 2024 року зросла до 61,95 тис. грн, порівняно з 57,5 тис. грн у жовтні. Водночас ще в січні середня зарплата чиновників становила 38,6 тис. грн. Середній посадовий оклад становить 22,6 тис. грн.
Про це свідчать дані Мінфіну, отримані від державних органів влади за листопад 2024 року.
Найбільші зарплати отримують в Антимонопольному комітеті України. У середньому її працівники отримують 118,7 тис. грн.
На другому місці – Міністерство юстиції. Там, середня заробітна плата становить 100,5 тис. грн.Трійцю лідерів замикає Центральна виборча комісія, де в середньому платять 97,2 тис. грн.
Як повідомлялося, раніше Кабінет міністрів затвердив нову систему оплати праці для державних службовців на основі кваліфікації посад і грейдів. Із початку року 70% зарплати держслужбовця становлять оклад, і лише 30% – премії.
Також з 1 січня 2024 року уряд вирішив скоротити кількість вакансій державної служби майже на 20 тисяч.
За оцінками Мінфіну, нова система оплати праці та скорочення вакансій дозволить зберегти близько 8 млрд грн бюджетних коштів і спрямувати їх на потреби безпеки й оборони.
Будь ласка, зачекайте...
Приклад: мінімальна пенсія 2600.
Тепер рахуєм: 62000: 2600=23,8, або 62000-2600=59400
Себто, середній чиновник отримує за місяць на 59400 більше за "мінімалку".
Де ще є таке в іншій країні?
Від мудрого наріда за поржать по приколу для слуг народа !
Бідолашні
Не даремно кажуть, що собак перед полюванням не годують.
А ось ЦВК потрібно підгодовувати, щоб раз на чотири роки вони "дали результат".
Підрахуйки.
А державний апарат все приростає!
а навіщо ось уся та свора в Центральній виборчій комісії сидить та по 100 тищ отримує, якщо виборів то і не має? Мобілізувати до початку виборів
А чому забули співробітників місцевих органі влади ?
Ось приклад . Зарплата керуючого справами міськвиконкому (місто 30 000 населення) - 100 000 грн на місяць (в середньому за 2023 рік). А 130 000 у секретаря міськради (місто 30 000 населення ) не хочете ?
Ви чудово знаєте чому черги не видно.
Я б пішов. Будь яка зарплатня краща, ніж голодному сидіти.
А проклятий Urs відправляє тільки до війська.
https://x.com/leusenko1
Олег Леусенко
https://x.com/leusenko1
@leusenko1
https://x.com/leusenko1/status/1874907482746962302
Чиновничій режим збудовано. Калька путінізму ЗЕ=Z Якщо під час війни чиновники отримують більше солдатів, то цю війну влада вже злила ворогу. І не забуваємо: середня, це коли фахівці ЦНАПів отримують 18 тис, а хто сидить на дерибані і розпилюванні 118 тис, а дехто і пів мільйона.