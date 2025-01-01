На Київщині торік відновили понад 20 тисяч об’єктів. ФОТОрепортаж

Київська область є одним із лідерів із відбудови серед регіонів України. Так, на Київщині вже відновлено понад 20,3 тис. об'єктів.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації.

Там нагадали, що внаслідок російської агресії в області було пошкоджено та знищено понад 30,8 тис. об'єктів.

"Спільно з громадами та районами першочергово реалізовуються проєкти з відновлення житла. Головне завдання КОДА – повернути людей додому та відродити життя у зруйнованих окупантами громадах", – сказав в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник

Так, уже відновлено 1 534 багатоквартирних житлових будинки та 17 133 приватних.

Окрім того, активно відновлюється соціальна інфраструктура:

заклади освіти:

247 пошкоджено,

209 відновлено.

заклади охорони здоров'я:

139 пошкоджено,

120 відновлено.

адмінбудівлі та Центри надання адміністративних послуг:

129 пошкоджено,

81 відновлено.

"Відбудова ведеться коштом UNITED24, ФЛН, "єВідновлення", реалізуються обласні програми, залучаються міжнародні організації", – зазначили в КОДА.









