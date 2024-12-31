Перевалка товарів в українських портах цьогоріч перевищила 91 мільйон тонн, – Шмигаль

Перевалка українських портів цього року склала понад 91 млн тонн – як за рахунок портів "Великої Одеси", так і за рахунок дунайського портового кластеру.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 31 грудня.

Шмигаль підкреслив, що логістичні можливості України розширилися. Серед іншого, було збільшено пропускну спроможність західного кордону.

"Відкрили новий пункт пропуску на кордоні з Польщею, здійснили "швидку" реконструкцію ще 18 пунктів пропуску", – сказав Шмигаль.

Окрім того, Україна продовжила "транспортний безвіз" із Європейським Союзом, Норвегією та Туреччиною.

Як повідомлялося, за підсумками січня-жовтня 2024 року сукупний вантажообіг портів України сягнув 82,3 млн тонн, що майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року (46,1 млн тонн).

Нагадаємо, у липні 2023 року Росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи і заявила, що розглядатиме будь-яке цивільне судно, яке залишатиме порти України як військову ціль. Після цього Росія почала масовані атаки на українські порти на Дунаї, завдаючи ударів "шахедами" по зерносховищам та перевантажувальним комплексам.

Своює чергою Україна встановила свій тимчасовий маршрут із портів Великої Одеси. Спочатку судновласники побоювалися використовувати новий маршрут, оскільки Росія погрожувала розглядати будь-які кораблі, які пливуть до України, як потенційні цілі. Втім, попри російські обстріли, кількість суден, що користуються новим коридором, зростає.