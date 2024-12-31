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виплати (444) Укрпошта (770) єПідтримка (54)

"Тисяча Зеленського": Майже мільйон українців у грудні отримали допомогу через "Укрпошту"

Майже мільйон українців у грудні отримали допомогу через

За грудень 2024 року майже 1 млн громадян, які отримують пенсії та соціальні виплати через "Укрпошту", скористалися програмою "Зимова єПідтримка".

Про це йдеться в повідомленні Міністерства соціальної політики.

Серед отримувачів допомоги – пенсіонери, люди з інвалідністю I та II груп, а також мешканці прифронтових територій. Ще 1 млн громадян можуть отримати допомогу від держави до кінця лютого 2025 року.

"Завдяки "Укрпошті" люди можуть отримати допомогу в тих регіонах, де немає банків, доступу до інтернету чи мобільного зв’язку. У грудні через поштового оператора "Зимову єПідтримку" отримали вже мільйон українців, серед них мешканці прифронтових територій та люди з інвалідністю. Ще мільйон громадян зможуть скористатися цією можливістю до кінця лютого 2025 року", – сказала перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Як отримати допомогу через "Укрпошту"

Тисячу гривень від держави можна отримати під час планової виплати пенсії чи соцдопомоги, а витратити – у відділеннях "Укрпошти" на товари та послуги з відповідного переліку.

Щоб отримати допомогу від держави через "Укрпошту", жодних заяв подавати не потрібно. Списки таких отримувачів формує Міністерство соціальної політики України.

Про нарахування 1 тис. грн громадянам повідомляють працівники "Укрпошти" під час планової виплати пенсії або соціальної допомоги.

Завдяки розгалуженій мережі "Укрпошти" державну допомогу отримали близько 650 тис. мешканців сільських і віддалених районів, понад 300 тис. пенсіонерів та отримувачів соцвиплат у містах, а також 116 тис. українців, які проживають у прифронтових районах.

Виплату через "Укрпошту" можуть отримати

  • люди 60+, які отримують пенсії через "Укрпошту";

  • люди з інвалідністю І та ІІ групи, які отримують пенсію по інвалідності або соціальну допомогу;

  • люди з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи;

  • люди, які отримують надбавку на догляд за дитиною з інвалідністю підгрупи А;

  • люди, які отримують пенсії або соціальні виплати через "Укрпошту" на територіях активних бойових дій.

Кошти, отримані через "Укрпошту", можна витратити лише через "Укрпошту": на оплату комунальних платежів, здійснення внесків на благодійні організації, поповнення рахунків мобільних операторів, оформлення передплати, придбання друкованих видань, оплату поштових послуг, а також на придбання товарів та ліків українського виробництва, зазначених у переліку цього поштового оператора.

Подати заявку на виплату можна також через застосунок "Дія", обравши в меню "Сервіси" "Зимову єПідтримку" або через відділення одного з банків-партнерів. Програма діятиме до 28 лютого 2025 року.

Автор: 
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Топ коментарі
+4
33 мільярди потрібно було не роздавати всім підряд, а витратити на військо. Можливо на житло для внутрішніх біженців. На допомогу родинам загиблих захисників Батьківщини. Але то як зелені перетворили "е-підтримку" в закріпачення лохів колись будуть вивчати як ознаку формування поліцейської держава. Але ж тупі і безграмотні українці "того варті" та заслуговують на таке ставлення! Камлають що в Україні найбільше людей з вищою освітою в Європі. Ця освіта є фейковою!

Нічого не варта освіта яка веде людей в ярмо, в цифрове гетто, призвела до корупції, технологічного занепаду, бідності та війни.
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31.12.2024 17:32
+4
Сволота ЗЕлена, хлопцям зброя потрібна а не мільярди в нікуди.
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31.12.2024 17:35
+4
Тисяча зелі менша тисячі тимошенко разів в 10. А смороду на весь світ.
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31.12.2024 17:36
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33 мільярди потрібно було не роздавати всім підряд, а витратити на військо. Можливо на житло для внутрішніх біженців. На допомогу родинам загиблих захисників Батьківщини. Але то як зелені перетворили "е-підтримку" в закріпачення лохів колись будуть вивчати як ознаку формування поліцейської держава. Але ж тупі і безграмотні українці "того варті" та заслуговують на таке ставлення! Камлають що в Україні найбільше людей з вищою освітою в Європі. Ця освіта є фейковою!

Нічого не варта освіта яка веде людей в ярмо, в цифрове гетто, призвела до корупції, технологічного занепаду, бідності та війни.
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31.12.2024 17:32 Відповісти
Зебіли планомірно зливають країну.
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31.12.2024 18:06 Відповісти
Військові за ЗЕ не голосуватимуть.
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31.12.2024 18:07 Відповісти
Вони вже мали його давно стратити разом з єрмаком виконуючи вирок військового трибуналу...
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31.12.2024 18:09 Відповісти
ВСП більше ніж нас. За 20 км. від лінії фронту так точно.
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01.01.2025 17:03 Відповісти
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31.12.2024 19:18 Відповісти
Сволота ЗЕлена, хлопцям зброя потрібна а не мільярди в нікуди.
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31.12.2024 17:35 Відповісти
Тисяча зелі менша тисячі тимошенко разів в 10. А смороду на весь світ.
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31.12.2024 17:36 Відповісти
дайте дві !
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31.12.2024 17:36 Відповісти
купив в аптеки літр спирту на 1000 піаніста , Новий Рік буде веселий
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31.12.2024 17:40 Відповісти
Подайте нужденному!
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31.12.2024 17:40 Відповісти
Идите на)(уй!
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31.12.2024 18:12 Відповісти

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