ГУР здійснило кібератаку на нафтовий сектор Росії. Під ударом опинився і "Лукойл". ІНФОГРАФІКА

Головне управління розвідки Міністерства оборони України здійснило кібератаку на нафтовий сектор Росії. Так, із 30 грудня до 1 січня 2025 року під ударом опинилися ресурси російської нафтової компанії "Лукойл", яка забезпечує окупаційні війська, було вражено її цифрові ресурси.

Про це повідомив співрозмовник у військовій розвідці, передає LIGA.net.

Унаслідок атаки росіяни, які були клієнтами "Лукойла", не могли розрахуватися на АЗС через мобільний застосунок.

Окрім того, під атаку потрапили цифрові ресурси смарттерміналів "Евотор" (вебсайт, особистий кабінет користувача, мобільний застосунок, касова платіжна система) та єдиної системи цифрового маркування товарів "Честный знак".

"Здійснена DDOS-атака зумовила значні незручності та збитки у сфері торгівлі, оскільки споживачі не змогли придбати товари через збої у роботі платіжних систем. Рівень невдоволення серед споживачів та надавачів послуг підсилений періодом проведення DDOS-атаки у святковий період", – сказав співрозмовник у розвідці.











Як повідомлялося, на початку грудня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України призупинили роботу російського "Газпромбанку".

У листопаді ГУР Міністерства оборони України провело масштабну кібератаку на чотири російські банки, які незаконно працюють у тимчасово окупованому Криму.