У держбюджеті торік залишилися невикористаними понад 35 мільярдів, – Гетманцев

Розпис видатків загального фонду державного бюджету на 2024 рік недовиконано на 35,2 мільярда гривень.

Про це голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") повідомив у Telegram за підсумками наради з фінансово-економічним блоком уряду:

"Розпис бюджету недовиконано на 35,2 млрд грн по загальному фонду, відповідальність за що повністю лежить на розпорядниках", – написав Гетманцев.

За підсумками наради він також повідомив, що у 2024 році для фінансування держбюджету вдалося залучити рекордну суму від розміщення облігацій внутрішньої державної позики ОВДП (638,4 млрд грн). Крім того, у 2024 році Україна отримала $41,7 млрд фінансової допомоги від партнерів, з них $9,2 млрд – у грудні.

За словами Гетманцева, внаслідок цього державний борг станом на кінець минулого року зріс до близько 6,7 трлн грн. Водночас міжнародні резерви зросли НБУ зросли до $43,7 млрд.

"Серед тривожного – зменшення прямих іноземних інвестицій", – зауважив голова Податкового комітету ВР.

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Як повідомлялося, станом на початок 2024 року залишки на єдиному казначейському рахунку уряду склали понад 100 млрд грн, а на валютних рахунках – більш ніж 163 млрд грн. Це рекордні показники, повідомив за підсумками наради прем’єр-міністр Денис Шмигаль.