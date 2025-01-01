Другий історичний рекорд: Україна за 2024 рік отримала $24,5 мільярда валютної виручки від експорту агропродукції

Український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль в інтерв'ю Українському радіо.

"Якщо підсумовувати 2024 рік, то він приніс нам другий результат по валютній виручці від експорту. Ми поставили другий історичний рекорд – $24,5 млрд від експортної продукції агросектору надійшло валюти в країну", – сказав Коваль.

Він назвав це хорошим показником, уточнивши, що найкращим роком для українського агросектору був 2021.

"Тоді був мегаврожайний рік і ми отримали $27,7 млрд. Якщо порівняти із 2023 роком, то більше ніж на $2 млрд у нас зросла валютна виручка від експорту", – уточнив Коваль.

За його словами, незважаючи на заміновані землі та воєнні дії, в Україні 2024 року було зібрано "непоганий врожай".

"75 млн тонн – зернові та олійні культури – це хороший результат, зважаючи на те, що рік був посушливий і ми змушені були констатувати втрату врожайності. Але в цілому Україна не тільки вистояла, а й наростила свою аграрну потужність", – підсумував міністр.

Як повідомлялося, близько 60% експортної виручки України забезпечують аграрії та агропереробники, а українське продовольство є підтримкою ддля 400 млн людей у світі.

Нагадаємо, 30 жовтня 2024 року Кабінет Міністрів на період дії воєнного стану запровадив режим експортного забезпечення, зокрема, про особливості проведення операцій з експорту окремих видів аграрної продукції.

Режим експортного забезпечення стосуватиметься: меду, горіхів, пшениці і суміш пшениці та жита (меслин), жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння ріпаку, насіння соняшнику, олії соєвої, олії соняшникової, олії ріпакової та макухи.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: "Чорне зерно": Як з України виводять мільярди доларів і не сплачують податки