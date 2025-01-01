В Україну заборонили ввозити нові легкові автівки нижче стандарту "Євро-6"
Із 1 січня 2025 року в Україну заборонено ввозити для подальшого розмитнення та отримання першої реєстрації нові легкові автомобілі, які не відповідають екологічному стандарту "Євро-6".
Відповідну норму містить закон №4144-IX про внесення змін до Митного кодексу, ухвалений Верховною Радою 17 грудня і підписаний президентом Володимиром Зеленським 30 грудня 2024 року.
Згідно із текстом закону, митне оформлення та першу державну реєстрацію в Україні можуть отримати нові транспортні засоби, за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-6":
- з 1 січня 2025 року ця норма запроваджена для нових транспортних засобів за кодами товарної позиції 8703 УКТЗЕД (легкові автомобілі), як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2024 року включно;
- з 1 січня 2027 року – для транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20 (колісні трактори), 8702 (автобуси), 8704 (вантажівки), 8705 (спеціальні автомобілі) згідно з УКТ ЗЕД, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2026 року включно.
Нагадаємо, запровадження стандарту "Євро-6" для всіх нових авто в Україні було заплановано на грудень 2019 року, проте цей термін перенесли на початок 2025 року. Втім, українські виробники автобусів, тракторів та вантажівок просили відкласти запровадження цієї норми.
Будь ласка, зачекайте...
!!! Н О В І !!!
Із зором усе гаразд?
і що? поїдете майданити на банкову? виказати своє глибоке обурення найвеличнівшому?
шо нє?...А чо так?
А вживані можуть бути і не Євро-6, виходить . . .
Нехай пішки ходять !!!!
Попередню ВР вигнали і цю вигонять за таке відношення до простих українців . А сами їздять на дорогих авто
Законопроєкти про зміни у Податковий №12266 та Митний кодекс №12267 вказує
відтермінування до 01.01.2027 переходу на екостандарти Євро-6 для ТЗ (а мали б діяти вже з 2025 року