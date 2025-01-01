Україна заробила на транзиті російського газу за останні п’ять років понад $6 мільярдів, – ЗМІ

Російський монополіст "Газпром" у 2020-2024 роках сплатив близько $6,2 мільярда українському "Нафтогазу" за послуги з транзиту газу через Україну за укладеним у 2019 році контрактом, термін дії якого завершився сьогодні.

Своєю чергою, "Нафтогаз" сплатив "Оператору ГТС України" близько $5,4 млрд з отриманих від "Газпрому" коштів за безпосередню організацію транзиту, свідчать підрахунки галузевого видання ExPro.

Найбільше Росія сплатила за транзит газу у 2020 році – понад $1,7 млрд, що пов’язано з більшими обсягами заброньованих потужностей.

Загалом, за 5 років транзиту Україна транспортувала близько 148 млрд кубометрів російського газу до європейських країн.

Як повідомлялося, у 2022 році НАК "Нафтогаз України" ініціював арбітраж проти "Газпрому", вимагаючи доплатити за невикористані російською компанією потужності для транзиту газу, відповідно до угоди від 30 грудня 2019 року, яка передбачає принцип "качай або плати".

Початково "Нафтогаз" вимагав у суді $150 млн неоплати за заброньовані потужності. На кінець вересня 2024 року дебіторська заборгованість "Газпрому" за послуги транспортування природного газу становила 41,9 млрд грн або понад $1 млрд.

Нагадаємо, у травні 2022 року Оператор ГТС через через втручання окупантів у роботу своїх об’єктів у зоні бойових дій припинив прийом газу з Росії у фізичній точці з’єднання "Сохранівка", яка забезпечувала близько третини транзиту російського газу в ЄС. При цьому Оператор ГТС вказував на можливість тимчасово перенести транзит газу з цієї точки на точку входу "Суджа".

Водночас у "Газпромі" заявили, що не вважають втрату "Оператором ГТС України" контролю над своїми об’єктами у зоні бойових дій підставою для оголошення форс-мажору і не буде перенаправляти обсяги газу на інший маршрут, запропонований українською стороною.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачав транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконувалася.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком – до 14,65 млрд кубометрів.