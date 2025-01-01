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авто (3997) імпорт (2248) екологія (388)

В Україну заборонили ввозити нові легкові автівки нижче стандарту "Євро-6"

авто

Із 1 січня 2025 року в Україну заборонено ввозити для подальшого розмитнення та отримання першої реєстрації нові легкові автомобілі, які не відповідають екологічному стандарту "Євро-6".

Відповідну норму містить закон №4144-IX про внесення змін до Митного кодексу, ухвалений Верховною Радою 17 грудня і підписаний президентом Володимиром Зеленським 30 грудня 2024 року.

Згідно із текстом закону, митне оформлення та першу державну реєстрацію в Україні можуть отримати нові транспортні засоби, за умови їх відповідності екологічним нормам не нижче рівня "ЄВРО-6":

  • з 1 січня 2025 року ця норма запроваджена для нових транспортних засобів за кодами товарної позиції 8703 УКТЗЕД (легкові автомобілі), як вироблених в Україні, так і ввезених на митну територію України, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2024 року включно;
  • з 1 січня 2027 року – для транспортних засобів за кодами товарних позицій 8701 20 (колісні трактори), 8702 (автобуси), 8704 (вантажівки), 8705 (спеціальні автомобілі) згідно з УКТ ЗЕД, за винятком транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2026 року включно.

Читайте також: Українці за рік придбали майже 70 тисяч нових авто. Які марки були найпопулярніші

Нагадаємо, запровадження стандарту "Євро-6" для всіх нових авто в Україні було заплановано на грудень 2019 року, проте цей термін перенесли на початок 2025 року. Втім, українські виробники автобусів, тракторів та вантажівок просили відкласти запровадження цієї норми.

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Топ коментарі
+21
Ось це перемога! Ось це на часі! Єдине, що незрозуміло, яка схема тут щоб вкрасти? Бо закони приймають лише для цього.
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01.01.2025 19:13
+12
Тварюки! В ЗСУ автотранспорту нема, треба дозволяти завозити, все на чому можна їздити, і давати військовослужбовцям преференції на купівлю цього мотлоху - все-одно легковий транспорт тут більше півроку не живе, а воювати нема на чому, зовсім.
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01.01.2025 19:42
+8
Довбойоби.
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01.01.2025 20:19
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Там вже була перша реєстрація.
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01.01.2025 19:26 Відповісти
Ось це перемога! Ось це на часі! Єдине, що незрозуміло, яка схема тут щоб вкрасти? Бо закони приймають лише для цього.
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01.01.2025 19:13 Відповісти
так нових тільки автівок?
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01.01.2025 19:38 Відповісти
нових
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01.01.2025 23:45 Відповісти
Тварюки! В ЗСУ автотранспорту нема, треба дозволяти завозити, все на чому можна їздити, і давати військовослужбовцям преференції на купівлю цього мотлоху - все-одно легковий транспорт тут більше півроку не живе, а воювати нема на чому, зовсім.
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01.01.2025 19:42 Відповісти
Щоб їздити в ЗСУ треба драндулєт за свої гроші купувати, а якщо говняний підрозділ, то грошей у тебе навіть на родину не вистачить не те що комусь на машину .
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01.01.2025 20:33 Відповісти
ти деб1л..??- йдеться про НОВ!....
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01.01.2025 23:42 Відповісти
Сам кретин, перекриття импортного потоку призведе до підвищення попиту та цін на усі.
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02.01.2025 01:06 Відповісти
Читай уважно новину.
!!! Н О В І !!!
Із зором усе гаразд?
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02.01.2025 11:41 Відповісти
Це для того щоб автівки не купляли для ЗСУ.
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01.01.2025 20:12 Відповісти
Це стосується нових авто
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01.01.2025 23:44 Відповісти
Довбойоби.
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01.01.2025 20:19 Відповісти
А вся номенклатура совєцьких авто їздить.Правда,вже не ввозиться.
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01.01.2025 21:05 Відповісти
пригадую як бляхєри накидували на пороха. А Зе зробив серпом по яйцях.
і що? поїдете майданити на банкову? виказати своє глибоке обурення найвеличнівшому?
шо нє?...А чо так?
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01.01.2025 21:36 Відповісти
Норма стосується нових (!!!) транспортних засобів.
А вживані можуть бути і не Євро-6, виходить . . .
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01.01.2025 21:57 Відповісти
саме так)- оц1 тупорил1 дописувач1 чи прочитати, чи вкурити = не мають змоги..)
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01.01.2025 23:44 Відповісти
Хайпова тема) для ботохферми
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01.01.2025 23:51 Відповісти
Правильно! Заборонити краще взагалі ввозити авто дешевше , ніж може собі дозволити придбати Крупа...
Нехай пішки ходять !!!!
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02.01.2025 00:49 Відповісти
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03.01.2025 00:45 Відповісти
Всім! Всім пересаджуватися на електричні Роллс-Ройс Спектр, як наші депутани. Так переможемо!
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02.01.2025 06:41 Відповісти
Нові авта новими, а скільки постраждало авт під час війни. Чи нашим людям непотрібен недорогий транспорт. У нас війна зриви, а вони про євро 6. Чому в польщі можна авто 2008 року зареєструвати за євро 600 разом зі страховкою а в нас космос-ціни? Чи то Україна така особлива, чи може та мразота при владі хоче останнє витягнути з людей. Дуже хотілось би що коли закінчиться війна наші військові би зайшли в верховну раду і положилли ту всю наволоч. Так що зараз все роблять щоб ми програли ще більше і без того програшну війну. Нас нищать в кожйосу аспекті життя. Як я хочу щоб та наволоч при владі ридала, як ридають матері і жінки загиблих воїнів. І шкода що хоч одна ракета замість простого будинку не залетить у вкрховну раду, чого їм і бажаю.
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02.01.2025 06:51 Відповісти
Да цукі вони - усі хто голосує проти дешевих авто для українців.
Попередню ВР вигнали і цю вигонять за таке відношення до простих українців . А сами їздять на дорогих авто
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03.01.2025 00:48 Відповісти
Єпа...ь капать.А яким чином перекотити через кордон Тойоту Кароллу 1983 року???
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02.01.2025 07:35 Відповісти
Ви б звільнили свого косорукого редактора.
Законопроєкти про зміни у Податковий №12266 та Митний кодекс №12267 вказує
відтермінування до 01.01.2027 переходу на екостандарти Євро-6 для ТЗ (а мали б діяти вже з 2025 року
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02.01.2025 08:05 Відповісти

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