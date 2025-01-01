Шмигаль повідомив про рекордні залишки на казначейському й валютному рахунках України

За результатами 2024 року залишки на єдиному казначейському рахунку склали понад 100 млрд грн, а на валютних рахунках – більш ніж 163 млрд грн. Це є рекордними показниками.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час наради щодо виконання держбюджету та основних показників економічного й соціального розвитку.

"Рік завершуємо впевнено. Державний бюджет за 2024 рік виконано. Усі пріоритетні видатки профінансовані, виконали всі соціальні зобов’язання. За даними Державного казначейства, всі платіжки, що були подані – проведені. Залишки на єдиному казначейському рахунку понад 100 млрд грн. На валютних рахунках – понад 163 млрд грн. Це рекордні показники", – зазначив він.

За даними Міністерства фінансів до загального фонду держбюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов'язкових платежів. Всього до загального й спеціального фондів надійшло понад 3,1 трлн грн.

"Обговорили ритмічність надходжень міжнародної фінансової допомоги. Так, за 2024 рік уряд залучив $41,7 млрд зовнішнього фінансування, із яких третина ($12,6 млрд) – це безповоротні гранти. Найбільшими донорами України цьогоріч стали ЄС, США, МВФ, Японія, Світовий банк, Канада, Велика Британія. Тільки у грудні цього року було залучено $9,3 млрд", – додав Шмигаль.

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Водночас преем’єр підкреслив, що Росія вперше починає платити за завдані Україні збитки. Зокрема, важливим досягненням 2024 року став перший транш, який забезпечать майбутні доходи від заморожених російських активів. Ідеться про $1 млрд від США через програму Світового банку, що є частиною ініціативи G7 загальним обсягом $50 млрд.

Крім того, під час наради скоординували завдання на наступний рік – усі заморожені російські активи мають бути конфісковані та передані на користь України.