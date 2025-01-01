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Новини
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горілка (93) путін (1020) росія (13633) ціни (3274)

Путіну бракує грошей на війну: Для росіян підвищили ціни на найдешевші горілку і сигарети

путінка

Мінімальна роздрібна ціна на горілку у Росії з 1 січня зросла на 50 рублів – до 349 рублів за пляшку об'ємом 0,5 літра.

Також підвищені мінімальні ціни на бренді (з 403 до 472 руб. за 0,5 літра) та коньяк (з 556 до 651 руб.), пише The Moscow Times із посиланням на відповідний наказ Мінфіну РФ, який набрав чинності сьогодні.

Також зросли мінімальні ціни на тютюнові вироби. Пачка цигарок з нового року коштує щонайменше 135 рублів. Минулого року мінімальна ціна пачки цигарок становила 129 руб.

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Як повідомлялося, із 1 січня у Росії також суттєво зросли мита на на імпортне пиво та каву із так званих "недружніх" країн, а також у півтора-два рази збільшилися штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Нагадаємо, Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-2027 роки. Так, цього року російський уряд збільшить витрати за статтею "національна оборона" до нового рекорду в 13,49 трлн руб. Порівняно з минулим роком (10,8 трлн руб.) військовий бюджет збільшиться на 25%, стосовно 2023 року (6,8 трлн руб.) – удвічі, а якщо порівнювати з 2021 роком (3,5 трлн руб.) – зросте практично в 4 рази.

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Топ коментарі
+18
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01.01.2025 16:19
+9
Класика анекдоту про кацапів:
- Папка! Папка! В газете пишут - водка падаражает! Мамка гаварит - может, ты пить меньше станешь?
- Нет, деточки... Пить я буду, как и прежде... А вот вы жрать будете меньше..."
Так і тут ... Росія стане менше жерти, а "СВО" буде продовжуваться й далі...
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01.01.2025 16:35
+8
А це для того щоби з нас познущатись, а то ми не бачимо наші ціни. Ви ще зарплатню порівняйте. Мені однаково як живуть на ху... лостані. Пишіть ліпше про наше покращення життя, до речі, про 1000 от влади, ми вже чули. Може ще розповісти, про зайви гроші що знайшли.
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01.01.2025 16:57
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геноцид....
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01.01.2025 16:19 Відповісти
русафобія
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01.01.2025 18:11 Відповісти
агалтєлая!
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01.01.2025 19:19 Відповісти
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01.01.2025 16:19 Відповісти
Кацапи знаидуть вихід - Бояру будуть ******* чи тормозуху
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01.01.2025 16:20 Відповісти
А ще є стєкломой. Якщо його не заборонили (зрештою, дурного глузду кацапні вистачить і не на таке...).
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01.01.2025 21:20 Відповісти
Головне на святе ціни не піднімайте, ще заступники ху...ла казали немає бояришніку немає Ху... лостана
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01.01.2025 16:20 Відповісти
На святе...
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01.01.2025 16:23 Відповісти
Класика анекдоту про кацапів:
- Папка! Папка! В газете пишут - водка падаражает! Мамка гаварит - может, ты пить меньше станешь?
- Нет, деточки... Пить я буду, как и прежде... А вот вы жрать будете меньше..."
Так і тут ... Росія стане менше жерти, а "СВО" буде продовжуваться й далі...
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01.01.2025 16:35 Відповісти
А це для того щоби з нас познущатись, а то ми не бачимо наші ціни. Ви ще зарплатню порівняйте. Мені однаково як живуть на ху... лостані. Пишіть ліпше про наше покращення життя, до речі, про 1000 от влади, ми вже чули. Може ще розповісти, про зайви гроші що знайшли.
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01.01.2025 16:57 Відповісти
А ти тут на Цензорі один чи що? Зкрути своє "мені однаково"... і не переглядай подібні новини.
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01.01.2025 17:08 Відповісти
А что, вам интереснее что на кацапии, чем в родной стране?)
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01.01.2025 18:49 Відповісти
Путин поднимает акциз на алкоголь,а агент путина гетьманович поднимает акциз на топливо,чья экономика сдохнет раньше?
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01.01.2025 17:29 Відповісти
керівництво рашистану все пердбачило - недарма списують кредити до 100 тис долл добровольцям на війну
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01.01.2025 17:51 Відповісти
Так виходить цигарки у кацапів дешевше ніж у нас, а бухло ну трохи дорожче. Але все це компенсується цінами на цигарки. Шо не так? Ви не про те розповідаєте. Мені начхати шо там кацапня п'є та палить. Ви розкажіть як в Україні при мінімальці (на руки 150$) ви запроваджуєте акциз на цигарки як в країнах ЄС, де середня зарплата не 150, а 2000 доларів?
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01.01.2025 18:39 Відповісти
Ну підвищили. Тепер нас обстрілювати менше стануть?
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01.01.2025 19:08 Відповісти
Как жить-та дальше?! Как жить-та?!! (с)
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01.01.2025 21:16 Відповісти
Якось ця новина не гріє, враховуючи що у нас підвищили податки, комуналка і ціни на всі продукти виросли в два рази, а цигарки подорожчають мінімум на 40 грн, вже почали дорожчати.
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02.01.2025 00:04 Відповісти
Дивує найбільше те що наші подонки навчилися срати москалів навіть за те що у них на порядок краще ніж у нас!!! Спеціально для гавкунів заявляю - для мене москалі вороги до кінця мого життя!
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03.01.2025 09:21 Відповісти

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