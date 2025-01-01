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Угорщина (528) Євросоюз (4906)

Угорщина втратила право на допомогу від ЄС на мільярд євро

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан

Угорщина була зобов’язана до кінця 2024 року виконати вимоги щодо реформ, щоб отримати мільярд євро від ЄС. Утім, через те, що цього не сталося, Будапешт втратив ці гроші через порушення верховенства права.

Цю інформацію підтвердила речниця Єврокомісії інформаційній агенції DPA, передає Європейська правда.

Втрачені кошти становлять 1,04 млрд євро. Вони були призначені для Угорщини з фондів згуртованості ЄС.

Кошти були заморожені наприкінці 2022 року, оскільки Європейська комісія після аналізу дійшла висновку, що Угорщина нехтує різними стандартами та фундаментальними цінностями ЄС.

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Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан нещодавно звернувся, зокрема, до Китаю, щоб заповнити прогалини у фінансуванні.

У квітні Угорщина звернулася за кредитом на загальну суму в один мільярд євро, який країна взяла в китайських державних банках. Це було зроблено непомітно, і про це стало відомо лише в липні, коли Угорський центр державного боргу (AKK) опублікував кілька ключових цифр. Згідно з ними, термін позики становить три роки.

Уряд Віктора Орбана може втратити ще 1,1 мільярда євро наприкінці 2025 року, якщо продовжуватиме кидати виклик Брюсселю.

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Топ коментарі
+15
Та що ж це за Новий рік?! Одна новина краще другої: фіцо верещить без газу, абхазія мерзне, придністров'я без газу, два кацапські гравіцапи разом з екіпажами навернулися, дякуючи ЗСУ, орбану 1 млрд. забанили , сонечко світить. Красота!!!!
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01.01.2025 14:48
+11
Аби ще Зеля кудись зник.
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01.01.2025 16:10
+6
Ага, не вийде ось просто так здихатись цієї нечисті - це кара за гріх, вчинений нерозумними на виборчих дільницях в 2019 році , а спокутувати маємо всі ... на жаль.
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01.01.2025 16:19
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Та що ж це за Новий рік?! Одна новина краще другої: фіцо верещить без газу, абхазія мерзне, придністров'я без газу, два кацапські гравіцапи разом з екіпажами навернулися, дякуючи ЗСУ, орбану 1 млрд. забанили , сонечко світить. Красота!!!!
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01.01.2025 14:48 Відповісти
Аби ще Зеля кудись зник.
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01.01.2025 16:10 Відповісти
Ага, не вийде ось просто так здихатись цієї нечисті - це кара за гріх, вчинений нерозумними на виборчих дільницях в 2019 році , а спокутувати маємо всі ... на жаль.
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01.01.2025 16:19 Відповісти
От шо значить ,бути найрозумнішим орбаном , за всю Угорщину
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01.01.2025 16:22 Відповісти
Кацапи компенсують, не біда…
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01.01.2025 17:26 Відповісти
Компенсують Орбану, а не Угорщині.
Його винесуть красивим.
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01.01.2025 17:59 Відповісти
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01.01.2025 17:58 Відповісти
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01.01.2025 18:02 Відповісти
Шо допиНдівся, добігався *****?
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01.01.2025 18:45 Відповісти
а що кажуть самі угорці? Досі ******* Орбана?
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01.01.2025 19:17 Відповісти
А вони нічого не кажуть. Їм пох**. Їх влаштовує люба влада. Кацапня ж теж їхні родичі. Вони ж вихідці з південного уралу та поволжжя.
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01.01.2025 22:14 Відповісти
Як би не зеля,твоя паршива жопа вже б пищала від кацапського члена! А які подвиги сини Порошенко зробили? Носі колупались?
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01.01.2025 23:38 Відповісти

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