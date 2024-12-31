Для росіян новий рік розпочнеться із підвищення штрафів і мит на імпортне пиво та каву

Із 1 січня у Росії суттєво зростуть мита на на імпорт пива та кави із так званих "недружніх" країн, а також у півтора-два рази збільшаться штрафи за порушення правил дорожнього руху.

Зокрема, мито на імпортне пиво та сидр зросте одразу у 10 разів – із 10 євроцентів до 1 євро за літр, передає російський Інтерфакс із посиланням на рішення уряду РФ.

Мито на обсмажену каву підвищили з 8% до 13%, на свічки запалювання – з 10% до 25%.

Також російський уряд розширив перелік країн, вироблена у яких косметика оподатковуватиметься за підвищеними митними ставками.

Крім цього, до оновленого переліку товарів, до яких застосовуватимуть підвищене мито, внесли деякі види м'ясних та рибних виробів, консервованих овочів, фруктів та горіхів, кондитерських та борошняних виробів, макаронних виробів, соусів та безалкогольних напоїв.

З 1 січня у Росії також значно підвищують штрафи за порушення правил дорожнього руху. Відповідний закон російський диктатор Путін підписав 26 грудня.

Загалом російським водіям доведеться платити за всі порушення у 1,5-2,3 раза більше.

Зокрема, штраф за перевищення швидкості на 20-40 км/год підвищили з 500 до 750 рублів. Водночас знижку у випадку оплати штрафу протягом перших 20 днів після отримання постанови знизили з 50% до 25%. Таким чином, водій має сплатити мінімум 562,5 руб., хоча раніше мінімальне стягнення становило лише 250 рублів.