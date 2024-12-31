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Кабмін (7634) перевірка (624) митниця (798) Митний кодекс (42) митний контроль (190)

Кабмін дозволив Митній службі достроково відновити перевірки всіх товарів, зупинені до кінця війни

митниця

Кабінет Міністрів дозволив Державній митній службі відновити перевірки нехарчової продукції, зупинені до кінця воєнного стану.

Відповідну постанову № 1511 Кабмін ухвалив 27 грудня, повідомляє Митна служба у Telegram.

Документом внесено зміни до постанови уряду №303 від 13 березня 2022 року "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану".

Крім того, відповідно до цього рішення уряду, з 1 січня 2025 року втрачає чинність постанова №550 від 3 травня 2022 року "Про припинення здійснення державного контролю нехарчової продукції в умовах воєнного стану".

Згідно із нею, на період до скасування воєнного стану припинялося здійснення митними органами державного контролю нехарчової продукції, крім перевірок на відповідність нормам технічних регламентів іграшок, ламп, низки видів машин та обладнання, засобів індивідуального захисту та деякої іншої продукції.

"Відтак, починаючи з січня наступного року, митні органи здійснюватимуть контроль усіх без винятку видів продукції, що включені до Планів державного контролю продукції, які затверджені Секторальними планами державного ринкового нагляду відповідних органів на 2025 рік", – наголосили у Митній службі.

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Відповідно до норм Митного Кодексу, під час контролю продукції митні органи проводитимуть документальні перевірки та вибіркові обстеження зразків на таких підставах:

  • згідно із секторальними планами ринкового нагляду;
  • у разі одержання за допомогою системи оперативного взаємного сповіщення про продукцію, що становить серйозний ризик , інформації про таку продукцію;
  • за повідомленнями органів ринкового нагляду про продукцію, що не відповідає встановленим вимогам, наданими відповідно до частин восьмої і дев’ятої цієї статті (частина друга статті 37 Закону № 2735-VI).

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Всі сміялися з Гордона, а він таки вчора війну зупинив, як і обіцяв.
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31.12.2024 18:46 Відповісти
Та війна скінчилася вже після підняття тарифів на комуналку . Ну а бо хтось збрехав, як завжди
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31.12.2024 18:54 Відповісти
"У моєму мозку я закінчив війну!" (с) БоНеВтіковий БоВсеПокрав
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31.12.2024 18:46 Відповісти
Митній службі чи мутній службі?
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31.12.2024 18:58 Відповісти
Готовьтесь платить хабари,в Испании появились новые красивые дома в продаже.
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31.12.2024 19:01 Відповісти
Війна скінчилася,розходимось.
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31.12.2024 19:01 Відповісти
кабмін дав добро митній службі на корупційні дії ,які мають поповнити "зелену кишеню", з якої скуповуватимуть майбутніх "не лохів" з "мудрого наріду" на виборах...
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31.12.2024 19:34 Відповісти
У них в головах війна уже закінчилася.....
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31.12.2024 19:41 Відповісти
Зелена пошесть не дуже відрізняється від підорашки. Це от як "пока я презідент, пенсіонний возраст поднімать нє буду" та подібне. Ті ж яйця, тільки в іншій кишені. Як орки щось запровадили, чекай від наших згодом в збоченій формі
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31.12.2024 20:02 Відповісти

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