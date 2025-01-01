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авто (3997) продаж (1997)

Українці за рік придбали майже 70 тисяч нових авто. Які марки були найпопулярніші

китай,авто

У грудні 2024 року українці придбали понад 5,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 6% менше, ніж у грудні 2023-го, але на 5,7% більше, ніж у листопаді. Загалом за рік в Україні зареєстрували 69,6 тис. нових легковиків.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Лідером продажів у грудні була японська марка Toyota – 810 авто, на другому місці Skoda – 628, третій результат у Renault – 526. Також до п'ятірки лідерів потрапили Volkswagen (435) та Peugeot (380).

Загалом за рік в країні було зареєстровано 69,6 тис. нових легковиків, що на 14% більше ніж у 2023 році.

Десятка лідерів 2024 року серед нових автівок:

  • Toyota – 10 731 авто;
  • Renault – 7 266;
  • Skoda – 5 033;
  • Volkswagen – 4 899;
  • BMW – 4 833;
  • Nissan – 2 777;
  • Hyundai – 2 618;
  • Peugeot – 2474;
  • Suzuki – 2 301;
  • Mazda – 2 256.

Зазначається, що бестселером року став компактний кросовер Renault Duster – 6 826 автомобілів цієї моделі поповнили вітчизняний автопарк у 2024 року.

Як повідомлялося, упродовж листопада українці витратили на придбання нових легкових авто понад 10,2 млрд грн, що на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.

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От для чого писати "українці придбали ...." ? Я не вважаю за українців тих злодіїв, які мають повний доступ у кишеню держави. Вони - УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ. Тому правильно писати "наші гниди придбавають у часи війни НОВІ авто, а УКРАЇНЦІ живуть у злиднях".
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01.01.2025 11:18 Відповісти
Жодного Duster "українськи гниди", мабуть, не придбали.
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02.01.2025 08:48 Відповісти

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