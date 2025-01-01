Шмигаль повідомив про рекордні залишки на казначейському й валютному рахунках України
За результатами 2024 року залишки на єдиному казначейському рахунку склали понад 100 млрд грн, а на валютних рахунках – більш ніж 163 млрд грн. Це є рекордними показниками.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради щодо виконання держбюджету та основних показників економічного й соціального розвитку.
"Рік завершуємо впевнено. Державний бюджет за 2024 рік виконано. Усі пріоритетні видатки профінансовані, виконали всі соціальні зобов’язання. За даними Державного казначейства, всі платіжки, що були подані – проведені. Залишки на єдиному казначейському рахунку понад 100 млрд грн. На валютних рахунках – понад 163 млрд грн. Це рекордні показники", – зазначив він.
За даними Міністерства фінансів до загального фонду держбюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Всього до загального й спеціального фондів надійшло понад 3,1 трлн грн.
"Обговорили ритмічність надходжень міжнародної фінансової допомоги. Так, за 2024 рік уряд залучив $41,7 млрд зовнішнього фінансування, із яких третина ($12,6 млрд) – це безповоротні гранти. Найбільшими донорами України цьогоріч стали ЄС, США, МВФ, Японія, Світовий банк, Канада, Велика Британія. Тільки у грудні цього року було залучено $9,3 млрд", – додав Шмигаль.
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Водночас преем’єр підкреслив, що Росія вперше починає платити за завдані Україні збитки. Зокрема, важливим досягненням 2024 року став перший транш, який забезпечать майбутні доходи від заморожених російських активів. Ідеться про $1 млрд від США через програму Світового банку, що є частиною ініціативи G7 загальним обсягом $50 млрд.
Крім того, під час наради скоординували завдання на наступний рік – усі заморожені російські активи мають бути конфісковані та передані на користь України.
Будь ласка, зачекайте...
У владі лише пригодовані рила, куми, родичі, водії, сосни - фахівців немає!!
Придурок, чим він вихваляється!...
Бо при "клятому баризі" мені вистачало (умовно) 100грн на похід в АТБ, а при "нових ліцах" і 500грн іноді не вистачає.
Це як зі "злочинною формулою "Роттердам+": при ній я сплачував за електрику і опалення в рази менше, але взимку міг сидіти вдома навіть у спідньому і не мерзнути, а після "перемоги" і відміни цієї "злочинної формули" ціни на електрику та опалення постійно повзуть вгору, а вдома іноді навіть кофтину вдягати доводиться, а батарею опалення гріти руками...
Бо як відомо,все купується на світі,питання лише в ціні. А ось для путіна-це сміхотворна ціна...
Пам'ятаєте погрозу зє, - Я ваш вирок! -
ти "прем'єр" чи так собі, х..й в зеленому светрі ?
1) чому ВПК України у 2024 році мали "планове" забезпечення державними замовленнями на 30 процентів їх виробничих можливостей?
2) якщо за результатами першого півріччя 2024-го року стало зрозуміло, що "йдемо на рекорд у невикористанні наданих нам Партнерами грошей", - чому не було внесено корективи (збільшення) до Державного замовлення вітчизняному ВПК?