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газ (7798) Молдова (562) Придністров’я (42)

Без російського газу: Мешканці невизнаного Придністров’я залишилися без опалення

OMV розірвала контракт з

У середу, 1 січня, у молдовському Придністров'ї розпочалися масові відключення газу у котельнях, приватних секторах і багатоквартирних будинках з автономним опаленням.

Про це повідомили у компанії "Тираспольтрансгаз-Придністров'я", передає Європейська правда.

Компанія попередила мешканців регіону про вимкнення газу до 12:00. Водночас там уточнили, що в багатоквартирних будинках газ залишиться доступним тільки для приготування їжі.

Це буде можливо за рахунок запасів у системі газопроводів, але лише доти, доки тиск у мережі не знизиться до критичного рівня. Місцевих жителів закликали обов'язково закрити газові крани і не намагатися самостійно відновлювати подачу газу.

Ще 30 грудня компанія "Тирастеплоенерго" повідомила, що в Придністров'ї з 07:00 ранку у зв'язку з припиненням поставок газу припинили подачу тепла і гарячої води в житлових будинках. Виняток становили лікарні та соціальні установи.

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Нагадаємо, Україна з 1 січня припинила транзит російського газу, який продовжували отримувати кілька держав ЄС та невизнане Придністров’я. Також російський "Газпром" оголосив про розірвання контракту на постачання газу з компанією Moldovagaz.

Раніше прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що на країну чекає "дуже важка зима", оскільки у випадку припинення транзиту російського газу через Україну мешканці невизнаної Придністровської Молдовської Республіки можуть залишитися без електроенергії та опалення. Через це 16 грудня у Молдові оголосили надзвичайний стан.

Згідно з чинним до жовтня 2026 року контрактом, "Газпром" має доставити газ до кордону з Молдовою. Альтернативний маршрут, яким Росія може поставити газ до Молдови, – це трансбалканський газопровід, який пролягає через Туреччину.

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З новим роком (3,14дари) жителі придністров'я!!!
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01.01.2025 14:22 Відповісти
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02.01.2025 16:24 Відповісти

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