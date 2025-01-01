Гривня продовжує зміцнюватися після падіння до історичного мінімуму: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 2 січня

Курс гривні продовжує повільно зміцнюватися зміцнився після падіння до нового історичного мінімуму щодо долара США на початку тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 2 січня 2025 року, на рівні 41,9725 грн/$, порівняно із 42,0295 грн/$ у середу. У понеділок, 30 грудня, він оновив історичний мінімум, опустившись до 42,0390 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 8 копійок – до 43,6052 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.