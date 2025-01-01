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Шмигаль повідомив про рекордні залишки на казначейському й валютному рахунках України

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За результатами 2024 року залишки на єдиному казначейському рахунку склали понад 100 млрд грн, а на валютних рахунках – більш ніж 163 млрд грн. Це є рекордними показниками.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради щодо виконання держбюджету та основних показників економічного й соціального розвитку.

"Рік завершуємо впевнено. Державний бюджет за 2024 рік виконано. Усі пріоритетні видатки профінансовані, виконали всі соціальні зобов’язання. За даними Державного казначейства, всі платіжки, що були подані – проведені. Залишки на єдиному казначейському рахунку понад 100 млрд грн. На валютних рахунках – понад 163 млрд грн. Це рекордні показники", – зазначив він.

За даними Міністерства фінансів до загального фонду держбюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Всього до загального й спеціального фондів надійшло понад 3,1 трлн грн.

"Обговорили ритмічність надходжень міжнародної фінансової допомоги. Так, за 2024 рік уряд залучив $41,7 млрд зовнішнього фінансування, із яких третина ($12,6 млрд) – це безповоротні гранти. Найбільшими донорами України цьогоріч стали ЄС, США, МВФ, Японія, Світовий банк, Канада, Велика Британія. Тільки у грудні цього року було залучено $9,3 млрд", – додав Шмигаль.

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Водночас преем’єр підкреслив, що Росія вперше починає платити за завдані Україні збитки. Зокрема, важливим досягненням 2024 року став перший транш, який забезпечать майбутні доходи від заморожених російських активів. Ідеться про $1 млрд від США через програму Світового банку, що є частиною ініціативи G7 загальним обсягом $50 млрд.

Крім того, під час наради скоординували завдання на наступний рік – усі заморожені російські активи мають бути конфісковані та передані на користь України.

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Топ коментарі
+47
Рекордні залишки, це означає, що недофінансували оборону
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01.01.2025 14:03
+25
Було б чудово, щоб всі понад 100 млрд грн. і ті, що на валютних рахунках - більш ніж 163 млрд грн. не лежали мертвим вантажем, а працювали на ЗСУ в вигляді озброєння та ***********.
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01.01.2025 14:08
+25
Не ефективне управління державою
У владі лише пригодовані рила, куми, родичі, водії, сосни - фахівців немає!!
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01.01.2025 14:14
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Рекордні залишки, це означає, що недофінансували оборону
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01.01.2025 14:03 Відповісти
Писали, що 100 млрд не змогли освоїти.
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01.01.2025 14:08 Відповісти
Не ефективне управління державою
У владі лише пригодовані рила, куми, родичі, водії, сосни - фахівців немає!!
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01.01.2025 14:14 Відповісти
Рекордне недофінансування. Потужне.
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01.01.2025 14:25 Відповісти
Це називається невиконання бюджету. У часи, коли у нас ще була держава за таке брали за сраку.
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01.01.2025 18:18 Відповісти
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01.01.2025 19:22 Відповісти
Було б чудово, щоб всі понад 100 млрд грн. і ті, що на валютних рахунках - більш ніж 163 млрд грн. не лежали мертвим вантажем, а працювали на ЗСУ в вигляді озброєння та ***********.
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01.01.2025 14:08 Відповісти
Можуть піти на троянди у Покровську, весна ж близько...
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01.01.2025 18:23 Відповісти
Не переживайте, это не на долго есть отличные менеджеры, исправят.
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01.01.2025 14:09 Відповісти
Нічого купувати не треба! Зі зброєю, забезпеченням немає проблем!...
Придурок, чим він вихваляється!...
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01.01.2025 14:09 Відповісти
Ось так виглядає Шміґоль і його хуцпа...
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01.01.2025 15:02 Відповісти
Дивно як, могут бути рекордні залишки в війну, і що це таке? Мабуть, або планувати не вміють, або здивовани що не все ще вкрадено
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01.01.2025 14:11 Відповісти
Вміють вони планувати - Вовиною тищою доведено.
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01.01.2025 14:16 Відповісти
та то просто Байден заливає баблом як і обіцяв, далі буде срака.
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01.01.2025 17:43 Відповісти
Рекордні залишки є, а значить шо? - треба робити велике крадівництво.
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01.01.2025 14:15 Відповісти
є чим зелені офшори поповнити.
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01.01.2025 14:18 Відповісти
Все, є що по кишенях тирити!!!! Агов, братва, налітай - незабаром закричить Єрмак свому шоблу!!!
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01.01.2025 14:19 Відповісти
Отримали за рік 42 млрд. долл. подачок - ні опк профінансувати на повну 20 млрд не знайшли, в "кубишку" в резерви ні цента в недодали, розбазарили на ролс-ройси, прокурорів, вовини тисячи
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01.01.2025 14:20 Відповісти
А якщо в доларовому еквіваленті чи купівельній спроможності?
Бо при "клятому баризі" мені вистачало (умовно) 100грн на похід в АТБ, а при "нових ліцах" і 500грн іноді не вистачає.
Це як зі "злочинною формулою "Роттердам+": при ній я сплачував за електрику і опалення в рази менше, але взимку міг сидіти вдома навіть у спідньому і не мерзнути, а після "перемоги" і відміни цієї "злочинної формули" ціни на електрику та опалення постійно повзуть вгору, а вдома іноді навіть кофтину вдягати доводиться, а батарею опалення гріти руками...
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01.01.2025 14:35 Відповісти
це взагалі то залишки кредитних грошей, які ми отримали від партнерів)
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01.01.2025 14:47 Відповісти
Недокрали
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01.01.2025 14:49 Відповісти
тоді чому люди досі донатять на дрони , пікапи , протези і навіть спальні мішки ?
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01.01.2025 14:49 Відповісти
За ці гроші мали бути закуплені, встановлені та запущені виробничі лінії вітчизняної зброї. Натомість поставили в війська міни які в ствол міномета не влазять. Як так? Їх що в пяному гаражі ліпили?
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01.01.2025 15:03 Відповісти
рекордні залишки- рекордне недоаостачання всього необхідного для ЗСУ.що є також своєрідна антиукраїнська диверсія....
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01.01.2025 15:04 Відповісти
ахметовський холуй шмигаль розповів про залишки ЗАХІДНИХ грантів та кредитів на рахунках )))
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01.01.2025 15:09 Відповісти
Для чого було піднімати тоді податки і зменшувати купівльну спроможність, якщо коштів забагато.
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01.01.2025 15:23 Відповісти
Фахівців буля керма немає, є лише роками пригодовані рила, родичі, друзі, сосни...
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01.01.2025 15:35 Відповісти
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01.01.2025 15:29 Відповісти
Забув сказати про зовнішній борг, там теж рекордні показники
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01.01.2025 15:43 Відповісти
Спишуть, не хвилюйтеся.
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01.01.2025 17:22 Відповісти
Якщо не закупили озброєння на сотні мільярдів,які залишились не використаними на кінець року,то може,спробувати купити за ці гроші ген.рф герасимова.
Бо як відомо,все купується на світі,питання лише в ціні. А ось для путіна-це сміхотворна ціна...
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01.01.2025 15:43 Відповісти
Ну, тепер буде за що асфальт класти
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01.01.2025 16:01 Відповісти
Значить будуть красти...
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01.01.2025 16:21 Відповісти
мені ржати хочеться від таких заяв....
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01.01.2025 17:03 Відповісти
Шмигаль заначку знайшов?
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01.01.2025 17:04 Відповісти
Це вирок владі. Соцмережі забиті зверненням війскових про донати на зброю та техніку бо нема чим бити ворога а це опудоло хизуеться тим що грошей в казні міліарди і вони не знали куди їх витратити. Вони шо в іншій державі живуть чи зовсім дурні. От один із тисячи прикладів нещодавно Мадьяр збирав кілька тижнів 42млн на дрони і так і не добрав 10млн. Брихліві недолугі піарщики та ще і воровиті як показуе практика.
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01.01.2025 17:12 Відповісти
Це вирок не владі, а всім нам - українцям.
Пам'ятаєте погрозу зє, - Я ваш вирок! -
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01.01.2025 18:28 Відповісти
Особливо,від 155-ої,яку французи оділи і озброїли.
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02.01.2025 12:40 Відповісти
Чомусь попередні роки залишків не було. А зараз, коли ішак мріє переобратись на другий термін зявились рекордні залишки, які спрямують на різні подачки від ішака. Народ скидається на дрони, авто і все, що повязано з війною, а в ішака зявились залишки, які воно не знає на що витратити. Мохнате чмо сподівається, що це його врятує від буцигарні. Місце безтолкового ішака на нарах біля параші, а не в кріслі президента.
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01.01.2025 17:18 Відповісти
Мабуть ти наекономив?Чи в кармани не влазило?
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01.01.2025 17:29 Відповісти
ГРОШІІІІ!!!!! ООООООООООООООООО!!!!! ГРОШІ!!!!!
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01.01.2025 17:44 Відповісти
А у нас тут діти колядують і щедрують, щоб допомогти дорослим зібрати на пікап і комплект коліс для ЗСУ, бо для держави проблеми хлопців на передку не цікаві і грошей на такі дрібниці в бюджеті нема.
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01.01.2025 18:11 Відповісти
це ганьба уряду, і він подає це як досягнення. Зовсім тупий?
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01.01.2025 18:18 Відповісти
Тоді навіщо піднімають податки?
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01.01.2025 18:38 Відповісти
Навіщо вони беруть кредити та обкладають Україну боргами, це ще цікавіше....?
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01.01.2025 21:34 Відповісти
На кожному каналі просять донатити на ЗСУ бо в підрозділах не вистачає всього, а тут мільярди лежать мертвим грузом...
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01.01.2025 19:18 Відповісти
Ну так воно і зрозуміло: дрони і патрони військові купують за власні кошти, сім'ї загиблих виплати не отримують, 6 мільйонів переселенців кинули через буй, податки і штрафи підняли.
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01.01.2025 20:34 Відповісти
ахмєтовська 6- тка, шо там з курсом гривні?
ти "прем'єр" чи так собі, х..й в зеленому светрі ?
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01.01.2025 23:47 Відповісти
А ще НЕВРАХОВАНО, оті млрд грн, що вивели у 2022-23 року за кордон, у приватні банки країн ЄС, служки з ВРУ та з ОПУ потужні мЄнєджери єрмака+татарова+...
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01.01.2025 23:50 Відповісти
пусть полежат, пока тут для ЗСУ на эксковатор собирают
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02.01.2025 10:57 Відповісти
...то що, можна і премії виписати всьому менеджменту кабміну за такі показники, а народ щоб регулярно донатив на бпла, автомобілі та інше на ЗСУ.
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02.01.2025 11:51 Відповісти
А чи міг би пан Шмигаль пояснити:
1) чому ВПК України у 2024 році мали "планове" забезпечення державними замовленнями на 30 процентів їх виробничих можливостей?

2) якщо за результатами першого півріччя 2024-го року стало зрозуміло, що "йдемо на рекорд у невикористанні наданих нам Партнерами грошей", - чому не було внесено корективи (збільшення) до Державного замовлення вітчизняному ВПК?
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02.01.2025 13:23 Відповісти
В мене виникає питання , чому не хватає грошей на виробництво балістики, крилатих ракет, чому в казні стільки грошей і податки підняли, за ЕЕ підняли! Ви що там зелені тварини взагалі з мозгами не дружите!
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02.01.2025 14:37 Відповісти
****** тупа дупа із пагрємухою шмигаль... такі дупи ретельно збирає ******* нєдоносок зьо із своїми "мєнєджєрамі" тіпа чмо-єрмака, толстожопого умєрова, нєдоумка-арахамійо... дуже сподіваюсь, що бидло зразу буде у розшуку після того, як зьо стане врешті-решт нєлєгітімним шматком лайна
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02.01.2025 14:45 Відповісти

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