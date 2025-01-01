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Київська область (276) відновлення (313)

На Київщині торік відновили понад 20 тисяч об’єктів. ФОТОрепортаж

У Київській області за минулий рік відновили понад 20 тисяч об’єктів

Київська область є одним із лідерів із відбудови серед регіонів України. Так, на Київщині вже відновлено понад 20,3 тис. об'єктів.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації.

Там нагадали, що внаслідок російської агресії в області було пошкоджено та знищено понад 30,8 тис. об'єктів.

"Спільно з громадами та районами першочергово реалізовуються проєкти з відновлення житла. Головне завдання КОДА – повернути людей додому та відродити життя у зруйнованих окупантами громадах", – сказав в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник

Так, уже відновлено 1 534 багатоквартирних житлових будинки та 17 133 приватних.

Окрім того, активно відновлюється соціальна інфраструктура:

заклади освіти:

  • 247 пошкоджено,
  • 209 відновлено.

заклади охорони здоров'я:

  • 139 пошкоджено,
  • 120 відновлено.

адмінбудівлі та Центри надання адміністративних послуг:

  • 129 пошкоджено,
  • 81 відновлено.

"Відбудова ведеться коштом UNITED24, ФЛН, "єВідновлення", реалізуються обласні програми, залучаються міжнародні організації", – зазначили в КОДА.

Відновлення на Київщині
Відновлення на Київщині
Відновлення на Київщині
Відновлення на Київщині
Відновлення на Київщині

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