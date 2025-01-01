Податківці запланували 4,7 тисячі перевірок бізнесу. Найбільше – у Києві

Державна податкова служба запланувала провести у 2025 році 4,7 тис. перевірок компаній та ФОПів. Найбільше податківці звертатимуть увагу на компанії з Києва, Одещини та Дніпропетровщини.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Зазначається, що із загальної цифри близько 3,7 тис. перевірок припаде на компанії, решта – на ФОПів. Також перевірятимуть фінансові установи та нерезидентів. Крім того, ДПС завітає до 266 бізнесів, щодо яких є запитання з ПДФО, військового збору та ЄСВ.

Зазначається, що податківці найбільше звернуть увагу на компанії з Києва – 18% від загальної кількості перевірок. На другому місці за перевірками буде Одеська область, а на третьому – Дніпропетровська: 12% та 10% відповідно.

Найбільше перевірок проведуть у компаній зі сфері оптової торгівлі – 20,7%. Ще 15,1% перевірок припаде на сільське господарство й мисливство. Трійку закриває виробництво харчових продуктів – 6,2%.

Вже у січні перевірять 287 підприємств, а в лютому ще 371. Загалом, щомісяця ДПС навідуватиметься до близько 400 бізнесів, а найбільше у жовтні – 423.

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Як повідомлялося, упродовж 2024 року і станом на 30 грудня до загального фонду державного бюджету надійшло близько 2,2 трлн грн податків, зборів та обов’язкових платежів. Зокрема, від Державної податкової служби надійшло понад 1 трлн грн.