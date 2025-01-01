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У 2025 році розпочнеться будівництво нового корпусу "Охмадиту", – Ляшко

Ляшко анонсував будівництво нового корпусу

Протягом 2025 року буде повністю відновлено новий корпус Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", а також розпочнеться будівництво ще одного інноваційного корпусу.

Про це розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що ми відновимо повністю і новий корпус протягом 2025 року і почнеться будівництво ще одного інноваційного корпусу на території "Охматдиту", – заявив Ляшко.

За його словами, будівництво ще одного корпусу може розпочатися на місці старого хірургічного корпусу, який після ракетної атаки Росії не підлягає відновленню.

Будівництво цього корпусу буде фінансуватися за участю Світового банку.

Коментуючи загалом процедуру підготовки клініки до відновлення, Ляшко розповів, що в "Охматдиті" було пошкоджено чотири корпуси. При цьому під час підготовки до відновлення нового корпусу за принципом "проєктуй і будуй" "виникли певні непорозуміння".

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"Коли ще проєктування не було, фонд "Охматдит" і антикорупційні журналісти показали, що потенційно можуть бути завищені ціни в технічному звіті. І ми призупинили цей процес, створили раду з відновлення, до якої залучили і активістів, і бізнес, який донатив на відновлення", – зазначив Ляшко..

Ляшко розповів, що новий корпус "Охматдиту" будували до Євро-2012 за експериментальним проєктом, у якому "використовували матеріали і підходи, які раніше в Україні не використовували, та й зараз не використовують".

"Щоб його відновити, ми залучили найкращі проєктні організації в Україні, щоб вони зробили повноцінний технічний звіт із інструментальними дослідженнями, щоб подивилися і стіни, і вентиляцію, і чисті приміщення. За цим робиться проєкт. Кошти на його відновлення є, вони заморожені й чекають того моменту, коли ми оберемо компанію, яка все зробить", – пояснив міністр.

Ляшко також наголосив на нормативних складнощах із відновленням двох будівель, які мають статус історичних пам'яток. До вирішення всіх нормативних питань із Міністерством культури ці будівлі будуть законсервовані.

Крім того, за підтримки уряду Німеччини будуть проведені роботи з реконструкції корпусів, які не постраждали під час ракетної атаки. Так, буде реконструйовано поліклініку "Охматдиту" та центр неонатальної допомоги.

Нагадаємо, зранку 8 липня 2024 року Росія завдала ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню "Охматдит".

Внаслідок влучання пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомляв, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

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а в 2027 році буде створено інноваційний філіал Охматдиту на Марсі
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01.01.2025 16:22 Відповісти
Гроші з донатів ПОКРАЛИ.
І гроші Світового Банку теж ВКРАДУТЬ!
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01.01.2025 16:39 Відповісти
а що там що залишилось? раніше ющ з зеком вкрали, зараз ляшко з шмигою і абхазом банабаком вкрали
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01.01.2025 16:53 Відповісти
краще щоб ці гроші пішли на виробництво крилатих ракет, а дітей відправляти лікуватися за кордон - є багато країн, які приймають і рівень медицини набагато вищий
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01.01.2025 17:05 Відповісти
Це тому, що при знесенні та будівництві можна вкрасти більше грошей, ніж на простому ремонті.
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01.01.2025 17:29 Відповісти
Кожний відмиває гроші на своєму напрямку!
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01.01.2025 20:15 Відповісти

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