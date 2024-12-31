Золото за рік здорожчало на 26%. Це найбільше зростання за 14 років

Ціни на золото в світі від початку року зросли на 26%, що є найбільшим річним зростанням із 2010 року.

Про це пише Reuters.

Як зазначається, ціни на золото таким чином сягнули рекорду за шість місяців. Зараз одна тройська унція золота коштує $2 790,15.

"Зростання геополітичних ризиків, попит з боку центральних банків, пом'якшення монетарної політики центральних банків у всьому світі та відновлення притоку інвестицій у прив'язані до золота біржові товари (ETC) були основними рушійними силами ралі золота у 2024 році", – пояснила директорка з макроекономічних досліджень WisdomTree Анека Гупта.

Імовірно, золото збереже зростання й у 2025 році, оскільки злитки часто розглядаються як захист від геополітичних та економічних ризиків і мають тенденцію добре працювати в умовах низьких процентних ставок.

"Ми очікуємо, що золото зросте до $3 000 доларів за тройську унцію завдяки структурно вищому попиту з боку центральних банків, а також циклічному і поступовому збільшенню авуарів ETF унаслідок зниження ставок ФРС", – додав стратег із сировинних товарів в Goldman Sachs Даан Струйвен.

Як повідомлялося, в листопаді в Китаї виявили велике родовище золота з орієнтовними запасами понад 1 тис. тонн. Запаси на глибині 3 км оцінюються ще більш ніж у 1 тис. тонн, або 600 млрд юанів ($83 млрд).

Наприкінці жовтня стало відомо, що світовий попит на золото у третьому кварталі зріс приблизно на 5%, вперше перевищивши позначку $100 млрд.