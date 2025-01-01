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прогноз (1074) криптовалюта (604) біткоїн (280)

Біткойн подорожчав за рік удвічі, експерти прогнозують подальше зростання ціни, – Reuters

Біткойн до кінця року може зрости в ціні до $200 тисяч, – Reuters

У 2024 році біткойн більш ніж подвоївся завдяки схваленню регулятором ринків США біржових фондів, прив'язаних до його спотової ціни, та оптимізму щодо послаблення регуляторних обмежень після повернення обраного президента США Дональда Трампа до Білого дому.

Про це пише Reuters, передає Укрінформ.

Як зазначається, аналітики очікують на подальше зростання біткойна.

У грудні біткойн впав на 3,2% після того, як американські інвестори почали переводили свої прибутки, отримані з криптовалюти, в готівку. Хоча ще в середині місяця зростання, викликане перемогою Трампа, підштовхнуло біткойн до історичного максимуму в $108 315.

Згідно з даними Bloomberg, з 19 грудня з десятка біржових фондів, що торгують біткойнами в США, стався чистий відтік близько $1,8 млрд.

1 січня ціна на біткойн знизилася на 0,2%, торгуючись на рівні $93 518 в Сінгапурі. Менші криптовалюти, такі як ефір і догекоін, також намагалися завоювати позиції.

Незважаючи на це, у 2024 році біткойн загалом зріс на 120%, випередивши золото та світові акції.

За даними CoinGecko, зростання біткойна на понад 120% та майже 50% стрибок ефіру, другої за величиною криптовалюти, сприяли зростанню ринкової вартості сектору до приблизно $3,5 трлн.

На 2025 рік очікується ще більше зростання, зокрема аналітики брокерської компанії Bernstein очікують, що біткойн досягне максимуму в $200 тис. наприкінці 2025 року.

Вони додали, що криптовалюта "стане головним активом нової епохи, який із часом замінить золото протягом наступного десятиліття і стане постійною частиною інституційного розподілу мультиактивів і стандартом управління корпоративними казначействами".

Як повідомлялося, криптовалюта Bitcoin у ніч проти 5 грудня досягла історичного максимуму, його вартість перевищила $100 тис. під час торгів на біржах.

Нагадаємо, курс біткоїна зростав із наближенням американських президентських виборів. Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.

Обсяг торгівлі криптовалютами в листопаді 2024 року досяг $10 трлн, що стало найвищим показником, коли-небудь зафіксованим на централізованих спотових і деривативних біржах.

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Топ коментарі
+13
Прогнозую з біткоїном грандіозний шухер. Не може мильна бульбашка рости безкінечно.
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01.01.2025 18:45
+10
Я так зрозумів, що з'явилась нова фінансова піраміда. Навіть круче МММ ?
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01.01.2025 18:46
+8
Я теж такої думки. Всі ці бічні ребра піраміди завжди сходяться на вершині та відстань між ними рівняється нулю. Не може бути, щоб постійно росла віртуальна валюта під якою немає ніяких матеріальних цінностей.
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01.01.2025 18:52
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Прогнозую з біткоїном грандіозний шухер. Не може мильна бульбашка рости безкінечно.
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01.01.2025 18:45 Відповісти
Я теж такої думки. Всі ці бічні ребра піраміди завжди сходяться на вершині та відстань між ними рівняється нулю. Не може бути, щоб постійно росла віртуальна валюта під якою немає ніяких матеріальних цінностей.
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01.01.2025 18:52 Відповісти
15 лет "пирамида" все растет, а криптопрогнозисты вроде тебя, из года в год делают одни и те же предсказания
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01.01.2025 19:37 Відповісти
Всьому свій час, ммм також процвітала. А що так нервуємо? Вкинув десяток баксів, переживаєш?
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01.01.2025 20:00 Відповісти
Я не переживаю. Посмотрел, что ты дальше пишешь под этой новостью и не могу понять - зачем ты пишешь бред, абсолютно не разбираясь в теме. Мда, " біткоїн - то нічим, крім дефіциту, не забезпечена штука" - обеспечен он самой важной вещью, предоставлением тебе возможности проведения децентрализованного платежа (т.е. специфической услуги).
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01.01.2025 23:15 Відповісти
+100500
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02.01.2025 00:12 Відповісти
Я так зрозумів, що з'явилась нова фінансова піраміда. Навіть круче МММ ?
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01.01.2025 18:46 Відповісти
Фінансова піраміда це долар, євро, єна, юань, емісію котрих провадять національні банки фінансуючи боргові зобов'язання урядів...
Федеральний Резерв США щодня друкує 3 млрд. доларів, щоб фінансувати урядові витрати США, стеля боргу постійно росте і США не збираються з тим нічого робити, бо долар-папір це їх основний експортний продукт.
І не суть тільки в рості ціни на біткоїн подивіться на ціну золота, яке за рік виросло на 70%...
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01.01.2025 19:07 Відповісти
Тоді Мавроді, мабуть, обіймав посаду Голови ЦБ рефе. І не тільки Мавроді. Тоді маленьких пірамід на кацапії було кілька. Такі собі мамленькі голови ЦБ рефе. Гадаю, що історія з ФР США інша. Наскільки я пам'ятаю, то там є критичні параметри. Треба обновити пам'ять. Це - ідея !
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01.01.2025 19:16 Відповісти
Мавроді здохнув би ще раз від заздрощів, якби побачив, як можна було.
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01.01.2025 19:07 Відповісти
Якраз не можна..., емісія біткоїна суворо обмежена максимальною кількістю монет 21 млн., тому і ціна так стрімко зростає, бо чим більше США і решту друкують папір, тим більше люди шукають активи, які їх захистять від інфляції.
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01.01.2025 19:13 Відповісти
Папір повинен друкуватися у відповідності до економічних законів. Чи додержуються цього - то вже інша справа. А біткоїн - то нічим, крім дефіциту, не забезпечена штука. І колись хтось прийме рішення, що пора звалювати.
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01.01.2025 19:27 Відповісти
Біткоїн в Україні, це нелегальна схема для виведення спиз-джених грошей, я не здивуюся що наші гниди там на першому місці...
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01.01.2025 19:21 Відповісти
Як щось таке невидиме може стільки коштувати, і при цьому бути настільки залежним від технологій
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01.01.2025 19:07 Відповісти
Гроші взагалі така штука, вартість якої цілком залежить від зовнішніх обставин.
Як в анекдоті про мішок золота і відро води в пустелі.
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01.01.2025 19:42 Відповісти
Все украденные на войне деньги перевели в биткойны.
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01.01.2025 19:23 Відповісти
Стісняюсь спитать: а яка споживча вартість біткоїна? золота? дорогоцінних каменів? картин Ван Гога?
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01.01.2025 19:36 Відповісти
Золото можна і потрібно застосовувати для технічних цілей. Там є куди його всунути.
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01.01.2025 20:02 Відповісти
Ага. Тому тисячі тон золота високої чистоти зберігаються у сховищах по всьому світу. Щоби при нагоді "всунути" в електротехнічні вироби.
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02.01.2025 12:20 Відповісти
Марксист? Нет такого термина в современной экономической теории.
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01.01.2025 20:10 Відповісти
Як цікаво...
Дупа споживча вартість є, а слова терміну - нема...
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02.01.2025 12:22 Відповісти
У марксистов-ленинистов все так. Например, коммунизм - слово есть, а коммунизма нет.
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02.01.2025 13:42 Відповісти
Стверджувати, що біткоїн - піраміда може лише той, хто не розуміє, як влаштований блокчейн і взагалі криптовалюти. На відміну від фіатних грошей, яких в принципі можна випустити скільки завгодно, біткоїна скільки завгодно не "надрукуєш", так само як і золота. Для виробництва біткоїна потрібне дороге устаткування, багато електроенергії, і ця вартість постійно зростає.
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01.01.2025 20:33 Відповісти
Чим воно забезпечене?
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01.01.2025 21:58 Відповісти
Ничим. Це дірка від бублика.
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01.01.2025 23:28 Відповісти
Хто популярно пояснить, що це таке і навіщо?
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01.01.2025 22:07 Відповісти
На жаль, біткоїн та інші криптовалюти - це класичні піраміди, які ростуть виключно за рахунок притоку нових вкладників. Це бульбашка, яка незабаром лусне. Не маючи абсолютно ніякої матеріальної цінності на виробництво біткоїну витрачатися величезна кількість енергії. Чим раніше ця піраміда зникне, тим краще для людства.
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01.01.2025 23:26 Відповісти
Не витримав 4, 32 за кіловат.
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02.01.2025 06:56 Відповісти

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