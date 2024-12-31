"Тисяча Зеленського": Майже мільйон українців у грудні отримали допомогу через "Укрпошту"
За грудень 2024 року майже 1 млн громадян, які отримують пенсії та соціальні виплати через "Укрпошту", скористалися програмою "Зимова єПідтримка".
Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.
Серед отримувачів допомоги – пенсіонери, люди з інвалідністю I та II груп, а також мешканці прифронтових територій. Ще 1 млн громадян можуть отримати допомогу від держави до кінця лютого 2025 року.
"Завдяки "Укрпошті" люди можуть отримати допомогу в тих регіонах, де немає банків, доступу до інтернету чи мобільного зв’язку. У грудні через поштового оператора "Зимову єПідтримку" отримали вже мільйон українців, серед них мешканці прифронтових територій та люди з інвалідністю. Ще мільйон громадян зможуть скористатися цією можливістю до кінця лютого 2025 року", – сказала перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.
Як отримати допомогу через "Укрпошту"
Тисячу гривень від держави можна отримати під час планової виплати пенсії чи соцдопомоги, а витратити – у відділеннях "Укрпошти" на товари та послуги з відповідного переліку.
Щоб отримати допомогу від держави через "Укрпошту", жодних заяв подавати не потрібно. Списки таких отримувачів формує Міністерство соціальної політики України.
Про нарахування 1 тис. грн громадянам повідомляють працівники "Укрпошти" під час планової виплати пенсії або соціальної допомоги.
Завдяки розгалуженій мережі "Укрпошти" державну допомогу отримали близько 650 тис. мешканців сільських і віддалених районів, понад 300 тис. пенсіонерів та отримувачів соцвиплат у містах, а також 116 тис. українців, які проживають у прифронтових районах.
Виплату через "Укрпошту" можуть отримати:
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люди 60+, які отримують пенсії через "Укрпошту";
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люди з інвалідністю І та ІІ групи, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу;
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люди з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи;
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люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А;
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люди, які отримують пенсії або соціальні виплати через "Укрпошту" на територіях активних бойових дій.
Кошти, отримані через "Укрпошту", можна витратити лише через "Укрпошту": на оплату комунальних платежів, здійснення внесків на благодійні організації, поповнення рахунків мобільних операторів, оформлення передплати, придбання друкованих видань, оплату поштових послуг, а також на придбання товарів та ліків українського виробництва, зазначених у переліку цього поштового оператора.
Подати заявку на виплату можна також через застосунок "Дія", обравши в меню "Сервіси" "Зимову єПідтримку" або через відділення одного з банків-партнерів. Програма діятиме до 28 лютого 2025 року.
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