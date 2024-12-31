Припинення транзиту газу через Україну: В уряді Словаччини не бачать загрози дефіциту

Словаччина втратить доходи від транспортування російського газу після припинення його транзиту через Україну з 1 січня 2025 року, проте дефіцит палива словацьким споживачам не загрожує.

Про це заявила віцепрем’єр-міністр - міністр економіки Словаччини Деніса Сакова, повідомляється на сайті словацького міністерства.

"Ми довго обговорювали питання транзиту газу територією України на спільних засіданнях урядів Словаччини та України, а також на переговорах з російською стороною. Є кілька альтернатив, які ми обговорювали. Однак Україна вирішила піти на односторонній крок, який зашкодить і Словаччині. У той же час я хочу запевнити всіх людей і компанії в Словаччині, що ми готові до цього сценарію і що наразі немає ризику дефіциту газу в Словаччині", – заявила посадовиця.

Вона наголосила, що Словаччина технічно добре підготовлена ​​до припинення постачання газу з Росії через Україну.

Зокрема, державна компанія SPP має на 20% більші запаси газу у підземних сховищах, ніж рік тому. Крім того, SPP має диверсифікований портфель контрактів з п’ятьма іншими великими міжнародними постачальниками газу, такими як BP, Exxon Mobil, Shell, RWE та ENI. Словацькі постачальники також мають угоду на імпорт скрапленого газу із США з ORLEN Group.

Водночас у Мінекономіки Словаччини констатують, що припинення транзиту російського газу через Україну матиме переважно фінансові наслідки для Словаччини. Лише доставка палива з альтернативних джерел коштуватиме приблизно на 177 млн ​​євро більше, хоча ця сума вже на 90 млн євро менше за попередні розрахунки. Крім того, Словаччина втратить десятки мільйонів євро, яка країна заробляла на транзитів російського газу до інших країн.

В уряді Словаччини також стверджують, що припинення транзиту російського газу через Україну призведе до зростання цін на європейських ринках, що завдасть шкоди європейській економіці.

"Якщо ситуація з транзитом російського газу не вдасться вирішити на початку 2025 року, Європі доведеться мати справу зі складною ситуацією перед зимовим опалювальним сезоном наступного року", – заявили у словацькому Міненерго.

Читайте також: Польща допоможе Україні, якщо Словаччина припинить постачати електроенергію, – ЗМІ

Як повідомлялося, 31 грудня російський газовий монополіст "Газпром" почав зменшувати обсяги транзиту газу до Європи через Україну, з огляду на закінченням терміну дії транзитної угоди з 1 січня 2025 року.

Раніше президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо йтиметься про транспортування газу, який формально належить "іншій країні", яка отримуватиме газ від РФ.

Своєю чергою прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з російським диктатором Путіним і розкритикував рішення України не продовжувати транзит російського газу. Він також погрожував призупинити постачання електроенергії до України, хоча це порушує європейські правила.

Читайте також: Україна пропонувала Словаччині компенсацію втрат від транзиту російського газу, – Зеленський

Нагадаємо, словацька енергетична компанія SPP, словацький оператор ГТС Eustream AS, а також угорські MOL Hungarian Oil and Gas Plc і MVM Zrt та низка інших компаній підписали декларацію про підтримку продовження транзиту газу через Україну, її направлять на розгляд Єврокомісії.

Словаччина має довгостроковий контракт із "Газпромом" і прагне продовжувати отримувати російський газ через Україну. За оцінками SPP, зупинка транзиту газу через Україну коштуватиме Словаччині понад 220 мільйонів євро, ці кошти потрібні для придбання газу з інших джерел замість російського.

Водночас у Єврокомісії вчергове заявили, що "ЄК не зацікавлена ​​у продовженні транзиту російського газу через Україну". Там запевнили, що "ЄС готовий до припинення транзиту, і існують альтернативи".