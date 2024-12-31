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мито (703) путін (1020) росія (13633) штраф (1076)

Для росіян новий рік розпочнеться із підвищення штрафів і мит на імпортне пиво та каву

Володимир Путін на параді в Москві у 2023 році

Із 1 січня у Росії суттєво зростуть мита на на імпорт пива та кави із так званих "недружніх" країн, а також у півтора-два рази збільшаться штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Зокрема, мито на імпортне пиво та сидр зросте одразу у 10 разів – із 10 євроцентів до 1 євро за літр, передає російський Інтерфакс із посиланням на рішення уряду РФ.

Мито на обсмажену каву підвищили з 8% до 13%, на свічки запалювання – з 10% до 25%.

Також російський уряд розширив перелік країн, вироблена у яких косметика оподатковуватиметься за підвищеними митними ставками.  

Крім цього, до оновленого переліку товарів, до яких застосовуватимуть підвищене мито, внесли деякі види м'ясних та рибних виробів, консервованих овочів, фруктів та горіхів, кондитерських та борошняних виробів, макаронних виробів, соусів та безалкогольних напоїв.

З 1 січня у Росії також значно підвищують штрафи за порушення правил дорожнього руху. Відповідний закон російський диктатор Путін підписав 26 грудня.

Загалом російським водіям доведеться платити за всі порушення у 1,5-2,3 раза більше.

Зокрема, штраф за перевищення швидкості на 20-40 км/год підвищили з 500 до 750 рублів. Водночас знижку у випадку оплати штрафу протягом перших 20 днів після отримання постанови знизили з 50% до 25%. Таким чином, водій має сплатити мінімум 562,5 руб., хоча раніше мінімальне стягнення становило лише 250 рублів.

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Все це не стосується самого *****. У нього все на мазі. А народ повинен радіти ..... що у нього немає проблем. ДВИЖУХА - це локомотив кацапстану ? Бажаю їм у 2025 році двигатись ще швидше в ПЕКЛО.
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31.12.2024 21:43 Відповісти
Для чого про це писати? А хіба у нас на це все вже не підвищили ціни? І на все інше.? Мене це дратує.
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01.01.2025 08:52 Відповісти
Пані, вам пиши не пиши, а ви своє - дратує. Скажіть кого у світі саме це не дратує ? Американців, німців чи англійців ? То спитайте їх. І ви почуєте теж саме. Чого пишу. Треба звикати до цього, й шукати особисто методи економії компослуг.
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01.01.2025 10:32 Відповісти

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