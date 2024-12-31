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Донецька область (185) водопостачання (199) вода (226) Краматорський район (2) Костянтинівка (1) Слов’янськ (2)

Після Нового року Донеччина знову залишиться без води. Зараз її подають в аварійних умовах

Частина Херсона залишилась без водопостачання через аварію на мережі

Із 2 січня міста на півночі Донецької області знову залишаться без централізованого водопостачання.

Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

"Це обмеження стосуватиметься Слов’янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки. Воно почне діяти 2 січня з 01:00", – написав очільник ОВА.

Він пояснив, що у цей час фахівці розпочнуть аварійні роботи на магістральній трубі Другого Донецького водогону, не уточнивши часу завершення робіт.

"Коли роботи будуть завершені, водопостачання буде відновлене у повному обсязі", – пообіцяв Філашкін.

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Як повідомлялося, 18 грудня роботу Другого донецького водогону відновили в аварійних умовах, щоб забезпечити водою Костянтинівку, Слов’янськ та Дружківку. У цих містах виникла критична ситуація з опаленням, бо без водопостачання мешканці почали зливати воду з опалювальних систем.

Водопостачання призупинили після того, як на обох нитках Другого донецького водогону стались пориви в районі річки Казенний Торець. Через погодні умови та важкодоступність місць поривів ремонт значно ускладнений, попереджали у Донецькій ОВА.

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А клумби?
А асфальт?
Все по плану????
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31.12.2024 20:45 Відповісти
Філашкін буде з водою
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31.12.2024 20:51 Відповісти
Оце наголосували...
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31.12.2024 21:52 Відповісти
Та Филашкин еще более менее адекватный.Были и похуже "руководители" Донецкой областью
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01.01.2025 02:07 Відповісти

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