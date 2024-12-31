Кабмін позбавив Мін’єдності Чернишова відповідальності за переселенців

Кабінет Міністрів передав повноваження щодо формування та реалізації державної політики з питань тимчасово окупованих територій, а також внутрішньо переміщених осіб Міністерству розвитку громад та територій.

Відповідні зміни до Положення про це міністерство рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 31 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Раніше за державну політику щодо тимчасово окупованих територій і внутрішніх переселенців відповідало Мінреінтеграції, на базі якого створили Міністерство національної єдності.

Крім того, Кабмін передав від Міністерства національної єдності до сфери управління Міністерства розвитку громад та територій цілісні майнові комплекси держпідприємств "Реінтеграція та відновлення" та "Український національний центр розбудови миру".

Читайте також: Кабмін звільнив заступника віцепрем’єра Кулеби, який відповідав за відновлення опалення у Кривому Розі

Як повідомлялося, раніше міністр національної єдності Олексій Чернишов заявляв, що Мін’єдності не займатиметься питаннями внутрішньо переміщених осіб, попри те, що було створене на базі Мінреінтеграції. За його словами, ці функції передадуть Міністерству розвитку громад і територій та Міністерству соціальної політики.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України"Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності України. У той же день Кабмін перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

Створення "Міністерства єдності" у серпні анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, Міністерству зовнішніх справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.