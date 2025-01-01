В Україні вдруге підвищуються акцизи на всі види палива

Із 1 січня 2025 року в Україні набудуть чинності нові акцизні ставки на пальне, які є наступним кроком в реалізації закону № 3878-I, що передбачає поступове підвищення акцизів на пальне до 2028 року.

Про це пише галузеве видання enkorr.

Так, акциз на бензин зросте на 29,1 євро/1000 літрів (1,53 грн/л), до 271,7 євро /1000 літрів, на дизельне пальне – на 38,1 євро/1000 лістрів (2 грн/л), до 215,7 євро /1000 літрів, на скраплений газ – на 25 євро/1000 літрів (1,30 грн/л), до 173 євро/1 000 літрів.

Це буде другий крок в піднятті ставок. Перший відбувся 1 вересня. Тоді найсуттєвіше зріс акциз на LPG: на 5 грн/л. Бензин і дизель, як і зараз, додали 1,5 грн/л і 2 грн/л відповідно.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".