Росія перестане платити зекам за підписання контракту для відправки на війну проти України

Російський уряд змінив порядок одноразових виплат для громадян, які уклали контракт із Міністерством оборони РФ для відправки на розв'язану Росією повномасштабну війну проти України. Тепер такі виплати не передбачені для осіб, які підписали контракт, перебуваючи у в'язниці чи колонії.

Документ був опублікований на порталі правових актів Росії 30 грудня та набуває чинності з 1 січня 2025 року, передає The Moscow Times.

Можливість звільнитись від кримінального переслідування за допомогою військового контракту з'явилася у засуджених у 2023 році. У березні 2024 року Держдума РФ ухвалила закон, який дозволяє звільнити від відповідальності підозрюваних, обвинувачених та засуджених за злочини невеликої та середньої тяжкості.

Президент Росії Владімір Путін запровадив федеральні одноразові виплати для контрактників, що воюють проти України, в листопаді 2022 року.

У липні 2024 року їхній розмір був збільшений до 400 тис. руб. Регіональна влада РФ також виплачує додаткові кошти: інколи такі виплати перевищують федеральні.

На початку грудня стало відомо, що в Росії середня одноразова регіональна виплата за підписання контракту зі збройними силами до кінця 2024 року зросла до 897 тис. руб., що в 5,3 раза більше, ніж роком раніше, коли вона становила 168 тис. руб. Таким чином, із урахуванням федеральної виплати у розмірі 400 тис. руб., новий контрактник у Росії отримує в середньому 1,3 млн руб. – суму, еквівалентну півтора року роботи росіянина із середньою зарплатою.

У вересні минулого року повідомлялося, що набір контрактників у російську армію за рік зріс у 6 разів.

Раніше стало відомо, що вимога Путіна різко збільшити виплати контрактникам, що вирушають на війну проти України, виявилася не по кишені російським регіонам. Так, ряд суб'єктів РФ не може знайти гроші на виконання доручення Путіна, який висунув вимогу, щоб разові "бонуси" було збільшено до 400 тис. руб.

До того німецьке видання Welt писало, що зупинка війни занурить Росію в глибоку економічну кризу, вийти з якої Росія самотужки не зможе.