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бізнес (1097) податки (2324) термінал (169) РРО (21)

Відсьогодні підприємці у малих населених пунктах повинні мати платіжні термінали

рро

Із 1 січня 2025 року торговці, які здійснюють свою діяльність в населених пунктах з населенням менше 5 тисяч осіб, зобов’язані забезпечити можливість безготівкових розрахунків.

Зокрема, така можливість розповсюджується на продані торговцями товари або надані послуги, включаючи їх дистанційну реалізацію, передає Укрінформ.

Обов'язкове приймання безготівкових платежів в Україні передбачено набуттям чинності п.п.3 п.1 постанови КМУ №894 від 29.07.2022 року "Про встановлення строків, до настання яких торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків за продані ними товари (надані послуги)".

Водночас вимога не поширюється на фізичних осіб-підприємців, платників єдиного податку першої групи та тих, хто здійснює виїзну торгівлю або продаж власноруч вирощеної продукції. Вони повинні будуть забезпечити розрахунок POS-терміналами (платіжний термінал) з 1 січня 2026 року.

Водночас торговці, які працюють на територіях громад у районі проведення воєнних дій та які перебувають у тимчасовій окупації, мають право тимчасово не використовувати платіжні термінали.

Як повідомлялося, Державна податкова служба запланувала провести у 2025 році 4,7 тис. перевірок компаній та ФОПів. Найбільше податківці звертатимуть увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини.

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і шоб обнаружить нарушеніє безтермінальної продажі самогону за 50 гривень буде відряджено 6 заброньованих мужиків з зарплатою 1200 гривень в день кожного.

Прєступлєніє раскрыто !!!
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01.01.2025 16:19 Відповісти
Головне - щоб "Разом з брудною водою, не вихлюпнули дитину...". Тобто, штучно не звужували обсяг обороту готівки... Бо у малих населених пунктах більшість жителів не вміють користуваться картами. Їм звичніші купюри...
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01.01.2025 16:21 Відповісти
нормальна подяка зеленських гетьманевських мародерів своєму ядерному лохторату... хуже ж нЄ будЄт, дебіли..?
а попереду - вже нові тарифи, які Зєля обіцяла своєму тупорилому глядачу-квартал-овцю, не підвищувати - а вона ж просто - пАшутіла..
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01.01.2025 16:22 Відповісти
Та це ж Клондайк для зєрмачні - з настільки розмитими межами так званих малих населених пунктів. Школа сівковича, немає чого сказати.
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01.01.2025 16:24 Відповісти
У нас КабМін - Закони випускає! Не регулує ВИКОНАВЧІ повноваження, ЗГІДНО ЗАКОНУ (який НЕ протиречить Конституції, Цивільномцу Кодексу та іншим Законам) - а саме - САМ пише Закони!!! - підставляючи громадян - на яких не має права впливу!
дожили!
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01.01.2025 16:47 Відповісти
прибацане рішення! після перших штрафів кількість підприємців зменьшиться вчетверо
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01.01.2025 18:11 Відповісти
Ха! Киев, Центральный жд - сигаретные киоски без терминалов!
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02.01.2025 12:18 Відповісти

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