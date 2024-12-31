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Експорт ІТ-послуг з України продовжує падати: Останні дані НБУ

Експорт ІТ-послуг з України продовжує падати

Обсяг експорту ІТ-послуг з України в листопаді цього року склав $520 млн.

Це на $12 млн менше ніж минулого місяця ($532 млн) і на $44 млн менше, ніж у листопаді 2023 року ($564 млн), повідомляє галузеве видання ain.ua із посиланням на дані Національного банку України.

Зокрема, експорт українських ІТ-послуг до США у листопаді становив $184 млн ($233 млн у листопаді 2023 року).

Сукупний експорт української ІТ-індустрії за 11 місяців 2024 року зменшився до $5,8 млрд, за аналогічний період минулого року цей показник рік становив $6,1 млрд.

Найвищий місячний обсяг експорту цього року зафіксували у березні – $565 млн, тоді як найнижчий був у серпні – $507 млн.

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Як повідомлялося, падіння обсягів експорту українських IT-послуг розпочалося у 2023 році. За попередніми прогнозами, у 2024 році він впаде ще на 4-6%, йдеться у дослідженні IT Research Ukraine 2024 Львівського ІТ Кластеру.

При цьому ІТ-сектор – найбільший експортер послуг в Україні: від загального обсягу послуг комп'ютерні послуги складають 38%. Окрім того, галузь посідає друге місце в загальній структурі українського експорту, після експорту продовольчих товарів.

Наразі в Україні понад 2 100 активних верифікованих ІТ-компаній. Вони продовжують відкривати нові офіси, однак здебільшого за кордоном. Загалом в українських ІТ-компаніях працює 302 тис. спеціалістів, але безпосередньо в Україні досі живуть лише 238 тис. фахівців.

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Топ коментарі
+5
завдяки гетьМанцеву та ЗЕбанді
Експорт ІТ-послуг з України продовжує падати
В наступному році падіння припинеться,
бо окрім зебанди продавати буде нічого
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31.12.2024 17:45
+3
Об'єми виконаних робіт не падають, просто ІТ-бізнес переноситься подалі
від гетьманцевих.
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31.12.2024 19:36
+3
Розумні люди втікають з країни, в якій керує банда зеленского-єрмака
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31.12.2024 19:38
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завдяки гетьМанцеву та ЗЕбанді
Експорт ІТ-послуг з України продовжує падати
В наступному році падіння припинеться,
бо окрім зебанди продавати буде нічого
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31.12.2024 17:45 Відповісти
"...окрім зебанди продавати буде нічого."

А за Зє-банду і ламаного шеляга не дадуть.
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31.12.2024 18:30 Відповісти
Треба мобілізувати ще більше айтішників!
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31.12.2024 18:05 Відповісти
Треба! Геть цю самопроголошену вищу расу!
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31.12.2024 19:46 Відповісти
Падає всьо
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31.12.2024 18:29 Відповісти
А буде ще гірше.

На жаль...
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31.12.2024 18:32 Відповісти
Об'єми виконаних робіт не падають, просто ІТ-бізнес переноситься подалі
від гетьманцевих.
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31.12.2024 19:36 Відповісти
Розумні люди втікають з країни, в якій керує банда зеленского-єрмака
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31.12.2024 19:38 Відповісти
Добре.
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31.12.2024 19:47 Відповісти
Зате темпи експорту саміх айтішників тільки зростають.
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31.12.2024 20:30 Відповісти
це тому, що багато програмістів в онліфанс перейшли!
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31.12.2024 22:34 Відповісти

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