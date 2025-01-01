Уламки ворожого дрона пошкодили корпус Нацбанку

Унаслідок падіння уламків ворожого безпілотника сталося загоряння на даху одного з корпусів Національного банку в Печерському районі Києва.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що пожежа була швидко ліквідована за допомогою співробітників ДСНС, постраждалих немає.

"Пошкоджено вікна на верхніх поверхах. Всі операційні системи та сервіси Національного банку функціонують у повному обсязі, без змін", – наголосили в НБУ.

Керівництво та персонал, які забезпечують безперебійну роботу регулятора, продовджують працювати відповідно до затверджених протоколів.

Зранку 1 січня в Києві уламки ворожого дрона впали на житловий будинок у Печерському районі, частково зруйнувавши два верхні поверхи. Внаслідок російської атаки є загиблі.