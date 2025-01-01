В Україні змінилася тривалість страхового стажу для виходу на пенсію. Які нові умови?

Із 1 січня 2025 року в Україні зросла тривалість страхового стажу, необхідного для виходу на пенсію за віком.

Про це пише Укрінформ.

Зокрема така норма передбачена у ст. 26 закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Так, відсьогодні, щоб вийти на пенсію в 60 років, необхідно набути щонайменше 32 років страхового стажу для чоловіків та жінок.

Якщо особа після досягнення 60-річчя не має достатнього страхового стажу, то має право вийти на пенсію лише у 63 роки, але при наявності стажу від 22 до 31 року.

Водночас при стажі від 15 до 21 років пенсійні виплати призначать у 65 років, а якщо стаж менший за 15 років, то людина замість пенсії отримає державну соціальну допомогу в тому ж віці.

Крім того, нормою передбачена вікова надбавка до пенсії.

Уже з цього року виплати збільшаться у тих пенсіонерів, яким протягом місяця виповниться 70 (+300 грн), 75 (+456 грн) та 80 років (+570 грн). Однак для отримання надбавки є умова: розмір пенсії не має перевищувати 10 340,35 грн.

Як повідомлялося, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович розраховує на ухвалення Верховною Радою законопроєкту про накопичувальну пенсійну систему в 2025 році.

До того Жолнович заявляла, що в Україні не планують збільшувати пенсійний вік, навіть з огляду на скорочення трудового населення.