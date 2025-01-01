Українці за рік придбали майже 70 тисяч нових авто. Які марки були найпопулярніші

У грудні 2024 року українці придбали понад 5,5 тис. нових легкових автомобілів, що на 6% менше, ніж у грудні 2023-го, але на 5,7% більше, ніж у листопаді. Загалом за рік в Україні зареєстрували 69,6 тис. нових легковиків.

Про це повідомляє асоціація Укравтопром.

Лідером продажів у грудні була японська марка Toyota – 810 авто, на другому місці Skoda – 628, третій результат у Renault – 526. Також до п'ятірки лідерів потрапили Volkswagen (435) та Peugeot (380).

Загалом за рік в країні було зареєстровано 69,6 тис. нових легковиків, що на 14% більше ніж у 2023 році.

Десятка лідерів 2024 року серед нових автівок:

Toyota – 10 731 авто;

Renault – 7 266;

Skoda – 5 033;

Volkswagen – 4 899;

BMW – 4 833;

Nissan – 2 777;

Hyundai – 2 618;

Peugeot – 2474;

Suzuki – 2 301;

Mazda – 2 256.

Зазначається, що бестселером року став компактний кросовер Renault Duster – 6 826 автомобілів цієї моделі поповнили вітчизняний автопарк у 2024 року.

Як повідомлялося, упродовж листопада українці витратили на придбання нових легкових авто понад 10,2 млрд грн, що на 12% більше, ніж торік та на 8% менше у порівнянні з попереднім місяцем.