БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1238 відвідувачів онлайн
Новини
3 094 9
аграрії (1269) рекорд (69) сільське господарство (476) урожай (510) експорт (3737) Коваль (27)

Другий історичний рекорд: Україна за 2024 рік отримала $24,5 мільярда валютної виручки від експорту агропродукції

Україна за 2024 рік отримала $24,5 мільярда валютної виручки від експорту агропродукції

Український агросектор у 2024 році поставив другий історичний рекорд – $24,5 млрд валютної виручки від експорту сільськогосподарської продукції.

Про це повідомив міністр аграрної політики і продовольства Віталій Коваль в інтерв'ю Українському радіо.

"Якщо підсумовувати 2024 рік, то він приніс нам другий результат по валютній виручці від експорту. Ми поставили другий історичний рекорд – $24,5 млрд від експортної продукції агросектору надійшло валюти в країну", – сказав Коваль.

Він назвав це хорошим показником, уточнивши, що найкращим роком для українського агросектору був 2021.

"Тоді був мегаврожайний рік і ми отримали $27,7 млрд. Якщо порівняти із 2023 роком, то більше ніж на $2 млрд у нас зросла валютна виручка від експорту", – уточнив Коваль.

За його словами, незважаючи на заміновані землі та воєнні дії, в Україні 2024 року було зібрано "непоганий врожай".

"75 млн тонн – зернові та олійні культури – це хороший результат, зважаючи на те, що рік був посушливий і ми змушені були констатувати втрату врожайності. Але в цілому Україна не тільки вистояла, а й наростила свою аграрну потужність", – підсумував міністр.

Як повідомлялося, близько 60% експортної виручки України забезпечують аграрії та агропереробники, а українське продовольство є підтримкою ддля 400 млн людей у світі.

Нагадаємо, 30 жовтня 2024 року Кабінет Міністрів на період дії воєнного стану запровадив режим експортного забезпечення, зокрема, про особливості проведення операцій з експорту окремих видів аграрної продукції.

Режим експортного забезпечення стосуватиметься: меду, горіхів, пшениці і суміш пшениці та жита (меслин), жита, ячменю, вівса, кукурудзи, соєвих бобів, насіння ріпаку, насіння соняшнику, олії соєвої, олії соняшникової, олії ріпакової та макухи.

Детальніше читайте в матеріалі БізнесЦензора: "Чорне зерно": Як з України виводять мільярди доларів і не сплачують податки

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тому негативний курс долара та євро, до гривні, теж сягнув історичного максимуму!
показати весь коментар
01.01.2025 15:56 Відповісти
от ви всі хіхікаєте, а це "вперше в історії" ісключітєльно благодаря потужному лідору.
показати весь коментар
01.01.2025 16:07 Відповісти
Про це повідомив міністр аграрної політики

А я б не став вірити представникам влади, яка вже шостий рік тільки бреше.
показати весь коментар
01.01.2025 16:14 Відповісти
Це добре, але хто отримав питання
показати весь коментар
01.01.2025 16:25 Відповісти
Ага, ось тільки в кишені приватних холдингів
показати весь коментар
01.01.2025 16:26 Відповісти
ці млрди залишаться за кордоном в офшорах. ДОБРЕ ЯК НАЛОГ ПОПЛАТЯТЬ ЗА ЗЕМЛЮ І ЗА ВРОЖАЙ. ніхто їх в УКРАЇНУ не привезе. шмиги дурять Українців
показати весь коментар
01.01.2025 16:46 Відповісти
чому вони ж....пу рвали за ці морські коридори =ЩОБ ВИВОЗИТИ АГРОПРОДУКЦІЮ І КОШТИ ЗАЛИШАТИ НА СВОЇХ РАХУНКАХ
показати весь коментар
01.01.2025 16:49 Відповісти
Схоже на чергову брехню, самі кажуть що рік посушливий плюс втратили мега потужну в агроплані Херсонщину і Запоріжжя плюс частина замінованих і втрачених земель Сумщина, Харківщина, Миколаївська, Луганська і Донецька області, а ще до того багато виробників скоротили посівні площи через погані фінансові результати в минулому році і бац ми на рівному місці отримуємо черговий рекорд, як? економічно чи логічни пояснити цей рекорд неможливо тільки феномен потужного, незламного і стілького лідора, який навіть сонцем керує, слава йому і великому єврейському народу.
показати весь коментар
01.01.2025 17:25 Відповісти
Вот прям Україна отримала? Чи певні особи, визначені жидоросом?
показати весь коментар
02.01.2025 07:06 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 