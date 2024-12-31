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Долар по 42 гривні: Нацбанк встановив офіційний курс на перший день нового року

деньги

Курс гривні несуттєво зміцнився після падіння до нового історичного мінімуму щодо долара США.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 1 січня 2025 року, на рівні 42,0295 грн/$. Напередодні він оновив історичний мінімум, опустившись до 42,0390 грн/$.

Водночас курс гривні до євро зміцнився на 24 копійки – до 43,6855 грн за євро. 19 вересня він оновлював історичний мінімум, опустившись до 46,2396 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.

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Топ коментарі
+5
Що ще не виконав Зеля, що йому прогнозували? Все. І не тільки. Створив таку катастрофу, яку в страшному сні ніхто не бачив
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31.12.2024 16:32
+1
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q&ab_channel=GALKA%28%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29 просто нагадаю
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31.12.2024 16:42
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та вже б встановили по 45 і тримали би 95 квартал І квартал 2025
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31.12.2024 16:13 Відповісти
А у 2022 Вова казав - вам казали шо як шо оберети Зеленського буде долар по 40 війна буде, но ничого ж цього нема.
То нема чи є, ********?
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31.12.2024 16:16 Відповісти
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31.12.2024 16:16 Відповісти
Що ще не виконав Зеля, що йому прогнозували? Все. І не тільки. Створив таку катастрофу, яку в страшному сні ніхто не бачив
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31.12.2024 16:32 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Wk4qZVkoJ2Q&ab_channel=GALKA%28%D0%86%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%29 просто нагадаю
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31.12.2024 16:42 Відповісти
До офіційного 45 залишилося мало. Але таке передчуття, що на відмітці 45 долар не зупиниться.
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31.12.2024 16:48 Відповісти

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