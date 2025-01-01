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авто (3997) бензин (1090) ціни (3274) дизпаливо (1268)

В Україні вдруге підвищуються акцизи на всі види палива

бензин,заправка,азс

Із 1 січня 2025 року в Україні набудуть чинності нові акцизні ставки на пальне, які є наступним кроком в реалізації закону № 3878-I, що передбачає поступове підвищення акцизів на пальне до 2028 року.

Про це пише галузеве видання enkorr.

Так, акциз на бензин зросте на 29,1 євро/1000 літрів (1,53 грн/л), до 271,7 євро /1000 літрів, на дизельне пальне – на 38,1 євро/1000 лістрів (2 грн/л), до 215,7 євро /1000 літрів, на скраплений газ – на 25 євро/1000 літрів (1,30 грн/л), до 173 євро/1 000 літрів.

Це буде другий крок в піднятті ставок. Перший відбувся 1 вересня. Тоді найсуттєвіше зріс акциз на LPG: на 5 грн/л. Бензин і дизель, як і зараз, додали 1,5 грн/л і 2 грн/л відповідно.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який передбачає підвищення ставок акцизного податку на пальне до європейського рівня до 1 січня 2028 року.

Згідно з графіком, на бензини ставки акцизу зростатимуть наступним чином: з 1 вересня 2024 року – до 242,6 євро /1 000 л, з 2025 року – до 271,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 300,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 329,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 359 євро/1 000 л.

На дизпальне: з 1 вересня 2024 року – до 177,6 євро/1 000 л, з 2025 року – до 215,7 євро/1 000 л, з 2026 року – до 253,8 євро/1 000 л, з 2027 року – до 291,9 євро/1 000 л, з 2028 року – до 330 євро/1 000 л.

На скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном): з 1 вересня 2024 року – до 148 євро/1 000 л, з 2025 року – до 173 євро/1 000 л, з 2026 року – до 198 євро/1 000 л, з 2027 року – до 223 євро/1 000 л, з 2028 року – до 250 євро/1 000 л.

Детальніше читайте в колонці "Підвищення акцизів на пальне. Що буде із цінами?".

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Топ коментарі
+15
..."хууууже нє будєт", тупорилі зеленські дебіли..
- главнАЄ - шоб нє Порошенко..
ідіоти експериментатори.. наголосували - та ще й повтікали на валютні пособія (за свою дурість, та підставу усієї України)..
- здоров'я вам, жлоби, у приймах.. козли кінчені..
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01.01.2025 13:24
+13
Пішла інфляція ще швидшим кроком.
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01.01.2025 13:04
+7
Там за розкрадання Народного Бюджету відрубують руки, а в нас за розголошення про розкрадання - голову!!
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01.01.2025 14:30
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Пішла інфляція ще швидшим кроком.
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01.01.2025 13:04 Відповісти
Впере до Зєммоги!!!
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01.01.2025 13:09 Відповісти
А почему не сделать как в Катаре (только их рекламу видеть) - только компании платят, а обычные граждане налоги не платят. Слабо так сделать?
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01.01.2025 13:09 Відповісти
В Катарі верблюдів більше ніж людей, і нафти більше, ніж питної води. Коли у нас так буде, тоді обов'язково податки простому народу відмінять
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01.01.2025 13:35 Відповісти
У нас не отменят
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02.01.2025 10:29 Відповісти
Там за розкрадання Народного Бюджету відрубують руки, а в нас за розголошення про розкрадання - голову!!
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01.01.2025 14:30 Відповісти
Це дуже своєчасне, потужно-незламне і виважене рішення. В країні війна. Треба язики позасовувати в гузно і потерпіти.
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01.01.2025 13:15 Відповісти
..."хууууже нє будєт", тупорилі зеленські дебіли..
- главнАЄ - шоб нє Порошенко..
ідіоти експериментатори.. наголосували - та ще й повтікали на валютні пособія (за свою дурість, та підставу усієї України)..
- здоров'я вам, жлоби, у приймах.. козли кінчені..
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01.01.2025 13:24 Відповісти
От як вибір купки довбойобів може знищити цілу країну! Мабуть, такого в Історії людства ще не бувало ніколи.
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01.01.2025 14:17 Відповісти
Если бы была "кучка", то КЛОВАН не стал бы Президентом.
К сожалению ИДИЕТОВ оказалось подавляющее большинство и они до сих пор никуда не делись,за исключением тех, кто свалил за кордон и плевать теперь хотели на Украину ... я не вижу демонстраций и пикетов против Рашки от сбежавших ЗЕЛЕбобиков подобных тем, что устраивают мусульмане и леваки в поддержку палестинцев.
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01.01.2025 22:41 Відповісти
Тебе послухати, так всі жлоби виїхали.
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01.01.2025 14:57 Відповісти
..не треба мене слухати - треба дУмати головОю.. звісно, коли вона таки є і працює не тільки на "пожрать та поржать" ..
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01.01.2025 15:20 Відповісти
з новим роком
з новим щастям


свято не кінчається, вмикайте квартал погромчє!
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01.01.2025 13:39 Відповісти
https://x.com/leusenko1

Олег Леусенко



https://x.com/leusenko1

@leusenko1

·

https://x.com/leusenko1/status/1874405876418941177 1 ч

Відсьогодні зростає вартість автоцивілки на 70%! За яку доведеться платити і всім УБД, яких до 2025 р. звільняли від обов'язкового страхування. З 1 січня дорожчає бензин на 1,50 грн/л, дизель - на 2 грн/л, газ - на 1,30 грн/л. Водіїв "порадували" зростанням акцизів на пальне.
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01.01.2025 14:15 Відповісти
Гарний подарунок від віслюка!
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01.01.2025 15:57 Відповісти
А што там с доходами. Тоже видать второй раз подняли ? Тридварасты зелёные , чего НЕ радуетесь ? Поржали так нормальненько ?
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01.01.2025 19:25 Відповісти
Это диверсия. Лучшего подарка для россии и не придумаешь. Рост цен на топливо приведет к общему росту цен, росту стоимости доставки оружия, боеприпасов, продовольствия. И в итоге к снижению боеспособности армии!
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01.01.2025 20:15 Відповісти
це вже кінець "епохи" бідності чи тільки початок?
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01.01.2025 23:48 Відповісти
молодцы! добивайте скорее!
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02.01.2025 14:41 Відповісти

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