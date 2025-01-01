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податки (2324) податкова (337) Державна податкова служба (305)

Податківці запланували 4,7 тисячі перевірок бізнесу. Найбільше – у Києві

податки

Державна податкова служба запланувала провести у 2025 році 4,7 тис. перевірок компаній та ФОПів. Найбільше податківці звертатимуть увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що із загальної цифри близько 3,7 тис. перевірок припаде на компанії, решта – на ФОПів. Також перевірятимуть фінансові установи та нерезидентів. Крім того, ДПС завітає до 266 бізнесів, щодо яких є запитання з ПДФО, військового збору та ЄСВ.

Зазначається, що податківці найбільше звернуть увагу на компанії з Києва – 18% від загальної кількості перевірок. На другому місці за перевірками буде Одеська область, а на третьому – Дніпропетровська: 12% та 10% відповідно.

Податкові перевірки у 2025 році

Найбільше перевірок проведуть у компаній зі сфері оптової торгівлі – 20,7%. Ще 15,1% перевірок припаде на сільське господарство й мисливство. Трійку закриває виробництво харчових продуктів – 6,2%.

Податкові перевірки у 2025 році

Вже у січні перевірять 287 підприємств, а в лютому ще 371. Загалом, щомісяця ДПС навідуватиметься до близько 400 бізнесів, а найбільше у жовтні – 423.

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Як повідомлялося, упродовж 2024 року і станом на 30 грудня до загального фонду державного бюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Зокрема, від Державної податкової служби надійшло понад 1 трлн грн.

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Новорічні "подарунки" персонально від ГАДманцева та всіх інших Зе-покидьків!
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01.01.2025 12:23 Відповісти
ЗЕбідосі нічим харчуватись?
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01.01.2025 12:58 Відповісти
Замість послаблення тиску на бізнес, вони додавлюють.Може чиновників трусонути краще? Але ж ні, своїх не чіпають, за корупцію нікого не посадили.
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01.01.2025 13:24 Відповісти
Ша, поки спеціальні патрулі не шукають золоті зуби
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01.01.2025 13:26 Відповісти
ІНВЕСТНЯНЮ ЗАМОВЛЯЛИ?
МАЛОМУ ТА СЕРЕДНЬОМУ БІЗНЕСУ І ТАК ВЖЕ ВАЖКО ТЯГНУТИ ВСЕ НА СОБІ.
***** СІВКОВИЧА МіНєТНИЦЕВ ДІЄ.
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01.01.2025 13:31 Відповісти
Важке врем'я Новий рік, подарунки для керівництва, банкети, інші витрати, настав час поповнювати заначку
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01.01.2025 14:22 Відповісти
Пора хапнуть последние хабари,клоунам осталось недолго.
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01.01.2025 15:41 Відповісти
Ще не нажерлися!!!!!
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01.01.2025 15:56 Відповісти
Налоговая Гетьманцева будет проверять также как и СБУ Баканова. Вот вам пример как СБУ проверяла регианала главу Киевгорстроя-Будкепитал Кушнира. Слуги это мародеры Какие налоги? Вы о чем это? Для примера пару судебных решений Справа № 752/17629/20 Кримінальне провадження №42019110000000371 від 04.12.2019 року, Справа № 761/28150/19 Кримінальне провадження № 22017000000000423 від 23 листопада 2018, прикуривали 100% с одного объекта и все за бугор, структуры Кушнира брали объекты у Киевгорстроя образно по 10тыс кв м а продавали уже инвесторам и КМДА по 20тыс грн за квадрат, прикуривалось 100% с квадрата, Кличко и ОП (СБУ, НАБУ) в курсе, с ними поделились, и им пох...й на инвесторов и тех же военных которые инвестировали
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01.01.2025 22:55 Відповісти

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