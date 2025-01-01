На Київщині торік відновили понад 20 тисяч об’єктів. ФОТОрепортаж
Київська область є одним із лідерів із відбудови серед регіонів України. Так, на Київщині вже відновлено понад 20,3 тис. об'єктів.
Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації.
Там нагадали, що внаслідок російської агресії в області було пошкоджено та знищено понад 30,8 тис. об'єктів.
"Спільно з громадами та районами першочергово реалізовуються проєкти з відновлення житла. Головне завдання КОДА – повернути людей додому та відродити життя у зруйнованих окупантами громадах", – сказав в.о. голови Київської ОДА Микола Калашник
Так, уже відновлено 1 534 багатоквартирних житлових будинки та 17 133 приватних.
Окрім того, активно відновлюється соціальна інфраструктура:
заклади освіти:
- 247 пошкоджено,
- 209 відновлено.
заклади охорони здоров'я:
- 139 пошкоджено,
- 120 відновлено.
адмінбудівлі та Центри надання адміністративних послуг:
- 129 пошкоджено,
- 81 відновлено.
"Відбудова ведеться коштом UNITED24, ФЛН, "єВідновлення", реалізуються обласні програми, залучаються міжнародні організації", – зазначили в КОДА.
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