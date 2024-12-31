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газ (7798) Газпром (2522) Молдова (562) електроенергія (4082) транзит газу (635)

Без російського газу для електростанції у Придністров’ї: Молдова купить дві третини необхідної електроенергії у Румунії

Молдовська ДРЕС

У січні 2025 року Молдова імпортує понад 60% всієї необхідної для забезпечення власних потреб електроенергії на румунській біржі OPCOM, ще понад 30% забезпечать ТЕЦ та місцеві виробники енергії з відновлюваних джерел.

У тому числі імпорт дозволить забезпечити електроенергією потреби Правобережної частини Молдови, так званого "Придністров’я", передає молдовське видання NewsMaker із посиланням на повідомлення уряду країни.

За прогнозом компанії Energocom, ТЕЦ у Кишиневі та Бєльцях вироблять понад 127 тис. МВт-год електроенергії (близько 28% загального споживання). Відновлювані джерела енергії забезпечать ще 46 тис. МВт-год (або близько 10% споживання). Проте їхня ефективність залежить від погодних умов, тому їх не можна вважати надійними та постійними, зазначили в уряді Молдови.

Решта необхідної для забезпечення внутрішніх потреб електроенергії – 283 тис. МВт-год, або близько 62% Молдова імпортує з Румунії:

  • 39% (178 тис. МВт-год) куплять на румунській біржі OPCOM;
  • 23% (105 тис. МВт-год) надійдуть з урахуванням двосторонніх контрактів.

Зазвичай, до 90% споживання електроенергії у Молдові забезпечувала Молдовська ДРЕС, розташована на території невизнаного Придністров’я. Проте напередодні стало відомо, що ця електростанція припинить постачання електроенергії з 1 січня після того, як російський "Газпром" оголосив про розірвання контракту на постачання газу з компанією Moldovagaz.

Із грудня 2022 року весь газ, який Moldovagaz отримував за цим контрактом із Росії (5,7 млн кубометрів газу на добу), фактично споживало Придністров’я, передусім – Молдовська ГРЕС, але розраховуватися за нього мав уряд Молдови. Своєю чергою, ГРЕС продавала більшу частину виробленої з безкоштовного для неї газу молдовській енергокомпанії Energocom.

Читайте також: Молдова готує націоналізацію частки російського "Газпрому" у "Молдовагазі"

Раніше прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що на країну чекає "дуже важка зима", оскільки у випадку припинення транзиту російського газу через Україну мешканці невизнаної Придністровської Молдовської Республіки можуть залишитися без електроенергії та опалення. Через це 16 грудня у Молдові оголосили надзвичайний стан.

Згідно з чинним до жовтня 2026 року контрактом, "Газпром" має доставити газ до кордону з Молдовою. Альтернативний маршрут, яким Росія може поставити газ до Молдови, – це трансбалканський газопровід, який пролягає через Туреччину.

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Топ коментарі
+8
Може пора придністровью проситись до Молдови ?
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31.12.2024 20:07
+6
правильно роблять дира пмр файно шантажувала молдову тим що має єдину ТЕЦ.
***** сам себе переграв.
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31.12.2024 20:39
+4
давно пора - в Євросоюз.....
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31.12.2024 20:28
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Може пора придністровью проситись до Молдови ?
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31.12.2024 20:07 Відповісти
давно пора - в Євросоюз.....
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31.12.2024 20:28 Відповісти
правильно роблять дира пмр файно шантажувала молдову тим що має єдину ТЕЦ.
***** сам себе переграв.
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31.12.2024 20:39 Відповісти
Молдавська економіка це апофеоз тупості. Розумію... - вони з пелюшок пють вино замість води і тому самі утримують окупантів на своїй землі... але таке - купити газ для окупованої електростанції, а потім купити електрику вироблену цією електростанцією щоб окупантам було "*******" це ... за межами здорового глузду. Виходить що висміювали молдавську тупість не просто так.
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31.12.2024 20:46 Відповісти
згадай що було від 14 до 22 року в ордло, коли параша виставляла рахунки Україні за поставлений в диру газ. І швидше за все їх тихенько оплачували...
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31.12.2024 20:53 Відповісти
Нагадали чому я не голосував за Пєтю Порошенко. Він ще й пенсії туди платив (не просто так!) і крутив "велику дулю" біженцям...
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31.12.2024 22:13 Відповісти
Апофеоз тупості це твій папа який не витер тебе об штору. І це безмозглий автор статті. Якщо б у вас були мвзки ,то порились би і прочитали б, що звичайно так не робив ніхто. І ніхто не купляв ім газ. А своі анекдоти совкодрочерів про тупі нації залиш кацапам
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31.12.2024 22:55 Відповісти
А як тобі це? Своїм існуванням Придністровя цілком і повністю завдячує Україні. Воно мало б припинитися ще в 2014 році, але "чомусь" досі існує... "Кто жє ето сдєлал?"
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31.12.2024 23:07 Відповісти
Я тобі більше скажу: Україна в 1992 році під час конфлікту, пропускала російські війська до пмр, мало того були добровольці з України типа корчинського, які воювали проти молдаван. Тому ця клоака дійсно заслуга і України.
А щодо газового боргу, якраз Молдова ні копійки не платила за пмр. А весь борг, це борг це борг тирасполя, який повністю залежить від Москви.
А от вже електроенергію Молдова брала, тільки тому що вона була найдешевша. І то, вони розраховувалися молдавськими леями, цим самим як на своїй території.
Не треба казати що хтось тупіший.
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01.01.2025 08:54 Відповісти
Видається більш розумним не купувати електрику у окупантів.
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01.01.2025 14:29 Відповісти
Пмр це лівобережжя
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01.01.2025 01:48 Відповісти
Насамперед - т.з. ПМР то не "клоака", а споконвічні українські землі споконвіків заселені українцями, яких там була і є переважна більшість. У 30 роки ці землі з населенням були штучно викроєні зі складу УРСР під створення т.з. пмр, для плацдарму для захоплення всієї Бесарабії (що і було зроблено). А потім Українське Лівобережжя з українцями "забули" повернути до складу УРСР і залишили у МРСР. Після здобуття незалежності у Молдавії запекло заговорили про возз"єднання з Румунією. Українці Придністрянщини спротивилися цьому і проголосили автономію. Тодішній президент Молдови Мірча Снєгур скомандував "навести конституційний лад" на Лівобережжі і туди ринулася молдавська поліція з т.з. "гайдуками", націоналістами і добровольцями з Румунії. Вони пролили багато крові в Бендерах і вчинили терор і інвазію на українські села Лівобережжя. З метою захисту українського населення Лівобережжя туди прийшли добровольці - українські націоналісти з УНА-УНСО. Лівобережжя Дністра - То не молдавська (румунська) земля і люди. Ні історично, ні територіально, ні етнічно, ні лінгвістично, ні ментально. Єдиний шлях Придністрянщини - повернення до складу України.
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01.01.2025 10:17 Відповісти

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