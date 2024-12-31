Україна братиме участь в всесвітній виставці Expo 2025 у Японії: Кабмін ухвалив рішення

Україна офіційно візьме участь у Всесвітній виставці "Експо-2025", яка відбудеться наступного року у Японії.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у п'ятницю, 31 грудня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

"Підтримано пропозицію Міністерства економіки щодо участі України у Всесвітній виставці "Експо-2025", яка відбудеться з 13 квітня по 13 жовтня 2025 у м.Осаці (Японія). Установлено, що Генеральним комісаром національної секції України на Виставці є заступник міністра економіки", – уточнив Мельничук.

Як повідомлялося, перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко раніше обіцяла, що участь України у "Експо-2025" допоможе профінансувати уряд Японії.

Нагадаємо, Всесвітні виставки відбуваються раз на 5 років. Попередня виставка Expo-2020 мала пройти в Дубаї (ОАЕ) з 20 жовтня 2020 року до 10 квітня 2021 року, проте через пандемію коронавірусу її перенесли на рік.

Для презентації України на виставці в ОАЕ створили держпідприємство "Експо-2020", яке увійшло до сфери управління Міністерства економіки. Лише на будівництво і обслуговування українського павільйону на міжнародній виставці у Дубаї це держпідприємство витратило майже 340 мільйонів гривень з держбюджету.

У жовтні 2021 року Україна офіційно надіслала заявку на участь у відборі країни – кандидата на проведення Всесвітньої виставки "Експо-2030". У листопаді 2022 року Україна офіційно запропонувала кандидатуру Одеси для проведення всесвітньої виставки, її представив президент Володимир Зеленський. Але у червні 2023 року Одесу з переліку потенційних міст-кандидатів виключили.