Міжнародні партнери внесли до Фонду підтримки енергетики України понад 1 мільярд євро, – Шмигаль

До Фонду підтримки української енергетики вже залучено понад 1 млрд євро внесків від партнерів.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 31 грудня.

"За ці кошти купуємо обладнання і повертаємо людям у домівки світло й тепло", – сказав Шмигаль.

Він нагадав, що було розширено можливості імпорту електроенергії з Європи з 1,7 до 2,1 ГВт, що допомагає балансувати українську енергосистему.

Шмигаль також зазначив, що уряд запровадив пакет енергетичної підтримки для громадян та бізнесу.

Пріоритетними напрямками програми відновлення України залишаються енергетика, житло, критична та соціальна інфраструктура, гуманітарне розмінування, наголосив прем'єр.

Про фонд

Фонд підтримки енергетики України був створений навесні 2022 року за спільної ініціативи міністра енергетики України Германа Галущенка і єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Фонд дає можливість урядам, міжнародним фінансовим організаціям, а також приватним донорам надавати суттєву підтримку українському енергетичному сектору.