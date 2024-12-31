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Кредитори хочуть грошей: "Укрзалізниця" не змогла домовитися про відстрочку виплат за євробондами на $900 мільйонів

укрзалізниця

Державна "Укрзалізниця" не змогла отримати згоду власників єврооблігацій на загальну суму близько $900 млн на продовження мораторію на виплату відсотків за цими облігаціями ще на рік та зміну низки інших умов.

Про це повідомив емітент єврооблігацій "Укрзалізниці" – зареєстрована у Великій Британії компанія Rail Capital Markets plc – за підсумками зборів кредиторів, які відбулися 31 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

"Позичальник ("Укрзалізниці") повідомив емітента про те, що будь-яке остаточне рішення щодо майбутніх відсоткових платежів, що підлягають виплаті в січні 2025 року за Кредитними угодами, буде ухвалене з урахуванням імовірності реалізації підвищення тарифів на вантажні перевезення (як описано в Меморандумі про отримання згоди), а також подальшого розвитку обсягів вантажних перевезень та впливу й ризиків, пов'язаних із тривалою воєнною агресією", – зазначається у біржовому повідомленні у вівторок.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" 16 грудня запропонувала власникам своїх облігацій капіталізувати близько $160 млн накопичених відсотків за ними і відкласти виплату майбутніх відсотків ще на 12 місяців так само з можливістю їх капіталізації для збереження ліквідності в умовах складного фінансового становища.

Зокрема, за єврооблігаціями на $594,9 млн із погашенням 9 липня 2026 року і ставкою 8,25% пропонувалося капіталізувати відсотки на суму $108,28 млн, що збільшує обсяг цього випуску до $703,18 млн, тоді як за єврооблігаціями на $300 млн із погашенням 15 липня 2028 року і ставкою 7,875% – на суму $51,9 млн, що збільшує випуск до $351,9 млн.

Після цього міжнародне рейтингове агентство Standard&Poor`s знизило рейтинг "Укрзалізниці" до "CC" із "CCC+". Найближчі купонні виплати за єврооблігаціями-2026 мають бути здійснені 9 січня, єврооблігаціями-2028 – 15 січня.

Читайте також: Підвищення вантажних тарифів "Укрзалізниці" призведе до скорочення робочих місць та падіння ВВП, – прогноз аналітиків

Нагадаємо, наглядова рада АТ "Укрзалізниця" схвалила пропозиції правління компанії пропідвищення державних регульованих тарифів на перевезення вантажів одразу на 37% з лютого 2025 року.

Необхідність різкого підвищення тарифів в "Укрзалізниці" пояснюють тим, що вони не переглядалися з літа 2022 року, хоча мають індексуватися щороку. Водночас за цей період собівартість вантажних перевезень значно зросла, крім того, в компанії планують підвищити зарплати.

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приходить час, пора скуповувати українські рельси на металолом кредиторами...
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31.12.2024 19:55 Відповісти
А сірожа серлящ справно багатотисячну зарплатню отримував і отримує?
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31.12.2024 20:01 Відповісти
А хто кредити брав і на яких умовах? Список - в студію.....
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31.12.2024 20:15 Відповісти
Все дуже просто. Кредитори не отримають ні копійки... ніколи
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31.12.2024 20:17 Відповісти
"Кредитори хочуть грошей" Хто б міг подумати 😁
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31.12.2024 20:23 Відповісти
кредитори, знаючи про обсяги спізд...нгу в залізниці вирішили узяти гроші, доки зелена шваль не докрала останнє...
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31.12.2024 21:16 Відповісти
Якщо менеджери Укрзалізниці не змогли керувати без ризику банкрутства, то НАШИШ такі менеджери. Валіть звідти вчитись на .... базарі. У бабці молочниці. Вона не набрала боргів, і розумно керує своєю Мартою.
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31.12.2024 21:39 Відповісти
Власники Єврооблігацій - прокурори.інваліди України.
Їх не можна ображати.
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31.12.2024 22:19 Відповісти
Зелений лоходром буксує. Верхня вагіна Лещенка навіть не знає, що й булькнути.
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01.01.2025 01:39 Відповісти

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