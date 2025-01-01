Біткойн подорожчав за рік удвічі, експерти прогнозують подальше зростання ціни, – Reuters

У 2024 році біткойн більш ніж подвоївся завдяки схваленню регулятором ринків США біржових фондів, прив'язаних до його спотової ціни, та оптимізму щодо послаблення регуляторних обмежень після повернення обраного президента США Дональда Трампа до Білого дому.

Про це пише Reuters, передає Укрінформ.

Як зазначається, аналітики очікують на подальше зростання біткойна.

У грудні біткойн впав на 3,2% після того, як американські інвестори почали переводили свої прибутки, отримані з криптовалюти, в готівку. Хоча ще в середині місяця зростання, викликане перемогою Трампа, підштовхнуло біткойн до історичного максимуму в $108 315.

Згідно з даними Bloomberg, з 19 грудня з десятка біржових фондів, що торгують біткойнами в США, стався чистий відтік близько $1,8 млрд.

1 січня ціна на біткойн знизилася на 0,2%, торгуючись на рівні $93 518 в Сінгапурі. Менші криптовалюти, такі як ефір і догекоін, також намагалися завоювати позиції.

Незважаючи на це, у 2024 році біткойн загалом зріс на 120%, випередивши золото та світові акції.

За даними CoinGecko, зростання біткойна на понад 120% та майже 50% стрибок ефіру, другої за величиною криптовалюти, сприяли зростанню ринкової вартості сектору до приблизно $3,5 трлн.

На 2025 рік очікується ще більше зростання, зокрема аналітики брокерської компанії Bernstein очікують, що біткойн досягне максимуму в $200 тис. наприкінці 2025 року.

Вони додали, що криптовалюта "стане головним активом нової епохи, який із часом замінить золото протягом наступного десятиліття і стане постійною частиною інституційного розподілу мультиактивів і стандартом управління корпоративними казначействами".

Як повідомлялося, криптовалюта Bitcoin у ніч проти 5 грудня досягла історичного максимуму, його вартість перевищила $100 тис. під час торгів на біржах.

Нагадаємо, курс біткоїна зростав із наближенням американських президентських виборів. Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.

Обсяг торгівлі криптовалютами в листопаді 2024 року досяг $10 трлн, що стало найвищим показником, коли-небудь зафіксованим на централізованих спотових і деривативних біржах.