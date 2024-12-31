Кабмін дозволив Митній службі достроково відновити перевірки всіх товарів, зупинені до кінця війни

Кабінет Міністрів дозволив Державній митній службі відновити перевірки нехарчової продукції, зупинені до кінця воєнного стану.

Відповідну постанову № 1511 Кабмін ухвалив 27 грудня, повідомляє Митна служба у Telegram.

Документом внесено зміни до постанови уряду №303 від 13 березня 2022 року "Про припинення заходів державного нагляду (контролю) і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану".

Крім того, відповідно до цього рішення уряду, з 1 січня 2025 року втрачає чинність постанова №550 від 3 травня 2022 року "Про припинення здійснення державного контролю нехарчової продукції в умовах воєнного стану".

Згідно із нею, на період до скасування воєнного стану припинялося здійснення митними органами державного контролю нехарчової продукції, крім перевірок на відповідність нормам технічних регламентів іграшок, ламп, низки видів машин та обладнання, засобів індивідуального захисту та деякої іншої продукції.

"Відтак, починаючи з січня наступного року, митні органи здійснюватимуть контроль усіх без винятку видів продукції, що включені до Планів державного контролю продукції, які затверджені Секторальними планами державного ринкового нагляду відповідних органів на 2025 рік", – наголосили у Митній службі.

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Відповідно до норм Митного Кодексу, під час контролю продукції митні органи проводитимуть документальні перевірки та вибіркові обстеження зразків на таких підставах: