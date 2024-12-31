Оформлення закордонних паспортів подорожчає з 1 січня через підвищення цін на бланки. Хто на них заробляє?

Із 1 січня зросте вартість оформлення ID-картки, закордонного паспорта, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні.

Про це повідомляє Державна міграційна служба України.

"З 1 січня 2025 року ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" змінено вартість бланків окремих біометричних документів. У зв’язку з цим зростала і загальна вартість оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання в Україні", – пояснили у Держміграції.

Зокрема, вартість бланка закордонного паспорта зросте з 606 грн до 690 грн, вартість бланка ID-картки – з 378 грн до 432 грн.

Як повідомлялося, у серпні 2021 року Кабмін призначив директором "Поліграфкомбінату "Україна" Тетяну Бондаренко, кандидатура якої була погоджена з Офісом президента. Вона очолює держпідприємство досі. У 2017 році Тетяна Бондаренко була звільнена з посади заступника директора поліграфкомбінату, а СБУ позбавила її доступу до держтаємниці. Бондаренко двічі через суд поновлювалася.

Після її призначення комбінат почав масово замовляти матеріали для виготовлення паспортів та інших документів з ТОВ "Поллі-Сервіс" та відмовилося підписати аналогічний договір із французькою Linxens, з якою перед цим домовилося попереднє керівництво. Зміна постачальника призвела до подорожчання бланків документів.

ТОВ "Поллі-Сервіс" входить до Industrial Innovation Group. Під цією назвою у 2015-2016 році об’єдналися фірми консорціуму ЄДАПС, який був монополістом з виготовлення документів і голографічних захисних елементів в Україні в 2004-2013 роках. Керував консорціумом Юрій Сидоренко, який давно проживає в Обєднаних Арабських Еміратах. Співвласницею Industrial Innovation Group є Ірина Обіденко – давній бізнес-партнер Сидоренка та подруга Бондаренко.

У 2021 "Поллі-Сервіс" отримав від держави підряди на 515,2 млн грн. Це уп’ятеро перевищує весь дохід компанії у 2020 році.