Після Нового року Донеччина знову залишиться без води. Зараз її подають в аварійних умовах

Із 2 січня міста на півночі Донецької області знову залишаться без централізованого водопостачання.

Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.

"Це обмеження стосуватиметься Слов’янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки. Воно почне діяти 2 січня з 01:00", – написав очільник ОВА.

Він пояснив, що у цей час фахівці розпочнуть аварійні роботи на магістральній трубі Другого Донецького водогону, не уточнивши часу завершення робіт.

"Коли роботи будуть завершені, водопостачання буде відновлене у повному обсязі", – пообіцяв Філашкін.

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Як повідомлялося, 18 грудня роботу Другого донецького водогону відновили в аварійних умовах, щоб забезпечити водою Костянтинівку, Слов’янськ та Дружківку. У цих містах виникла критична ситуація з опаленням, бо без водопостачання мешканці почали зливати воду з опалювальних систем.

Водопостачання призупинили після того, як на обох нитках Другого донецького водогону стались пориви в районі річки Казенний Торець. Через погодні умови та важкодоступність місць поривів ремонт значно ускладнений, попереджали у Донецькій ОВА.