В Україну заборонили ввозити нові легкові автівки нижче стандарту "Євро-6"

Із 1 січня 2025 року в Україну заборонено ввозити для подальшого розмитнення та отримання першої реєстрації нові легкові автомобілі, які не відповідають екологічному стандарту "Євро-6".

Відповідну норму містить закон №4144-IX про внесення змін до Митного кодексу, ухвалений Верховною Радою 17 грудня і підписаний президентом Володимиром Зеленським 30 грудня 2024 року.

Згідно із текстом закону, митне оформлення та першу державну реєстрацію в Україні можуть отримати нові транспортні засоби, за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-6":

з 1 січня 2025 року ця норма запроваджена для нових транспортних засобів за кодами товарної позиції 8703 УКТЗЕД (легкові автомобілі), як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2024 року включно;

з 1 січня 2027 року – для транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20 (колісні трактори), 8702 (автобуси), 8704 (вантажівки), 8705 (спеціальні автомобілі) згідно з УКТ ЗЕД, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2026 року включно.

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Нагадаємо, запровадження стандарту "Євро-6" для всіх нових авто в Україні було заплановано на грудень 2019 року, проте цей термін перенесли на початок 2025 року. Втім, українські виробники автобусів, тракторів та вантажівок просили відкласти запровадження цієї норми.