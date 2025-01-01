Путін наказав розвивати співпрацю з Китаєм у сфері штучного інтелекту

Президент Росії Владімір Путін наказав уряду РФ та найбільшому банку країни – "Сбербанку" – розвивати співпрацю з Китаєм у сфері штучного інтелекту.

Про це пише Reuters.

Як зазначається, доручення Путіна було опубліковано на сайті Кремля 1 січня, через три тижні після того, як він оголосив, що Росія об'єднається з партнерами по БРІКС та іншими країнами для розвитку штучного інтелекту.

Путін наказав уряду та "Сбербанку", який очолює зусилля Росії з штучного інтелекту, "забезпечити подальшу співпрацю з Китайською Народною Республікою в технологічних дослідженнях і розробках у сфері штучного інтелекту".

Західні санкції, спрямовані на обмеження доступу Росії до технологій, необхідних їй для ведення війни проти України, призвели до того, що найбільші світові виробники мікрочипів припинили експорт до РФ, серйозно обмеживши її амбіції щодо штучного інтелекту.

Генеральний директор "Сбербанку" Герман Греф визнав у 2023 році, що графічні процесори, мікрочипи, які лежать в основі розробки штучного інтелекту, є найскладнішим для Росії обладнанням для заміни.

Співпрацюючи з незахідними країнами, Росія прагне кинути виклик домінуванню США в одній з найперспективніших і найважливіших технологій 21 століття.

Путін заявив 11 грудня, що нова мережа AI Alliance Network об'єднає фахівців з країн БРІКС та інших зацікавлених держав.

Наразі Росія посідає 31 місце з 83 країн за рівнем впровадження, інновацій та інвестицій у сфері штучного інтелекту в Глобальному індексі штучного інтелекту.

Як повідомлялося, наприкінці жовтня минулого року Мінцифри Росії підписало угоду про співпрацю з Міністерством інформаційних технологій КНДР, яка передбачає взаємодію країн у сфері зв'язку, інформаційних технологій та цифрового розвитку.