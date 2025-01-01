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газ (7798) Газпром (2522) транзит газу (635) Оператор ГТС (441)

Україна припинила транзит російського газу

газ,молдова,румунія

Із 1 січня 2025 року Україна припинила транзит російського газу. Газотранспортна система працює в режимі відсутності транзиту.

Про це повідомила пресслужба Оператора ГТС України.

"О 7 ранку за київським часом 1 січня 2025 року завершила дію Угоди про взаємодію між ТОВ "Оператор ГТС України" та ПАТ "Газпром" для фізичних точок з’єднання РФ-Україна між газотранспортними системами України та РФ від 30 грудня 2019 року", – йдеться у повідомленні.

Відповідно, припинено транспортування природного газу з точки входу "Суджа" на східному кордоні України до точок виходу на західному та південному кордонах. Зазначається, що Оператор ГТС проінформував про це міжнародних партнерів.

Таким чином, з 1 січня газотранспортна система України працює в режимі відсутності транзиту російського газу.

"Оператор ГТС завчасно підготував інфраструктуру до функціонування в режимі нульового транзиту і надійного газопостачання українських споживачів. Колектив компанії готовий до роботи в нових умовах", – підкреслив генеральний директор ОГТСУ Дмитро Липпа.

Зокрема, компанія домовився про збільшення гарантованих потужностей для забезпечення можливості постачання газу як в Україну, так і через Україну європейським споживачам.

Крім того, було оптимізовано витрати ОГТС: суттєве скорочено споживання природного газу для власних потреб, а також проведена оптимізація активів, яка не задіяна в роботі газотранспортної системи.

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Там ще українська частина нафто труби "Дружба" має бути поставлена на ремонт, от це б був удар по орках!
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01.01.2025 09:58 Відповісти
На дворі 1 січня, на дворі +4, газ рашистів по території України не йде!

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ!
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01.01.2025 10:37 Відповісти
Ніщо не зможе спинити ідею, час якої настав.
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01.01.2025 23:59 Відповісти

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