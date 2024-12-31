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Кабмін (7634) переселенці (438) Чернишов Петро (3) Мін’єд (1)

Кабмін позбавив Мін’єдності Чернишова відповідальності за переселенців

Олексій Чернишов

Кабінет Міністрів передав повноваження щодо формування та реалізації державної політики з питань тимчасово окупованих територій, а також внутрішньо переміщених осіб Міністерству розвитку громад та територій.

Відповідні зміни до Положення про це міністерство рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 31 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Раніше за державну політику щодо тимчасово окупованих територій і внутрішніх переселенців відповідало Мінреінтеграції, на базі якого створили Міністерство національної єдності.

Крім того, Кабмін передав від Міністерства національної єдності до сфери управління Міністерства розвитку громад та територій цілісні майнові комплекси держпідприємств "Реінтеграція та відновлення" та "Український національний центр розбудови миру".

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Як повідомлялося, раніше міністр національної єдності Олексій Чернишов заявляв, що Мін’єдності не займатиметься питаннями внутрішньо переміщених осіб, попри те, що було створене на базі Мінреінтеграції. За його словами, ці функції передадуть Міністерству розвитку громад і територій та Міністерству соціальної політики.

Нагадаємо, 3 грудня Верховна Рада призначила голову правління НАК "Нафтогаз України"Олексія Чернишова на посаду віцепрем’єр-міністра – міністра національної єдності України. У той же день Кабмін перейменував Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на Міністерство національної єдності України.

Створення "Міністерства єдності" у серпні анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, Міністерству зовнішніх справ не вистачає ресурсів для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном.

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Топ коментарі
+6
Так а чим вони тоді займатимуться? Що робитимуть? Нашо вони взагалі?
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31.12.2024 17:29
+6
Ну, вони отримуватимуть великі зарплати, пільги, врешті решт: хіба відмивати гроші за різними схемами - це не робота, чи що?
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31.12.2024 17:41
+4
тож зезді в людей лишившихся майна,роботи,персспектив..
Тобі за це нічого не буде..
зебанда
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31.12.2024 17:17
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тож зезді в людей лишившихся майна,роботи,персспектив..
Тобі за це нічого не буде..
зебанда
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31.12.2024 17:17 Відповісти
Рафік ні за что не виноват...
.
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31.12.2024 17:27 Відповісти
Так а чим вони тоді займатимуться? Що робитимуть? Нашо вони взагалі?
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31.12.2024 17:29 Відповісти
Ти думаєш вони самі знають? 🤬
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31.12.2024 17:31 Відповісти
Ну, вони отримуватимуть великі зарплати, пільги, врешті решт: хіба відмивати гроші за різними схемами - це не робота, чи що?
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31.12.2024 17:41 Відповісти
Робити країну справедливою - собі дорожче. А Мін'єд - запросто. Потужно!
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31.12.2024 18:53 Відповісти
Одне міністерство нічого не зробило для людей, передаємо повновадення іншому! Люди зрозуміють, мабудь!
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31.12.2024 17:30 Відповісти
Вже здогадуюсь куди пішли "ресурси для підтримки 7,5 мільйонів українців, які перебувають за кордоном" ...
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31.12.2024 17:33 Відповісти
А куди поділи зубатку Мері Попінс?
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31.12.2024 17:35 Відповісти
Крутять ЗЕлені,як циган сонцем.В результаті ніхто нізащо не відповідатиме
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31.12.2024 17:37 Відповісти
Наші урядовці ні за що не відповідають: начудив -- на іншу посаду , або гайда за кордон , у всіх проблемах винні ухилянти , або прибиральниця баба Ганя .
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31.12.2024 17:51 Відповісти
Мерзенне їба/|о
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31.12.2024 17:57 Відповісти
Тобто отой мін'єд буде мати тільки одне завдання - срати в кишеню українцям за кордоном. Ну-ну...
Спочатку за хабарі на мільйярди долярів дозволили втекти з країни сотням тисяч громадян. Потім заверещали, що вони "ухилянти". Як гроші на хабар здирати - то не "ухилянт", а потім на тобі - вже "ухилянт". А як же тоді обізвати тих паскуд з прикордонників, мсеківців та тцкашників - які набралися повні матраци хабарів від "ухилянтів" ?

Якщо хлоп виїхав з України за 10 чи 15 тисяч длярів - то тепер що ? - аби повернувся в Україну чи будуть гроші хабара повертати?
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31.12.2024 17:59 Відповісти
Отже Чернишов буде займатись тільки виведенням коштів з УкраЇни для Зельцмана та Єрмака?
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31.12.2024 18:35 Відповісти
Саме так , на інше в нього часу не буде .
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31.12.2024 19:10 Відповісти
Ну а права ''пиляти'' державний бюджет Зеленський своїх друзів ніколи не позбавляє...
Гроші для друзів - то для Зєлі святе.
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31.12.2024 19:34 Відповісти
Я ізвіняюсь, а чим тоді взагалі буде займатися міністерство єдності?
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01.01.2025 14:00 Відповісти
Як завжди, люди нікому не потрібні, лише податки!
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01.01.2025 14:01 Відповісти

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