Найбагатші люди світу минулого року рекордно збільшили свої статки. Хто лідирує в рейтингу?

Найбагатші люди світу в 2024 році суттєво збільшили свої статки, досягнувши нового рекорду – сукупного багатства в $10 трлн.

Про це пише Bloomberg, передає LIGA.net.

Як повідомляється, лідерами зростання стали Ілон Маск, Марк Цукерберг та головний виконавчий директор Nvidia Дженсен Хуанг, чиї компанії виграли від небувалого підйому акцій технологічного сектора.

Згідно з індексом Bloomberg Billionaires Index, статки 500 найбагатших осіб зросли на $1,5 трлн, причому $600 млрд цього зростання припадають на вісім технологічних магнатів, зокрема Ларрі Еллісона, Джеффа Безоса та Ларрі Пейджа.

Загальний капітал мільярдерів індексу Bloomberg у грудні 2024 року перевищив ВВП Німеччини, Японії та Австралії разом узятих.

Ілон Маск став беззаперечним лідером серед мільярдерів у 2024 році. Його тісні стосунки з обраним президентом США Дональдом Трампом сприяли зростанню вартості компаній Маска, таких як Tesla, SpaceX та xAI. Його капітал досяг $442,1 млрд, що на $213 млрд більше, ніж на початку року.

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Як зазначається, американські технологічні акції забезпечили основний приріст статків мільярдерів. Індекс S&P 500 зріс на 24% за рік, причому більш ніж половину цього приросту забезпечили такі компанії, як Tesla, Meta та Nvidia.

Перемога Трампа на виборах стала каталізатором зростання ринків. S&P 500 встановив рекордний рівень 6 листопада, а капітали мільярдерів збільшилися на $505 млрд лише за п’ять тижнів після виборів.

Ралі також охопило крипторинки: біткоїн уперше перевищив позначку $100 тис., а капітали мільярдерів у цій сфері, як-от Чанпен Чжао (CZ) із Binance, зросли на 60%.

Найбільшими переможцями року стали:

Дженсен Хуанг, генеральний директор Nvidia, додав $76 млрд до свого капіталу завдяки триразовому зростанню акцій компанії;

Марк Цукерберг заробив $81 млрд, попри антимонопольний штраф у $841 млн від ЄС, завдяки зростанню акцій Meta на 70%;

Китайські мільярдери відновили свої капітали після трьох років падіння, додавши 14% за рік.

Однак рік виявився складним для деяких бізнесменів:

французькі магнати розкоші, як-от Бернар Арно, втратили $71 млрд через уповільнення продажів, особливо в Китаї;

Карлос Слім втратив $26 млрд через падіння мексиканського песо та слабкі ринки після перемоги лівого кандидата на виборах у Мексиці;

Фам Нят Вионг, власник Vinfast, втратив майже половину свого капіталу через падіння акцій компанії на 70% у першій половині року.

Як повідомлялося, на початку листопада 10 найбагатших людей світу за день збагатіли на рекордну суму після того, як Дональд Трамп був вдруге обраний на посаду президента США. Чиста вартість активів мільярдерів на чолі з Ілоном Маском 6 листопада виросла на $63,5 млрд.