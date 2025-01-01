БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1238 відвідувачів онлайн
Новини
5 080 4
валюта (2057) гривня (1461) курс (1411) НБУ (9063) обмін валюти (613)

Гривня продовжує зміцнюватися після падіння до історичного мінімуму: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 2 січня

гривня,курс,валют,долар

Курс гривні продовжує повільно зміцнюватися зміцнився після падіння до нового історичного мінімуму щодо долара США на початку тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 2 січня 2025 року, на рівні 41,9725 грн/$, порівняно із 42,0295 грн/$ у середу. У понеділок, 30 грудня, він оновив історичний мінімум, опустившись до 42,0390 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 8 копійок – до 43,6052 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

Читайте також: Держбюджет-2025: Кабмін прогнозує девальвацію гривні і підвищення зарплат

Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ось тепер заживемо!
показати весь коментар
01.01.2025 18:47 Відповісти
Не вистачило гривні на свята, прийшлося міняти бакси. От і все зміцнення. Так було завжди.
показати весь коментар
01.01.2025 18:48 Відповісти
Треба 8 знаків після коми показати не менше, може тоді піпл схаває 😂
показати весь коментар
01.01.2025 21:21 Відповісти
Як раз коли мені курс по зарплаті рахують і так кожен місяць
показати весь коментар
01.01.2025 21:54 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 