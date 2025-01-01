Імпорт товарів в Україну торік перевищив експорт на понад $27 мільярдів, – Мінекономіки

За підсумками 2024 року експорт вироблених в Україні товарів зріс на 15% – до $41,64 мільярда, водночас імпорт товарів в Україну збільшився на 8,6% – до $69 млрд.

Про це заступник міністра економіки – торговий представник України Тарас Качка повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що у ваговому вимірі український товарний експорт торік зріс на 30,8% – до 131,18 млн тон.

"В експорті маємо зростання по всіх лідерах експорту – як сировинних, так і переробки. Завдяки відкриттю навігації в портах в лідери по обсягах експорту вибилася залізна руда", – зауважив торговий представник.

Він уточнив, що експорт деяких основних товарних позицій минулого року змінився наступним чином:

кукурудза: експортовано 29 млн тон (зростання на 12,3% у порівнянні з 2023 роком) на $5,07 млрд (зростання на 2,3%);

залізна руда: експортовано 33,6 млн тон (+89% у порівнянні з 2023 роком) на загальну суму $2,8 млрд, (+58%);

кабельна продукція: експортовано на $1,27 млрд (+60%);

м’ясо птиці: експортовано 448,4 тисяч тонн (+5,6%) на $961 млн (+20%).

"Зростання виручки від експорту основних металургійних товарів склало 52% для напівфабрикатів ($927 млн), 38,9% для гарячекатаного прокату ($809 млн), 125% для труб ($590 млн), 6,1% для чавуну ($500 млн) та 19,3% для прутків ($156 млн)", – зазначив Качка.

Водночас імпорт товарів до України у 2024 році зріс на 8,6% – до $69 млрд, повідомив торговий представник.

"Причини стають зрозумілими, коли бачиш 333% зростання імпорту електроенергії ($669 млн), 103% зростання по акумуляторах ($950 млн) та 108% по трансформаторах ($596 млн). Також маємо на 77% зростання імпорту БПЛА ($1,2 млрд). А в лідерах імпорту маємо нафтопродукти ($6,8 млрд доларів) та "різне" ($4,5 млрд доларів), яке прямо пов’язане з війною і обороною", – пояснив Качка.

Нагадаємо, у 2023 році товарообіг України становив $99,4 млрд. Зокрема, імпортували в Україну товарів на $63,5 млрд, а експортували – на $36 млрд.