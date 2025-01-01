Споживання електроенергії знизилося майже на 10%, – "Укренерго"

У середу, 1 січня, споживання електроенергії в Україні тримається на рівні вихідного дня. Станом на 7:00 воно було на 9,7% нижчим, ніж у неділю.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"Це пояснюється зниженням активності роботи промисловості та бізнесу у перший день року, підвищенням температури повітря і сонячною погодою у більшості регіонів України, що зумовлює ефективнішу роботу побутових сонячних електростанцій", – йдеться у повідомленні.

В останній день 2024 року добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої доби – 30 грудня.

В "Укренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після тринадцяти масованих атак росіян від початку 2024 року. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.

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Нагадаємо, в ніч та вранці 25 грудня російські військові здійснили 13-ту від початку 2024 року масовану ракетно-дронову атаку на об'єкти енергетики України. Внаслідок пошкоджень були запроваджені заходи обмеження споживання, які триватимуть до кінця доби.

Зокрема, було атаковано теплоелектростанції ДТЕК – обладнання серйозно пошкоджено.