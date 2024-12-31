У ЦНАПах можна буде оформити закордонний та внутрішній паспорти одночасно – з’явилася нова послуга

Кабінет Міністрів України ухвалив проєкт розпорядження, який передбачає зміни до переліку послуг, які надаються органами виконавчої влади та Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Відповідне рішення уряд ухвалив під час засідання 31 грудня.

Зокрема, проєктом розпорядження пропонується доповнити перелік адміністративних послуг можливістю одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) або обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

"Реалізація зазначеного акта надасть громадянам ширші можливості для вибору установи, в якій можна одночасно оформити внутрішній паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон", – зазначили в Міністерстві внутрішніх справ.

На початку грудня стало відомо, що "Укрпошта" запускає сервіс із доставки українських паспортів до 134 країн світу.