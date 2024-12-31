Після Нового року Донеччина знову залишиться без води. Зараз її подають в аварійних умовах
Із 2 січня міста на півночі Донецької області знову залишаться без централізованого водопостачання.
Про це голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін повідомив у Telegram.
"Це обмеження стосуватиметься Слов’янська, Краматорська, Дружківки і Костянтинівки. Воно почне діяти 2 січня з 01:00", – написав очільник ОВА.
Він пояснив, що у цей час фахівці розпочнуть аварійні роботи на магістральній трубі Другого Донецького водогону, не уточнивши часу завершення робіт.
"Коли роботи будуть завершені, водопостачання буде відновлене у повному обсязі", – пообіцяв Філашкін.
Як повідомлялося, 18 грудня роботу Другого донецького водогону відновили в аварійних умовах, щоб забезпечити водою Костянтинівку, Слов’янськ та Дружківку. У цих містах виникла критична ситуація з опаленням, бо без водопостачання мешканці почали зливати воду з опалювальних систем.
Водопостачання призупинили після того, як на обох нитках Другого донецького водогону стались пориви в районі річки Казенний Торець. Через погодні умови та важкодоступність місць поривів ремонт значно ускладнений, попереджали у Донецькій ОВА.
Будь ласка, зачекайте...
А асфальт?
Все по плану????