БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1246 відвідувачів онлайн
Новини
3 762 14
ЄДАПС (7) закордонний паспорт (79) паспорт (225) поліграфкомбінат Україна (38) біометричні паспорти (95)

Оформлення закордонних паспортів подорожчає з 1 січня через підвищення цін на бланки. Хто на них заробляє?

оформлення паспортів та інших документів здорожчає

Із 1 січня зросте вартість оформлення ID-картки, закордонного паспорта, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

"З 1 січня 2025 року ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" змінено вартість бланків окремих біометричних документів. У зв’язку з цим зростала і загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні", – пояснили у Держміграції.

Зокрема, вартість бланка закордонного паспорта зросте з 606 грн до 690 грн, вартість бланка ID-картки – з 378 грн до 432 грн.

Вартість оформлення ID-картки та закордонного паспорта з 1 січня 2025 року

Як повідомлялося, у серпні 2021 року Кабмін призначив директором "Поліграфкомбінату "Україна" Тетяну Бондаренко, кандидатура якої була погоджена з Офісом президента. Вона очолює держпідприємство досі. У 2017 році Тетяна Бондаренко була звільнена з посади заступника директора поліграфкомбінату, а СБУ позбавила її доступу до держтаємниці. Бондаренко двічі через суд поновлювалася.

Після її призначення комбінат почав масово замовляти матеріали для виготовлення паспортів та інших документів з ТОВ "Поллі-Сервіс" та відмовилося підписати аналогічний договір із французькою Linxens, з якою перед цим домовилося попереднє керівництво. Зміна постачальника призвела до подорожчання бланків документів.

ТОВ "Поллі-Сервіс" входить до Industrial Innovation Group. Під цією назвою у 2015-2016 році об’єдналися фірми консорціуму ЄДАПС, який був монополістом з виготовлення документів і голографічних захисних елементів в Україні в 2004-2013 роках. Керував консорціумом Юрій Сидоренко, який давно проживає в Обєднаних Арабських Еміратах. Співвласницею Industrial Innovation Group є Ірина Обіденко – давній бізнес-партнер Сидоренка та подруга Бондаренко.

У 2021 "Поллі-Сервіс" отримав від держави підряди на 515,2 млн грн. Це уп’ятеро перевищує весь дохід компанії у 2020 році.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Топ коментарі
+4
На бланках закордонних паспортів може заробляти тільки "зелена" команда, а точніше слугориги.
показати весь коментар
31.12.2024 19:21
+4
влада шахраїв. Щоб ви здохли, 73 % ублюдків, що обрали Зеленського та його зграю. Щоб ви травневими шашликами вдавилися, щоб ви у "звильненому" у23р.Криму до споконвікону у пеклі смажелись
показати весь коментар
31.12.2024 19:27
+4
рашистсько- зелений геноцид українського народу у всій свої красі продовжується
показати весь коментар
31.12.2024 19:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На бланках закордонних паспортів може заробляти тільки "зелена" команда, а точніше слугориги.
показати весь коментар
31.12.2024 19:21 Відповісти
влада шахраїв. Щоб ви здохли, 73 % ублюдків, що обрали Зеленського та його зграю. Щоб ви травневими шашликами вдавилися, щоб ви у "звильненому" у23р.Криму до споконвікону у пеклі смажелись
показати весь коментар
31.12.2024 19:27 Відповісти
рашистсько- зелений геноцид українського народу у всій свої красі продовжується
показати весь коментар
31.12.2024 19:31 Відповісти
Геноцид іде 30 років? Та Ви шо? То це не Зеленський підняв ціну, а вона була піднята ще 30 років назад? Якщо її підняли ще 30 років назад, то такий добрий Бубочка відмінив підняття цін?
показати весь коментар
31.12.2024 19:53 Відповісти
"фифри фифри " не правильно ставиш питання.Дай собі відповідь ,чому за Петра і Гройсмана, ті кого вони поставили,не дозволяли собі грабити український народ на рівному місці????
показати весь коментар
31.12.2024 23:05 Відповісти
якщо українець за Петра, за виготовлення паспорта платив набагато менше ,як при нинішній владі і хтось мене переконує в наївності.тоді добре розумію про " не наївних прихильників і поціновувачів" нинішнього пограбунку українців .Не варто робити "олів'є" ,змішуючи багато "складових" ,при тому свідомо опускаючи те ,що в основі нинішнього пограбунку українського народу є нинішня "зелень"
показати весь коментар
01.01.2025 00:24 Відповісти
Ви серйозно? Нагадаю хоча б про Насірова.
показати весь коментар
01.01.2025 11:06 Відповісти
що закінчились більш менш свіжі приклади,чи може нагадати???
показати весь коментар
01.01.2025 14:59 Відповісти
Якщо офрмляти в Дії (електронний варіант) - то буде дешевше, так?
показати весь коментар
31.12.2024 19:40 Відповісти
кому потрібен ваш паспорт як виїхати не можна . прийдеться без паспорту їхати
показати весь коментар
31.12.2024 19:41 Відповісти
Їй ще Тису передати у арєнду...
показати весь коментар
31.12.2024 23:53 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 