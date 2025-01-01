Українці за рік придбали майже 70 тисяч нових авто. Які марки були найпопулярніші
У грудні 2024 року українці придбали понад 5,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 6% менше, ніж у грудні 2023-го, але на 5,7% більше, ніж у листопаді. Загалом за рік в Україні зареєстрували 69,6 тис. нових легковиків.
Про це повідомляє асоціація Укравтопром.
Лідером продажів у грудні була японська марка Toyota – 810 авто, на другому місці Skoda – 628, третій результат у Renault – 526. Також до п'ятірки лідерів потрапили Volkswagen (435) та Peugeot (380).
Загалом за рік в країні було зареєстровано 69,6 тис. нових легковиків, що на 14% більше ніж у 2023 році.
Десятка лідерів 2024 року серед нових автівок:
- Toyota – 10 731 авто;
- Renault – 7 266;
- Skoda – 5 033;
- Volkswagen – 4 899;
- BMW – 4 833;
- Nissan – 2 777;
- Hyundai – 2 618;
- Peugeot – 2474;
- Suzuki – 2 301;
- Mazda – 2 256.
Зазначається, що бестселером року став компактний кросовер Renault Duster – 6 826 автомобілів цієї моделі поповнили вітчизняний автопарк у 2024 року.
Як повідомлялося, упродовж листопада українці витратили на придбання нових легкових авто понад 10,2 млрд грн, що на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.
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