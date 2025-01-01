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податки (2324) військовий збір (24) ФОП (110)

Військовий збір для ФОПів запроваджується з 1 січня. Скільки доведеться платити

податки

Із 1 січня 2025 року в Україні запроваджується військовий збір для ФОПів.

Відповідні зміни передбачає закон №4113-IX про скасування оподаткування "заднім числом" після ухвалення закону про історичне підвищення податків.

"Ресурсний закон" Верховна Рада ухвалила у жовтні. Проте президент Володимир Зеленський півтора місяці його не підписував і зробив це лише 28 листопада. Відтак, закон про підвищення податків набув чинності лише з 1 грудня. При цьому Верховна Рада відклала запровадження військового збору для ФОПів до 1 січня.

Як пояснює Судово-юридична газета, з 1 січня для ФОПів першої, другої та четвертої груп cтавка військового збору становить 10% від мінімальної заробітної плати, встановленої на початок 2025 року (8000 грн). Відповідно, військовий збір буде розраховуватися на основі цієї суми, тобто становитиме 800 грн на місяць.

Платники єдиного податку третьої групи (юридичні особи та ФОПи) почнуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від свого обороту за підсумками першого кварталу 2025 року.

Окрім того, не сплачуватимуть військовий збір "заднім числом" фізичні особи. Задекларований фізичними особами загальний річний дохід за 2024 рік оподатковуватиметься військовим збором за ставкою 1,5% (крім доходу від операцій з майном, доходу у вигляді вартості успадкованого чи отриманого у дарунок майна, які оподатковуються за ставкою 5% з 1 грудня 2024 року). Також інші доходи фізичних осіб (дохід від зарплати, оренди, виграшу, депозиту тощо) оподатковуються військовим збором у розмірі 5% з 1 грудня 2024 року.

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Ставка військового збору збільшиться до 5% для доходів, що вказуються в річній декларації, починаючи з 1 січня 2025 року.

Водночас ОВДП, зокрема військові облігації, для фізичних осіб продовжують не оподатковуватися ні ПДФО, ні військовим збором. Соціальні виплати, пенсії, стипендії та інші доходи, що не підпадають під оподаткування ПДФО, також не оподатковуються військовим збором.

Ставка військового збору для військовослужбовців та працівників силових структур, визначених у законі, залишається на рівні 1,5%.

Як повідомлялося, 19 грудня "Опендатабот" повідомляв, що з початку 2024 року в Україні припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів.

Водночас голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев спростував масове закриття бізнесів після підписання закону про підвищення податків. За його даними, за останні два місяці кількість новостворених ФОПів збільшилась на 7 тисяч у порівнянні з припиненими або становила 47,7 тис платників проти 40,7 тис. припинених ФОПів.

Пізніше "Опендатабот" провів велике опитування щодо планів малого та середнього бізнесу. 27% опитаних фізосіб-підприємців заявили, що планують закриття найближчим часом.

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Топ коментарі
+13
Скоро не буде з кого збирати. Гєтьманцєв руліт.
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01.01.2025 10:31
+13
В нас багато ''базарників'' голосували за хрінпіду... Ох багато я ворогів нажив критикуючи смарагдового.
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01.01.2025 10:46
+8
Та ні це не Гетьманцев. Це відповідь дЄрмака та Чмонька на пониження рейтингу. Ці дві персони дуже мстиві й підлі. Діють таємно, але знають больові точки суспільства.
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01.01.2025 10:41
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Скоро не буде з кого збирати. Гєтьманцєв руліт.
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01.01.2025 10:31 Відповісти
Та ні це не Гетьманцев. Це відповідь дЄрмака та Чмонька на пониження рейтингу. Ці дві персони дуже мстиві й підлі. Діють таємно, але знають больові точки суспільства.
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01.01.2025 10:41 Відповісти
Собі депутати та помічникам, чиновнки, піднли зарплати, а нам податки та збори,
здається в цій країні є якась помилка
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01.01.2025 10:42 Відповісти
С начала мудрый народ выбрал себе правителей , а потом начал обвинять во всех бедах государства! Скажи удобно, март?!
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01.01.2025 10:55 Відповісти
Хіба їх для цього вибирали,? вони нарід ввели в оману а на сьогодні депутати та керівництво, повністю не відповідають запиту суспільства
Я вже давно кажу, що потрібна кримінальна відповідальність, що до невиконання передвиборчих обіцянок бо як лізуть до влади так обіцяють на перегонки, а як долізли, то тільки крадуть та брешуть!
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01.01.2025 13:52 Відповісти
ввели нарід в оману...чудово сказано...цей нарід реготав коли комік-стендапер порівнював Україну з дешевою повією. Але ж нічого - вибрали по пріколу, лиш би не мародер Порох
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02.01.2025 10:11 Відповісти
Значить курс партії Чмоньки - розвалити економіку України. Тоді ЗСУ впаде їм у руки. Бажаю у 2025 році Чмоньці спуститись в УНІТАЗ кацапів, які вони стирили в Україні.
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01.01.2025 10:43 Відповісти
Значить курс партії Чмоньки - розвалити економіку України.Тоді ЗСУ впаде їм у руки.

Та ніяке ЗСУ не існує з податків, що платять бізнеси, бо фактично вони нічого не платять. 800 гривень на війну. Це сміх курам. ЗСУ існує за рахунок грошових вливань зі Заходу. А от жлоби вже згадали за економіку. Гарна ширма для прикриття свого жлобізму..
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01.01.2025 12:33 Відповісти
В нас багато ''базарників'' голосували за хрінпіду... Ох багато я ворогів нажив критикуючи смарагдового.
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01.01.2025 10:46 Відповісти
пане президенте, 31 грудня в 23.50 нас вітати не треба
ми і так в ах@є від ваших подарунків ...
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01.01.2025 11:27 Відповісти
правильно, еще и кассовые аппараты нужно
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01.01.2025 11:57 Відповісти
Погяд з Америки:
27% опитаних фізосіб-підприємців заявили, що планують закриття найближчим часом. Джерело: https://biz.censor.net/n3527981

Це дійсно "недокраїна", коли одні гинуть за мєтки других, а ці другі, навіть, не хочуть допомогти матерільно тим хто воює, або родинам тих, хто вже загинув захищаючи мaєтки цих жлобів. З таким відношенням до всього, що твориться в цій країні, кацапи швидко допоможуть цим 27-ми відсоткам здійснити їхній задум.
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01.01.2025 12:26 Відповісти
ЦЕ ТАКА "ПОДЯКА" ЗА ВОЛОНТЕРСТВО ВІД агента КДБФСБ СІВКОВИЧА І ЙОГО МІНЄТНЕМЦЕВА
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01.01.2025 13:39 Відповісти
А нічого вони не платитимуть, бо відсотків 80 їх просто не оформлені!
По базарах, крамничках, МАФ працюють ті, що навіть податків не платять, а просто заносять гроші окремим клеркам в конвертах до міськрад у містах та й далі обдерають простих Українців!
Передноворічні ціни на моркву, цибулю, картопля, шампіньйони бачили?? Щось з цього Ви думаєте піде до бюджету України?! Ага! Тримайте кишеню ширше!!!
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01.01.2025 14:29 Відповісти
Продовжують добивати малий бізнес
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01.01.2025 19:37 Відповісти

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